Críticas a Cintia Cossio por comparar a su hermano Yeferson Cossio, con los integrantes de BTS

Cintia Cossio reaccionó a una fotografía que publicó su hermano. Instagram:@soycintiacossio

Las redes sociales se prestan para que los internautas manifiesten sus opiniones sin medida alguna. En esta oportunidad la hermana de Yeferson Cossio, Cintia Cossio entró al ojo del huracán y todo por querer interactuar en la casilla de comentarios a un post del influenciador, en donde otros millones de seguidores tienen la posibilidad de dejar sus opiniones.

En Instagram son más de 9 millones de personas las que están al tanto de la vida del hombre de 28 años edad. Últimamente los usuarios han incrementado su atención hacia las publicaciones del creador de contenido debido a que se fue de Colombia, con el fin de emprender un viaje a Japón, una cultura que, comparada a la del lugar donde nació, es totalmente diferente.

El paisa difunde a través de su cuenta oficial @yefersoncossio cada una de sus actividades. Lo que más destacan sus fans es la cantidad de comida ‘‘exótica‘’ que consume a diario, las edificaciones, los templos, bares y lugares a los que cualquier persona quisiera entrar, al menos una vez por curiosidad.

Yeferson Cossio subió a sus redes sociales un momento emotivo que vivió en Japón. Instagram:@yefersoncossio

En la más reciente publicación del intérprete de ‘Exótico’, realizó una recopilación de videos en los que, en ninguno habla o se dirige a los fanáticos como es usual, pero deja ver su habilidad de edición, los lugares únicos que ha visitado en Tokio y, según sus admiradores, su ‘’inigualable belleza‘’, pues en los clips, se realzan los colores de sus tatuajes y su cuerpo fornido.

Aunque parecía un post como cualquier otro tuvo una peculiar reacción por parte de los cibernautas debido a que gran parte del nicho joven que está al tanto de los movimientos y actividades de Cossio también tiene afinidad por bandas que están relacionadas con el lugar que está conociendo el influencer actualmente.

Una de las usuarias que se motivó a escribirle a Yefferson, sin pensarlo dos veces, fue su hermana. Se tomó un tiempo para dejarle unas cortas palabras. Tenía la intención de recordarle a su hermano que su aspecto físico es de admirar.

Comentario de Cintia Cossio a una publicación de su hermano. Instagram: Yefersson Cossio

Al instante en el que Cossio expuso ‘’I’m all up in the clouds, ain’t never coming down‘’, en español ‘’Estoy en las nubes, nunca voy a bajar‘’. Su hermana escribió ‘’Pareces de BTS‘’.

BTS es un grupo surcoreano formado en Seúl en 2010 y un incierto porcentaje de personas que siguen al influenciador, también son críticos del trabajo que realiza la banda asiática. Aunque algunos optaron por apoyar a Cintia, la mayoría le manifestó que no estaban de acuerdo con la comparación o con la intención de afirmar que su hermano podría ser un integrante más de la agrupación de K- Pop.

Se destacaron las siguientes opiniones de los fanáticos en la red:

-@iam.anahymorataya expresó ‘‘tampoco locurita‘’.

-@hali_abadie le dejó saber a la creadora de contenido ‘‘simplemente digo la verdad lo que es bello no se compara jamás con otra bellezas y menos de mis amados y adorados bts‘’.

Por otro lado, usuarios como @06dark_ publicaron que Yeferson es ‘‘demasiado‘’ para ser comparado con alguno de los siete integrantes de la banda: ‘‘El bien sexy, trascendental y ella dizque BTS jajajajaajaj‘’. Asimismo, fueron evidentes opiniones en las que diferentes internautas manifestaron que no sabían quiénes eran o ‘‘qué significaba BTS‘’ : @eloblanco1901 escribió ‘’Me causó curiosidad, BTS es algún Manga?‘’.

Críticas a Cintia Cossio por comparar a su hermano con Bangtan Sonyeondan o "chicos a pruebas de balas", mejor conocidos como BTS, . Instagram: Yefersson Cossio

Las opiniones estuvieron divididas; sin embargo, lo que se destaca de los comentarios es que algunos intentaron ser informativos, por lo que varias personas tuvieron la oportunidad de conocer más acerca de la cultura asiática y de los famosos que hacen parte de la industria musical que se encuentra al otro lado del mundo.

