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Esta es la “estrategia” de la Federación Colombiana de Fútbol para mantener el ánimo arriba de los jugadores

La entidad que preside Ramón Jesurúm estaría obsequiando más entradas que cualquier otra federación de la Copa del Mundo 2026, cuya cantidad ronda las cuatro boletas por partido para cada jugador

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Después del entrenamiento del pasado 21 de junio en la ciudad de Guadalajara, los jugadores de la Selección Colombia compartieron con sus familiares - crédito @salomerodriguezospi/Instagram

La Federación Colombiana de Fútbol estaría regalando diez boletas, a cada jugador y por cada partido, a los 26 deportistas de la Selección Colombia, para que inviten a sus familiares a cada compromiso que disputando el equipo en la Copa del Mundo 2026. Las entradas son únicamente para los partidos del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y su objetivo es que los jugadores tengan más cerca el apoyo de su familia.

Lo anterior fue revelado por el programa Es Un Hecho, en el que el periodista Felipe Sierra aseguró que, mientras selecciones como España y Francia obsequian entre dos y cuatro boletas para cada uno de sus jugadores, Colombia llegarían a diez entradas para cada jugador.

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En la imagen aparecen los jugadores de la Selección Colombia, Daniel Muñoz, Luis Díaz, Gustavo Puerta y Camilo Vargas. Todos serían titulares ante RD Congo - crédito Daniel Muñoz-Gustavo Puerta-Camilo Vargas/Instagram
En la imagen aparecen los jugadores de la Selección Colombia, Daniel Muñoz, Luis Díaz, Gustavo Puerta y Camilo Vargas. Todos serían titulares ante RD Congo - crédito Daniel Muñoz-Gustavo Puerta-Camilo Vargas/Instagram

Estas ya se habrían adquirido para los tres partidos de la fase de grupos, el primero ante Uzbekistán, el pasado 18 de junio con victoria para el equipo colombiano por 3-1; el segundo, que será ante República Democrática del Congo el próximo 23 de junio en el estadio de Guadalajara, y el tercero que será ante la Selección de Portugal, el próximo sábado 27 de junio, en Miami, Estados Unidos.

Eso no es todo. Sierra, que comparte las alineaciones titulares de la Selección Colombia entre diez a quince minutos antes de que sean reveladas por la Federación Colombiana de Fútbol, también confirmó que la entidad presidida por Ramón Jesurúm habría obsequiado una tarjeta con un dinero que los jugadores pueden destinar para el transporte de sus familiares a cada uno de los partidos. Algo importante si se tiene en cuenta que los tres partidos de la Tricolor son en ciudades distintas.

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En medio del encuentro entre familiares y jugadores, Daniel Muñoz compartió con su esposa, Manuela Jiménez, y Luis Díaz con su pareja, Geraldine Rodríguez - crédito @danielmuñoz/Instagram
En medio del encuentro entre familiares y jugadores, Daniel Muñoz compartió con su esposa, Manuela Jiménez, y Luis Díaz con su pareja, Geraldine Rodríguez - crédito @danielmuñoz/Instagram

James Rodríguez bailando

El pasado 21 de junio quedó evidenciado cómo cada jugador compartió con sus familiares en plena concentración de Mundial. Por ejemplo, el capitán, James Rodríguez, subió un video a las redes sociales bailando junto a su hija, Salomé Rodríguez, su compañero en la Selección, David Ospina, y las hijas del arquero, Dulce Ospina y Jesica Sterling. También apareció en el video el volante Juan Fernando Quintero.

No fue el único registro que se subió del encuentro entre familiares y jugadores de la Selección Colombia a redes sociales. El lateral por derecha Daniel Muñoz subió una foto con su esposa Manuela Jiménez, y su compañero Luis Díaz que aparecía acompañado por su pareja, Geraldine Ponce.

La selección Colombia tuvo su última práctica antes de concentrar en la base de entrenamiento en Guadalajara - crédito FCF
La selección Colombia tuvo su última práctica antes de concentrar en la base de entrenamiento en Guadalajara - crédito FCF

¿En qué hotel está concentrada la Selección Colombia?

La Selección Colombia está concentrada en el hotel Fiesta Americana de la ciudad de Guadalajara, cerca al estadio de la ciudad. Después de ese encuentro ocurrido el pasado 21 de junio entre familiares y jugadores, ya no se permiten reuniones con alguien externo a la concentración. Esos momentos de recarga familiar van a escasear en el campeonato, sobre todo con el avance de rondas porque los días entre partidos serán cada vez menos.

No es nuevo que los futbolistas de una concentración, en este caso la de la Selección Colombia, tengan espacios de encuentro con sus familiares. La Selección Argentina, campeona del mundo, tuvo tres momentos de esparcimiento familiar durante Qatar 2022.

El próximo partido de la Tricolor será ante República Democrática del Congo, el próximo 23 de junio, a las 9:00 p. m. en el estadio de Guadalajara, por la segunda fecha de la fase de grupos. El equipo colombiano tendrá la posibilidad de clasificar a los dieciseisavos de final de manera anticipada, en caso tal de que consiga el triunfo y los tres puntos. Llegaría clasificada al último partido de esta fase, en el que enfrentará a Portugal, el próximo 27 de junio a partir de las 6:00 p.m. hora colombiana.

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