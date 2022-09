Alistan propuesta sobre impuesto de valorización para obras en La Mojana

De acuerdo con la Ungrd, las inundaciones en La Mojana no se solucionarán antes de seis meses. Foto: Twitter Javier Pava Sánchez

En San Marcos, Sucre, el gobernador de dicho departamento, Héctor Olimpo Espinoza, definió junto a los gremios de la región el comité que diseñará el impuesto de valorización de tierras con el fin de recaudar los recursos para financiar las obras que requiera la subregión de La Mojana para afrontar la ola invernal que le ha significado inundaciones.

El próximo miércoles 21 de septiembre, los 17 delegados del comité se reunirán para definir la metodología de trabajo y la manera de concertar el informe que será presentado en el consejo departamental Gestión del Riesgo, que se llevará a cabo el 3 de octubre en el municipio de Villa de San Benito Abad. La propuesta debería estar lista en unas dos o tres semanas para ser presentada posteriormente ante la Presidencia de la República.

“Estoy aquí cumpliendo una directriz acordada con el presidente Gustavo Petro para llegar a un consenso con los sectores. Esta mesa que se conforma es para concertar solamente el tema del aporte de los dueños de la tierra para la valorización”, dijo Espinoza.

Ministerio de Agricultura despliega equipo especial para atender productores afectados por ola invernal en La Mojana

Los estragos que causa el invierno en la subregión de La Mojana han hecho que la Ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, anunciara el traslado de un equipo humano y técnico para atender los requerimientos de los productores agrícolas y así evitar afectaciones en cultivos y cosechas.

“Tenemos que correr. El Gobierno Nacional está atento y disponiendo recursos para tener un paquete de ayudas para esta operación que tiene como objetivo enfrentar los costos de este invierno. Los recursos se destinarán de acuerdo con la demanda y dependerán de lo que tengamos que hacer”, precisó López hace dos días.

Esta misión, compuesta por funcionarios de las más altas calidades, entregará un informe en el que se detallarán las necesidades más apremiantes para los agricultores de cara a la temporada invernal la cual, de acuerdo con las predicciones del Ideam, llega con lluvias intensas en La Guajira, sur de Magdalena, Cesar, Bolívar, litoral de Atlántico, Sucre y Córdoba, entre otras regiones.

Bajo este panorama, la ministra López no descarta el traslado de personas a zonas aledañas para que puedan continuar con sus unidades de producción agrícola. “Esto se haría si las personas están de acuerdo, no lo haremos si ellos no quieren. Lo importante es recalcar que hay voluntad política de responder, porque no vamos a tener otra tragedia como la que se vivió en 2010″, indicó.

La jefe de la cartera manifestó que si hay alerta en otros departamentos en los que las lluvias que se avecinan amenacen la producción de cosechas o sembradíos, se activará un protocolo de atención similar al que estará en La Mojana.

Actualmente, el municipio de San Benito Abad es uno de los más afectados por cuenta de las inundaciones, según la información revelada por funcionarios de la gobernación. En este municipio existen cerca de 114 cuerpos de aguas, que incluyen ciénagas que son fácilmente inundables en temporadas de lluvias.

Este año ha sido uno de los más difíciles para los pobladores de esta región, pues aseguran que las consecuencias que están viviendo en este 2022, no las veían desde el 2009, señalan también que hay zonas del municipio San Benito en las que no se puede transitar por otro medio que no sean canoas, pues las aguas, desde noviembre de 2021, no han recuperado el nivel que acostumbra tener a las orillas de las cabeceras municipales.

