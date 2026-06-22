Símbolo que usó Gustavo Petro en plenas elecciones fue relacionado con santería, aunque el presidente aclaró de qué se trata

El presidente explicó de qué se trataba el símbolo, aunque muchos decidieron creer que se trataba de santería - crédito Gustavo Petro / X

El presidente Gustavo Petro asistió a su puesto de votación el 21 de junio de 2026 en Bogotá con una Cruz Tau sobre el pecho, un símbolo que, por su tradición religiosa, quedó en el centro de la discusión pública en una jornada electoral atravesada por especulaciones en redes.

La controversia incrementó cuando la palabra santería se convirtió en tendencia nacional y miles de usuarios en X, Facebook e Instagram discutieron el significado del accesorio.

PUBLICIDAD

Según el propio Petro, la pieza no era una cruz tradicional, puesto que el símbolo corresponde a la última letra del alfabeto arameo, lengua que históricamente se asocia con Jesús de Nazaret, y dijo que representa la enseñanza de que “el último será el primero”, atribuida por él a San Francisco de Asís, uno de los santos que dedicó su vida a evangelizar lejos de los lujos.

“En los corazones debe haber siempre amor, incluso por el que nos insulta. Por eso uso esta cruz, que no es cruz, es la última letra del arameo, el idioma en que hablaba Jesús. Significa la última letra del arameo: el último será el primero”, explicó Petro en su discurso tras ejercer su derecho al voto.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro estuvo acompañado por sus hijas Sofía y Antonella durante las elecciones presidenciales de segunda vuelta y los colores blancos y claros predominaron en su vestimenta - crédito Joel González/Presidencia

La Cruz Tau está asociada a la tradición franciscana y a una señal de protección

La Cruz Tau viene de las tradiciones judeocristianas y se asocia con la letra tau, identificada como la última del alfabeto hebreo antiguo. Además, San Francisco de Asís adoptó ese símbolo, convirtiéndose en un símbolo de humildad, sencillez, paz, reconciliación y servicio a los más necesitados, lejos de los lujos terrenales.

Así, el accesorio que llevó Petro se convierte en una tradición cristiana de protección y, sobre todo, a la espiritualidad franciscana, por lo que se vincula con la paz, la reconciliación, la austeridad y la atención a los sectores más vulnerables.

PUBLICIDAD

El símbolo se leyó como un mensaje político en plena jornada electoral

La aparición de la cruz llamó la atención por el momento en el que fue exhibida, pues Petro acudió al puesto de votación vestido completamente de blanco, acompañado por sus hijas Antonella y Sofía, y caminó entre simpatizantes y funcionarios en una imagen que fue ampliamente difundida por medios de comunicación y en redes sociales.

El color blanco predominó en la vestimenta presidencial, por lo que en redes sociales se llegó a asegurar que era parte de un ritual de santería. Incluso, una usuaria de X identificada como Andy escribió un mensaje para el mandatario luego de que se conocieran los resultados del preconteo de la Registraduría: “Oiga Petro cambie de santeros, porque ni los ritos cubanos ni la cruz Tau, ni vestirse de blanco los 7 días seguidos para atraer las bendiciones palenqueras, le sirvieron para un carajo. Lo suyo es rodearse de inútiles hasta para los rezos”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en la interpretación de los colores, este suele asociarse con paz, reconciliación, transparencia y renovación.

El mandatario utilizó el símbolo durante toda la jornada - crédito Europa Press

Cabe mencionar que no es la primera vez que Petro recurre a elementos visuales para reforzar mensajes políticos. A lo largo de su trayectoria, su narrativa ha estado ligada a la paz, la justicia social, la protección ambiental y la transformación cultural, por lo que la Cruz Tau se identifica con varias de esas ideas.

PUBLICIDAD

Después de la intensa jornada electoral en la que Petro y sus seguidores esperaban que Iván Cepeda llegara a la Presidencia y los resultados terminaron favoreciendo al abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella, en las redes sociales se desató toda una conversación en la que sus detractores no dudaron en asegurar que su simbolismo era parte de un supuesto ritual que no le había funcionado.

El mandatario de los colombianos volvió a utilizar el símbolo el 22 de junio - crédito Enea Lebrun/REUTERS

Cabe mencionar que no hubo una declaración oficial adicional que explicara por qué Petro decidió usar la Cruz Tau en medio de la segunda vuelta presidencial en Colombia que dio como ganador al candidato de oposición que fue apoyado por empresarios y distintos sectores de la derecha tradicional.

PUBLICIDAD