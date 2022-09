Estos son los ciclistas colombianos que competirán en el Mundial de BMX en Bogotá

Mariana Pajón, corredora colombiana de BMX. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

Mariana Pajón en cabeza la lista de corredores colombianos para la Copa Mundo de BMX que esta vez aterriza en Bogotá para disputar las rondas 5, 6, entre el 24 y 25 de septiembre y el 1 y 2 de octubre para las rondas 7 y 8. La Selección Colombia tendrá importantes referentes que irán por todo en el último encuentro del año.

Las rondas 1 y 2 se disputaron en Glasgow, Escocia, mientras que la 3 y 4 se realizó en Papendal, Países Bajos. Para esta ocasión Pajón irá junto con la barranquillera y también élite, Gabriela Bollé, ambas pedalistas destacadas en el pasado Suramericano de en Santiago del Estero en Argentina siendo oro y plata respectivamente, mientras que Mariana sumó una medalla más en el Panamericano siendo campeona.

La antioqueña llega como la favorita a quedarse con el primer puesto y más corriendo como local, sin embargo, en la rama de varones, Carlos Ramírez regresa para reivindicar su gran calidad tras no poder estar presente en anteriores fechas por lesión, esta vez buscará demostrar por qué tiene dos medallas olímpicas como local, esperando mejorar el cuarto puesto en Papendal; también estará el campeón panamericano 2022, -Diego Arboleda, quien ya sabe lo que es ganar en este evento durante la primera ronda disputada en Glasgow.

El bicicrosista sub 23 cafetero, Juan Camilo Ramírez, actual subcampeón del Mundo en su categoría, resultado que consiguió tras su participación en Nantes, Francia esta temporada, fue llamado también para representar al país en la Copa Mundo UCI de BMX y finalmente Mateo Carmona, corredor que tendrá la posibilidad de superar su quinto puesto conseguido en la primera ronda del evento.

Para la categoría sub 23 se espera que los campeones nacionales den el 100% de su esfuerzo para conseguir el triunfo en cualquiera de las rondas. Los convocados por la rama masculina son Samuel Zapata Giraldo referente nacional en la categoría sub 23, al igual que su par femenina Valentina Muñoz quien también porta el título de campeona nacional sub 23.

Caso similar pasará con los corredores junior, quienes compondrán el equipo juvenil junto con Zapata y Muñoz; se trata de Juan Pablo Chaparro y Sharid Fayad actuales campeones nacionales junior y quienes tendrán oportunidad de tener una nueva experiencia de cara a su futuro deportivo. Finalmente el equipo juvenil termina de ser estructurado con dos corredores que ya cuentan con buenos resultados en el pasado Mundial de BMX, como lo son Isabela Carranza y Santiago Santa.

La competencia se realizará en la Pista Carlos Ramírez, ubicada en el Parque Recreodeportivo el Salitre de Bogotá y será la una prueba importante de cara a los Juegos Olímpicos de París en el 2024, dado que otorga puntos para el ranking olímpico en esta modalidad de ciclismo, en la que Colombia ya ha logrado ser dos veces medalla de oro y una de plata con Pajón (2012, 2016 y 2020), respectivamente, y dos veces bronce con Ramírez en la rama masculina (2016 y 2020) respectivamente.

