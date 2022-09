El Bolillo Gómez le echó vainazo al Tino Asprilla: “Vos no salías por mal jugador, salías por indisciplinado”

El entrenador colombiano recordó su paso por la 'Tricolor' y le echó un vainazo al exatacante. Fotos: Colprensa

Una de las mejores épocas de la Selección Colombia en la historia es aquella de finales de los 80′s y los 90′s en la que el combinado nacional participó de tres Mundiales de Fútbol consecutivos y consolidó el surgimiento de grandes leyendas del balompié nacional como lo son Carlos ‘El Pibe Valderrama’, René Higuita, Freddy Rincón, Faustino Asprilla, entre otros. Estas figuras fueron comandados por dos técnicos en la ‘Tricolor’ y tuvieron una enrome influencia en su estilo de juego, Francisco Maturana y Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez.

Francisco Maturana dirigió a la selección nacional durante los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, mientras que Hernán Darío Gómez condujo el equipo que participó en el Mundial de Francia 1998, siendo esta la última experiencia en una Copa del Mundo para esa generación dorada de la ‘Tricolor’ y que consiguió gestas deportivas que siguen siendo recordadas como las victorias a Alemania 1-0 en Italia 90′ o el 5-0 a Argentina.

Aunque la relación entre Hernán Darío Gómez y Faustino Asprilla fue polémica debido a lo sucedido en el Mundial de 1998, tiempo después y en algunas ocasiones los dos han dejado en claro que se respetan mutuamente, sin embargo, en una reciente entrevista el exentrenador de la Selección Colombia y el exatacante cruzaron algunas palabras y ‘El Bolillo’ aprovechó para lanzar un vainazo que fue recibido entre risas.

Todo sucedió en el programa de ESPN, ‘ESPN Fútbol Colombia’, el entrenador estaba siendo entrevistado por algunos de los panelistas, en el que está el exatacante colombiano y cuando le preguntaron al ‘Bolillo’ Gómez sobre el fútbol moderno, este señaló que eso “no existe” y manifestó algunas de las razones por las que las plantillas se van modificando y fue en ese momento cuando le mencionó a ‘El Tino’ las razones por las que lo sacaba de los partidos.

El técnico primero señaló que “en la Selección Colombia los cambios se van dando solos” y luego aseveró que, “son los distintos técnicos que tienen sus estilos, empecemos porque el fútbol no ha cambiado, el fútbol moderno no existe, son palabras que se están utilizando (...) es que vos (Faustino Asprilla) no salías por mal jugador ahora que me acuerdo, vos salías porque no eras disciplinado”.

El extécnico de la Selección Colombia recordó su paso por la 'Tricolor' y de paso le envió un mensaje en tono de burla al 'Tino'.

¿Qué fue lo que sucedió en el Mundial del 98′?

En esa cita mundialista que se llevó a cabo en Francia sucedió algo que para muchos era impensable, el delantero Faustino Asprilla fue expulsado de la concentración del equipo debido a algunos actos de indisciplina, esto teniendo en cuenta que el atacante fue clave en las Eliminatorias y era el gran referente en la ofensiva nacional.

En el primer partido de aquella cita mundialista, la Selección Colombia se enfrentó a Rumania en el Matmut Stadium y el equipo europeo se fue adelante en el marcador con un tanto de Adrian Ilie al minuto 45′, faltando cinco minutos para acabar el compromiso el ‘Bolillo’ Gómez decidió reemplazar a Faustino Asprilla por Leider Preciado y esto enojó mucho al jugador, quien manifestó ante la prensa que en el equipo nacional habían “preferencias” y mostró su inconformismo por el método de juego de Gómez.

En rueda de prensa el entrenador fue contundente al señalar que, “Si sus declaraciones son ciertas, se va”, y fue así como el mejor jugador del equipo fue expulsado de la concentración de la Selección Colombia y esto generó un enorme impacto a nivel nacional, incluso el presidente de esa época, Ernesto Samper, llamó al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol para que hablara con Hernán Darío Gómez y este mantuviera al delantero en el equipo.

Selección Colombia en el Mundial de 1998 disputado en Francia. Foto: FCF Oficial

