La Liendra reveló lo que piensa de su exnovia, Luisa Castro, y de otros famosos

Ya mucho ha llovido desde que La Liendra y Luisa Castro rompieron su relación sentimental, para ser más precisos, los creadores de contenido terminaron en el año 2020. Actualmente, el quindiano sale con Dani Duke, quien también se desempeña como influenciadora. Sin embargo, hasta el día de hoy algunos de los seguidores de Mauricio Gómez (nombre de pila del influencer) siguen manteniendo vivo el interés por saber qué piensa sobre su expareja.

Entonces, durante los recientes días La Liendra abrió la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram bajo el título de “¿Qué piensas y cómo te cae? Famosos”; de esta forma le dio vía libre a sus fanáticos para que le pusieran sobre la mesa los nombres de diferentes figuras púiblicas y él, posteriormente, diría su opinión sobre ellos.

Fue así que un usuario le hizo llegar el nombre de Luisa Castro, su exnovia. Enseguida, el creador de contenido no tuvo ningún reparo en brindar su opinión sobre la influenciadora, aunque destacó que lleva tiempo son saber de ella. “No he vuelto a saber nada de ella, pero espero que esté bien, que le esté yendo bien, cero rencores. Yo ya pasé esa etapa de mi vida, ahorita estoy muy feliz enfocado en mi nueva relación, pero espero que le esté yendo bien donde esté y en la buena”.

Aparte de su expareja, el quindiano también fue interrogado por Lionel Messi, futbolista argentino. “Yo no soy fan, súper fan de Messi, pero lo respeto mucho y no lo odio. Para mí, el único jugador que se le puede parar de frente a Cristiano se llama Messi, si usted es fan de Messi y yo fan de Cristiano podemos alegar toda una tarde y llegamos al mismo punto”, fue su respuesta sobre este punto.

Vale recordar que, en múltiples oportunidades La Liendra ha dado cuenta de su fanatismo y admiración por Cristiano Ronaldo, futbolista portugués. Incluso, tiene un par de camisetas autografiadas por el astro del fútbol, las cuales cuida como un gran tesoro.

Pasando del deporte a la música, Gómez también se refirió a Myke Towers, rapero puertorriqueño, destacándolo como alguien que saca al mercado la música que le gusta, y no porque sea de contenido comercial.

La reacción de Dani Duke cuando le preguntaron por Luisa Castro, exnovia de La Liendra:

En el mundo de las redes sociales y la farándula, es casi que inevitable escapar de críticas o preguntas en torno a nuevos noviazgos que se empezaron, rupturas que sucedieron o que simplemente que cuando se está saliendo con alguien cualquier persona ponga sobre la mesa el nombre de su expareja. Por ejemplo, en febrero pasado, en sus Historias en Instagram Naldy (cantante urbano) -en compañía de Dani Duke- escribió: “Desquitémonos preguntándole a Dani”, seguramente un montón de interrogantes por parte de los usuarios se empezaron a acumular y uno quiso enviarle a Duke lo siguiente: “Qué piensas de Luisa Castro?”.

Naldy le leyó la pregunta, pero la influenciadora pareció no escuchar y se acercó al teléfono del reguetonero para leer, cosa de tres segundos pasaron mientras miraba el celular cuando simplemente soltó un: “No pienso”, posteriormente se echó a reír.

