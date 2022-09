Carlos Calero y Juan Diego Vanegas se volvieron reinas de belleza a los ojos de Carolina Soto

Carolina Soto dejó en ridículo a sus compañeros de trabajo. Original Infobae

Las figuras públicas siempre logran impactar a sus admiradores debido a que se hacen una idea de los gustos que tienen cuando los ven a través de la televisión, los medios o las redes sociales. Las plataformas digitales se volvieron una ficha clave para que los famosos se destaquen a la vez que se muestran hacia sus admiradores su faceta más real, realizando chistes, anécdotas personales y encontrando maneras de alegrarle la vida a los demás.

En su cuenta profesional y personal en Instagram, una de las presentadoras de ‘Día a Día’ le explicó a sus más de 3 millones de seguidores cómo inicia su jornada habitual en Caracol Televisión. Usando sus InstaStories, le reveló a sus fans que es la primera que llega al canal y que, después de ella, entra su colega Carlos Calero y, seguidamente al periodista, su amiga Catalina Gómez. Asimismo, no dejó de lado a sus otros compañeros como Carolina Cruz o el chef del programa, Juan Diego Vanegas.

Carolina Soto y Carlos Calero antes de iniciar a presentar en Día a Día. Instagram:@caritosotooficial

Luego de exponer que nunca llegaría tarde para prepararse en backstage y antes de salir en las grandes pantallas, Carolina Soto decidió jugarle una broma a dos de sus amigos. Usó la cámara de su teléfono y seleccionó un filtro, también conocido como efecto que se puede agregar a las fotos y videos cuando se realizan las aclamadas InstaStories, para ridiculizar a Venegas y Calero.

Carolina Soto puso en ridículo a sus colegas. Instagram:@caritosotooficial

Causó burla en las redes debido a que, antes de entrar al aire, la esposa de Germán González, utilizó una herramienta digital que le ayudó a simular que las dos figuras públicas involucradas portaran un vestido y pareciera que concursaran en un reinado de belleza.

‘’Are you readyyyyyy. Ella es Anita María Muñoz, tiene 25 años... sus medidas son 200, 150 y 200. Lo que más le gusta en la vida es bailar ‘’, decía parte del audio que puso sobre el clip la caleña de 37 años.

No tardó más de medio minuto el instante que hizo reír, no solo a las decenas de fanáticos, sino también a la presentadora Carolina Cruz Osorio, quien no pudo evitar sentir gracia ante el videoclip.

—‘’Osea, Carolina no soporta la risa‘’, dijo Soto.

—‘’Se arregla una mecha y tiene cara preocupación. No lo supero‘’, le respondió la ex esposa de Lincoln Palomeque mientras no aguantaba sus propias carcajadas y se refería a la actitud de reina de certamen de belleza que tuvo su compañero de trabajo, Diego Vanegas.

Carolina Cruz se ríe por el video que su amiga y compañera de trabajo, Carolina Soto, subió a redes sociales. Instagram:@caritosotooficial

Además de expresar sus emociones en el perfil oficial de la madre de Violetta y Valentino González, la modelo vallecaucana expresó en sus propias redes sociales que ‘’casi se orina‘’ al ver a sus compañeros como si fueran mujeres. Asimismo, otra de las mujeres que no contuvo la risa fue Catalina Gómez, que expresó también en su cuenta principal de Instagram que el suceso afeminado de Calero y del reconocido Chef de las mañanas del programa en el que trabaja ‘’les hizo el día‘’.

