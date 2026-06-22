Tahith Chong, figura de Curazao en el Mundial 2026, le rindió homenaje al ‘Pibe’ Valderrama en sus redes sociales: “Próxima generación”

El jugador caribeño manifestó su admiración por la legendaria figura del fútbol colombiano - crédito Issei Kato - Reuters/Captura de Pantalla @pibevalderrama IG

En su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección de Curazao sorprendió al mundo tras lograr un histórico empate ante Ecuador, en un encuentro válido por la fecha 2 de la competición que se disputa en Norteamérica.

Una de las figuras del compromiso por parte del equipo caribeño fue el volante Tahith Chong, que generó varias reacciones tras el encuentro disputado en Kansas City (Estados Unidos).

PUBLICIDAD

No obstante, su nombre no solo fue reconocido por su aporte en la cancha, sino por su comparación con una de las figuras legendarias del deporte mundial. Se trata del exjugador colombiano Carlos Alberto ‘El Pibe’ Valderrama, en la que los usuarios en redes sociales lo compararon tanto por su apariencia y su estilo de juego.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Curacao - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 20, 2026 Curacao's Tahith Chong reacts after the match REUTERS/Issei Kato

La llamativa similitud entre el joven de Curazao y la leyenda colombiana siguió después del partido, tanto que Chong publicó en su cuenta de Instagram un carrusel con una imagen del exjugador nacido en Santa Marta (Colombia).

PUBLICIDAD

La interacción aumentó porque el jugador también etiquetó al exfutbolista colombiano. Ese gesto alimentó la expectativa por una eventual respuesta y amplió la circulación de comparaciones entre ambos.

Tahith Chong etiquetó a Carlos Valderrama en Instagram - crédito @tahithchong/Instagram

“Historia hecha. La próxima generación sueña con niños grandes, cosas maravillosas son posibles cuando lo haces”, escribió el volante caribeño en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

La publicación del volante curazaleño generó diferentes reacciones entre los aficionados, quienes publicaron con banderas de Colombia y que el volante es el único integrante de Curazao nacido en el país.

Eloy Room, el otro héroe de Curazao

Con un total de 15 atajadas en el encuentro ante Ecuador, el arquero Eloy Room se convirtió en el segundo guardameta con más tapadas en un partido mundialista.

PUBLICIDAD

El dato quedó a una sola intervención del récord de Tim Howard (Estados Unidos), que registró 16 en la derrota del conjunto norteamericano por 2-1 ante Bélgica en el Mundial de Brasil 2014.

La diferencia es que aquel encuentro se definió en la prórroga y correspondió a la fase de octavos de final, mientras que el de Room fue un partido de fase de grupos de 90 minutos y terminó sin derrota para su equipo.

PUBLICIDAD

Eloy Room firmó 15 atajadas en el 0-0 entre Curazao y Ecuador por el Mundial 2026 - crédito Reuters/William Purnell

Ecuador asumió el control del partido desde los primeros minutos y generó varias ocasiones para abrir el marcador. A los dos minutos, el delantero sudamericano Enner Valencia quedó mano a mano y no pudo resolver, en una acción en la que también intervino Room.

El arquero volvió a responder ante intentos de Pedro Vite, Gonzalo Plata en dos oportunidades y el propio Valencia durante el tramo inicial. Al cierre del primer tiempo, mientras Hernán Galíndez no había tenido trabajo en el arco ecuatoriano, su colega ya acumulaba seis paradas.

PUBLICIDAD

La resistencia de Curazao se sostuvo a pesar de las facilidades que por momentos ofreció en defensa. Con el paso de los minutos, la falta de efectividad empezó a pesar sobre Ecuador y sus ataques fueron perdiendo claridad frente al bloque rival.

Ecuador dominó el partido con 27 remates, 15 tiros al arco y 75% de posesión, pero no pudo superar a Eloy Room - crédito REUTERS/Kai Pfaffenbach

En la segunda parte, la figura de Room creció todavía más. El arquero del Miami FC, equipo de la Segunda División de Estados Unidos, despejó a los 56 minutos un cabezazo cerca del área chica y a los 64 evitó el gol de Valencia con una atajada que envió la pelota al córner.

PUBLICIDAD

De esa jugada nacieron otras dos respuestas ante Kevin Rodríguez y Willian Pacho. También rechazó un remate cruzado de Nilson Angulo y un nuevo intento de Vite.

Hubo además llegadas que rozaron el gol sin intervención directa del guardameta. Un cabezazo de Piero Hincapié se fue por encima del travesaño y, a los 88 minutos, Ángelo Preciado lanzó un centro cerrado que dio en el travesaño.

PUBLICIDAD

Curazao sigue con opciones de avanzar en el Mundial

El punto ante Ecuador también dejó a Curazao con opciones de avanzar. El nuevo formato del Mundial 2026, en la que ocho de los doce mejores terceros de la fase de grupos pueden avanzar a la segunda ronda de la Copa del Mundo, mantiene a la selección del Caribe con posibilidades.

Curazao enfrentará a Costa de Marfil en la última jornada del grupo - crédito REUTERS/Issei Kato

El siguiente reto será ante Costa de Marfil, en la última jornada del grupo para el equipo caribeño, aunque no será un encuentro fácil, esto debido a que los africanos vienen de caer ante Alemania por un marcador de 2-1.

Una victoria lo dejaría con posibilidades de seguir en carrera, de lo contrario, podría significar su adiós de la edición mundialista.

Tras el encuentro, Dick Advocaat, entrenador de Curazao expresó su emoción por la reacción del entorno. El técnico vinculó el resultado con el apoyo que el equipo recibió desde la isla durante el torneo.