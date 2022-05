Faustino Asprilla bromeó y lanzó sus propuestas para la Presidencia: “Voten por mí”

Faustino Asprilla, exfutbolista de la selección Colombia. Foto: Instagram @eltinoasprilla

Faustino Asprilla es reconocido como uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia de Colombia. Sin embargo, tras el retiro, ‘el Tino’ se ha dedicado a trabajar como panelista en diferentes programas deportivos y, de vez en cuando, saca a relucir su buen humor y personalidad.

A menos de tres semanas para que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial, Asprilla desató la risa de sus seguidores por un video que publicó a través de las redes sociales junto con Víctor Manuel Osorio, conocido popularmente como ‘Caremonja’, y el cual es uno de sus amigos más cercanos. En este explicó cuáles son sus propuestas para lanzar su candidatura a la Casa de Nariño e invitó a los colombianos a votar a conciencia.

“A propósito de la situación política de nuestro país, por acá les dejo un poco de humor, hecho con mucho cariño. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Este 29 de mayo salga a votar y voten bien, a conciencia panitas”, manifestó el exjugador ‘cafetero’, que pasó por equipos como Newcastle United, Parma, Palmeiras y Atlético Nacional.

En la grabación se observa a Asprilla, con micrófono en mano, haciendo una alocución ante su ‘público’. “Voten por mí, que yo aquí les voy a construir un puente”, comenzó señalando ‘el Tino’, a lo que Víctor Manuel respondió: ”Aquí no hay río”.

- ”También les construyo el río”, contestó Asprilla, añadiendo que “los ricos conmigo van a comer mie...”.

- ”¿Y nosotros los pobres?”, preguntó ‘Caremonja’.

- ”Ni m...”, afirmó Asprilla. Y continuó diciendo: “En mi campaña nadie se acostará sin comer...”.

- “Yo tengo frío”, clamó Osorio.

- ¡Entonces no se acueste!”, sentenció el ídolo del fútbol colombiano.

El producto audiovisual, que ya acumula más de 153 mil visualizaciones, fue bien recibido por los seguidores de su cuenta de Instagram. “Así es, más claro imposible. No hay peor ciego que el no quiere ver”, “la rompió ‘tino’”, “muy bien se puso la ‘10′” fueron los comentarios de algunas personas. No obstante, otro grupo de usuarios también lanzó críticas, pues consideran que el exjugador está asumiendo una posición política.

Asprilla también recibió críticas y lo compararon con Marbelle:

Producto de este video, hubo un internauta que lo invitó a que saliera del país, así como se ha especulado sobre la cantante Marbelle, quien estaría dispuesta a partir en caso de que Gustavo Petro llegue a la Presidencia. Esta última versión fue dada a conocer por la periodista de farándula Graciela Torres, más conocida como ‘La Negra Candela’, a través de sus redes sociales.

La artista ha sido motivo de polémicas al no tener filtro sobre sus opiniones política, y, semanas atrás ha estado envuelta en discusiones con Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Petro.

“Marbelle estaría muy dispuesta a irse del país si Petro es presidente”, señaló la periodista, agregando que los fanáticos y seguidores de la cantante estarían muy tristes con la noticia. Torres explicó que muchas personas tenían dudas sobre los comentarios de la cantante y que se pensaba que eran pensamientos que la cantante había expresado en momentos de tensión ante la coyuntura política, pero según la periodista “si las cosas no salen como ella quiere, empacaría su maleta y se iría a vivir a otro país”.

Varios usuarios reaccionaron a la revelación de la comunicadora. Algunas personas aseguraron que estaban de acuerdo con la decisión de la cantante de tecnocarrilera, mientras que otros también celebraban que un posible gobierno de Petro la sacara del país.

SEGUIR LEYENDO: