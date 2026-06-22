Petro le deja una “bomba de tiempo” a De la Espriella: descuadre del Gobierno haría que se suban impuestos y se revisen subsidios

Cálculos de varias entidades dicen que el Gobierno Petro tiene un déficit fiscal superior al 6% - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) recomendó al próximo Gobierno de Abelardo de la Espriella hacer un ajuste fiscal equivalente a 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), sobre todo mediante recortes de gasto y una reforma tributaria estructural. Advirtió, por medio de un documento denominado “La bomba de tiempo fiscal que recibe el Gobierno de Abelardo de la Espriella”, que las cuentas públicas de Colombia enfrentarán una presión creciente en 2026, con riesgo de que el déficit fiscal alcance 7,2% del PIB y una brecha de al menos $63 billones respecto al escenario oficial.

La principal diferencia con el escenario oficial aparece en el tamaño del desbalance previsto para 2026. Mientras el Gobierno de Gustavo Petro proyecta un déficit total de 5,3% del PIB y un déficit primario de 2,1%, el centro de pensamiento calcula un escenario base de 6,5% y 3,3%, respectivamente.

PUBLICIDAD

A la actual administración le restan 46 días y el relevo político ya pone el foco sobre la transición fiscal. Según Anif, parte del ajuste quedaría trasladado a la administración entrante, que además tendría que construir consensos para sanear las finanzas públicas.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, se quejó en varias oportunidades que el PGN se destinaba en gran parte al servicio de la deuda - crédito captura de pantalla Presidencia de la República - Colombia / YouTube

Las cifras que separan al Gobierno y a Anif

Las diferencias entre ambos escenarios también pasan por los supuestos macroeconómicos:

Crecimiento económico: el Gobierno prevé un crecimiento del PIB de 2,6% en 2026, mientras Anif lo ubica en 2,5%.

Inflación: la proyección oficial marca 6,0%, pero Anif la eleva a 6,4% por presiones como el ajuste de 23% en el salario mínimo y el fenómeno de El Niño.

Cuentas fiscales y variables de referencia: el Gobierno calcula ingresos por 16,1% del PIB y gasto total por 21,4%, frente a 16% y 22,4% en el escenario de Anif, además de un precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, de USD85,5 por barril.

Los riesgos en el presupuesto y la deuda

Para Anif, el cumplimiento de las metas oficiales depende de una ejecución del presupuesto que abre riesgos inmediatos. Entre enero y mayo de 2026, los recursos comprometidos del Presupuesto General de la Nación (PGN) subieron 18,1% en términos nominales, y el centro de estudios advirtió que, si esa trayectoria sigue sin rezagar gasto, el déficit primario podría superar 4% del PIB.

PUBLICIDAD

La Asociación que preside José Ignacio López resumió ese dilema con una fuerte advertencia. “Por el contrario, si el Gobierno quiere cumplir con la desviación permitida por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) bajo la cláusula de escape de la regla fiscal, que permite máximo un déficit primario de 2,1% del PIB, se deberían rezagar al menos $63 billones, los cuales se tendrían que pagar en el 2027, heredando el problema a la nueva administración”.

José Ignacio López, presidente de Anif, dijo que a Abelardo de la Espriella le espera un enorme reto fiscal - crédito @JoseILopez/X

A ese cuadro se suma el manejo de la deuda. El Ejecutivo apunta a operaciones que permitirían ahorrar hasta un punto del PIB en intereses, pero Anif dijo que las dificultades de caja elevan el riesgo de que esa estrategia no se materialice. Si eso ocurre, el pago de intereses subiría de 3,2% a 4,2% del PIB. Bajo ese escenario, el déficit fiscal podría llegar a 7,2% del PIB.

PUBLICIDAD

El centro de estudios definió ese panorama como una “disyuntiva compleja” entre asumir el costo del ajuste este año o desplazar la carga hacia 2027. También sostuvo que “el ajuste del gasto queda abierto a la siguiente administración”.

Ajuste de $53 billones

Frente a la propuesta oficial de una reforma tributaria por $30,2 billones, Anif sostiene que el ajuste debe concentrarse ante todo en el gasto público. Su paquete suma 3 puntos del PIB, o $53 billones, con una combinación de austeridad, reforma del gasto y cambios tributarios. Propuso lo siguiente:

PUBLICIDAD

Funcionamiento: el ahorro estimado es de 0,7% del PIB, unos $14 billones. Se propuso congelar y eliminar cargos en la nómina pública, limitar el crecimiento salarial, recortar contratos de prestación de servicios y desmontar de forma gradual subsidios a combustibles como Acpm y gasolina.

Subsidios: se necesita revisar la estructura de subsidios y mejorar la focalización del gasto social mediante cruces de bases de datos. El impacto de estas medidas de ajuste podría ascender los 0,7 puntos del PIB ($14 billones).

Inversión: el recorte potencial es de 1,4% del PIB, es decir, $27 billones. De cada $100 destinados a inversión, solo $35 son realmente inversión productiva, por lo que propuso eliminar duplicidades, revisar programas de baja ejecución y recortar inversión no comprometida.

Componente tributario: se ubica en 0,6% del PIB, unos $12 billones. Se necesita ampliar la base tributaria de personas naturales, reducir beneficios y rentas exentas, reforzar la facturación electrónica, combatir la evasión, revisar la estructura del IVA y discutir la tributación de las pensiones más altas.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, saluda tras votar durante las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el domingo 31 de mayo de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara)

“Dada la magnitud del ajuste fiscal requerido, una vez se realicen ajustes significativos en el gasto, se debe considerar una reforma tributaria estructural enfocada en ampliar la base tributaria y reducir la evasión”, señaló el centro de estudios. También pidió que el gobierno entrante empiece desde este año a aplicar medidas para retomar la regla fiscal y recuperar credibilidad fiscal.

Crecimiento necesario para sostener el ajuste

Anif advirtió que un recorte de esa magnitud no se sostendría solo con tijeras presupuestarias y más ingresos. El planteamiento incluye reactivar la inversión y la productividad para sumar al menos un punto porcentual al crecimiento anual, con posibles efectos sobre el costo de la deuda, el tipo de cambio y la calificación crediticia.

PUBLICIDAD

La decisión de fondo, según el análisis, pasa por escoger entre asumir ahora el costo político y económico del ajuste o aplazarlo hacia 2027 con exigencias mayores. Para Anif, el margen fiscal del próximo gobierno dependerá tanto del recorte del gasto como de que la economía vuelva a ganar tracción.