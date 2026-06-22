Mercado de pases de la Selección Colombia: estos jugadores cambiarán de equipo después de la Copa del Mundo 2026

Los goles y las mejores jugadas del partido entre la Selección Colombia y Uzbekistán en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Jhon Lucumi, Gustavo Puerta y Jefferson Lerma, que tendrían novedad en el actual mercado de pases, fueron titulares en ese partido - crédito TyC Sports

Las Copas del Mundo permiten a los futbolistas mostrar su máximo potencial y que sean más vistos de lo normal. No en vano ahora el mundo conoce a, por ejemplo, el arquero Josimar Evora “Vitinha” de Cabo Verde. Esa exposición y puesta en escena de altos niveles de calidad futbolística generan los movimientos más grandes del mercado de pases, con jugadores que aumenten su valor de cotización al ser importantes en la máxima cita orbital. Ese es el caso de algunos futbolistas de la Selección Colombia, que cambiarían de equipo, entre otras, gracias a su participación en la actual Copa del Mundo 2026.

El primer caso es el de David Ospina. El arquero y uno de los capitanes de la Tricolor se despidió de Atlético Nacional, el pasado 12 de mayo de 2026. Aunque surgieron versiones periodísticas que afirmaban su retiro del fútbol profesional, tras su participación en el Mundial 2026 con la Selección Colombia, Ospina no confirmó esa versión y por el contrario, ahora surgió una que indica la posibilidad de que llegue al fútbol uruguayo para continuar con su trayectoria deportiva.

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“Ospina aún no tiene nada decidido. Si llega una oferta que satisfaga, sobre todo, su pretensión económica, lo más seguro es que continúe atajando. De lo contrario, se retirará después del Mundial”, aseguró Felipe Sierra, periodista colombiano especializado en mercado de pases, a través de sus redes sociales. Ospina habría despertado el interés de Nacional de Uruguay, aún sin oferta formal, y de equipos de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Jhon Lucumi, central titular de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 - crédito Raquel Cunha/Reuters

Jhon Lucumi: ya quiere salir del Bologna de Italia

El segundo es el de Jhon Lucumi, defensor central titular en la Selección Colombia, desde 2024. Infobae Colombia pudo conocer que el zaguero tendría la intención de cambiar de club para la próxima temporada 2026-2027, tras sentir que su etapa en el Bologna de Italia ya se habría consumado. Lucumi llegó en agosto de 2022 a ese equipo de la Serie A, ha jugado 148 partidos oficiales en cuatro años y logró la histórica clasificación a la Uefa Champions League 2025-2026 para el Bologna después de 60 años, la última vez que lo hicieron fue en 1965. Tras ese logro, varios de sus compañeros cambiaron de equipo, mientras que Lucumi se quedó a afrontar ese torneo con el equipo.

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Ahora, después de esa participación, Lucumi tiene el interés de cambiar de equipo como ya lo hicieron sus compañeros de ese histórico logro, y ya habría despertado el interés de dos equipos: Bournemouth de la Premier League en Inglaterra y de la Juventus en Italia. El Mundial sería el escenario ideal para transformar esos interés en ofertas formales o generar que otros clubes pongan sus ojos en él.

El de la imagen es Gustavo Puerta, la máxima novedad de la nómina titular de la Selección Colombia en el debut ante Uzbekistán - crédito Raquel Cunha/Reuters

Gustavo Puerta y Jefferson Lerma: entre la continuidad y mejorar sus condiciones contractuales

El tercer caso es el de Gustavo Puerta. El joven mediocampista, que se volvió titular en el equipo de Néstor Lorenzo para este Mundial, fue adquirido por Racing de Santander en España, y tras la temporada 2025-2026 que hizo, junto a la titularidad a temprana edad en la Selección Colombia, habría generado el interés de equipos portugueses y de mejor cuantía en el fútbol español. Su rendimiento en la Copa del Mundo podría materializar una potencial transferencia a un mejor equipo que en el que está, Racing acaba de ascender a la primera división del fútbol en España.

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Por último, Jefferson Lerma también podría cambiar de equipo. El contrato del mediocampista con Crystal Palace finalizará el próximo 30 de junio y no se ha renovado. La razón es que el jugador está aspirando a una mejoría en las condiciones contractuales que tiene en la actualidad y eso no se lo ha ofrecido el club, hasta el momento. Su rendimiento en la Copa del Mundo 2026 podría generar interés de algún club que sí alcance las pretensiones de Lerma, que es, además, el colombiano con más partidos en la Premier League de Inglaterra con 192 juegos disputados.

La revelación de Felipe Sierra sobre una posible transferencia de Gustavo Puerta - crédito @psierrar/X