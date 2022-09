Yeferson Cossio pensó en irse de Japón si lo rechazaban por sus tatuajes

El paisa realizó una dinámica en Instagram en la que respondió algunas de las inquietudes de sus seguidores sobre su experiencia en Japón.

Mucho se habló de la posibilidad de que Yeferson Cossio abandonaría el país y el paisa cumplió su promesa. Sus seguidores quedaron sorprendidos cuando apareció a través de sus InstaStories confirmado que trasladó su residencia a Japón y ha sido por medio de sus redes sociales que actualiza el contenido sobre su actual estilo de vida en el país nipón.

En su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 9.8 millones de seguidores, compartió recientemente que estaba bastante asustado porque de no ser bien recibido en su nuevo país de residencia, tomaría la decisión de trasladarse a Corea del Sur, sin importarle cuánto dinero le costara este desplazamiento.

El paisa realizó una dinámica en Instagram en la que respondió algunas de las inquietudes de sus seguidores sobre su experiencia en Japón: “¿No te han juzgado por los tatuajes?”. A lo que Cossio respondió sin tapujos:

“Yo estaba kg4d0 por lo que uno ha escuchado de este lugar, pese a que algunos japoneses me habían dicho que con los extranjeros era relajado … Yo tenía ese sustico, pero tenía un plan b cuando llegué aquí, si me hacen el feo tomo un avión directo a Corea del Sur y allá me quedo”.

También mencionó que las personas que se le acercan a verle los tatuajes, le dicen que se ve muy “cool”, por lo que ya dejó de lado el temor de ser rechazado y se siente más seguro en el lugar.

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer, pues el portal de chismes Rastreando Famosos se encargó de replicar el contenido compartido por el paisa en sus redes sociales, sumando miles de visualizaciones y más de 200 likes. Asimismo, algunos han dejado sus comentarios al respecto en los que le piden que no se amañe mucho en el territorio nipón y regrese rápido a su tierra.

Otros de los comentarios más mencionados son: “se te extraña, ojalá vuelvas rápido”; “bueno, amor, ten cuidado por allá que aquí te queremos de regreso”; sin embargo, otros han lanzado críticas por no querer permanecer en Colombia, mientras que algunos afirman que se trataría de una estrategia de marketing para sus próximos estrenos musicales.

A continuación, la confesión de Yeferson Cossio sobre su plan b si era rechazado en Japón:

El creador de contenido así lo afirmó en su más reciente aparición en redes sociales

Por ahora, el paisa se ha mostrado bastante entusiasmado con la cultura japonesa y ha mantenido actualizados a sus seguidores con cada movimiento que da a través de sus redes sociales. Entre comida exótica, visitas a lugares extravagantes y la más reciente, conocer un bar adaptado al interior de una iglesia son de los contenidos más llamativos que ha difundido en su cuenta oficial de Instagram.

Vale recordar que, entre los influenciadores colombianos, Yeferson Cossio es uno de los más populares en conjunto con su hermana Cintia Cossio, de quien es muy cercano. De hecho, frecuentemente los paisas colaboran en la creación de contenido.

Sobre su vida en Japón, la influenciadora le comentó a su hermano en una de sus publicaciones en dicho país: “Estoy más feliz yo por verte feliz que tú mismo, amo esa carita, amo esos ojitos felices, amo tu felicidad, mi muchacho”.

