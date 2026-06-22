Colombia

Símbolo que usó Gustavo Petro en plenas elecciones fue relacionado con santería, aunque el presidente aclaró de qué se trata

La pieza que exhibió el actual mandatario de los colombianos al votar en el centro de Bogotá desató especulaciones en redes sociales sobre su vínculo con la religión

Guardar
Google icon

El presidente explicó de qué se trataba el símbolo, aunque muchos decidieron creer que se trataba de santería - crédito Gustavo Petro / X

El presidente Gustavo Petro asistió a su puesto de votación el 21 de junio de 2026 en Bogotá con una Cruz Tau sobre el pecho, un símbolo que, por su tradición religiosa, quedó en el centro de la discusión pública en una jornada electoral atravesada por especulaciones en redes.

La controversia incrementó cuando la palabra santería se convirtió en tendencia nacional y miles de usuarios en X, Facebook e Instagram discutieron el significado del accesorio.

PUBLICIDAD

Según el propio Petro, la pieza no era una cruz tradicional, puesto que el símbolo corresponde a la última letra del alfabeto arameo, lengua que históricamente se asocia con Jesús de Nazaret, y dijo que representa la enseñanza de que “el último será el primero”, atribuida por él a San Francisco de Asís, uno de los santos que dedicó su vida a evangelizar lejos de los lujos.

En los corazones debe haber siempre amor, incluso por el que nos insulta. Por eso uso esta cruz, que no es cruz, es la última letra del arameo, el idioma en que hablaba Jesús. Significa la última letra del arameo: el último será el primero”, explicó Petro en su discurso tras ejercer su derecho al voto.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro estuvo acompañado por sus hijas Sofía y Antonella durante las elecciones presidenciales de segunda vuelta - crédito Joel González/Presidencia
Gustavo Petro estuvo acompañado por sus hijas Sofía y Antonella durante las elecciones presidenciales de segunda vuelta y los colores blancos y claros predominaron en su vestimenta - crédito Joel González/Presidencia

La Cruz Tau está asociada a la tradición franciscana y a una señal de protección

La Cruz Tau viene de las tradiciones judeocristianas y se asocia con la letra tau, identificada como la última del alfabeto hebreo antiguo. Además, San Francisco de Asís adoptó ese símbolo, convirtiéndose en un símbolo de humildad, sencillez, paz, reconciliación y servicio a los más necesitados, lejos de los lujos terrenales.

Así, el accesorio que llevó Petro se convierte en una tradición cristiana de protección y, sobre todo, a la espiritualidad franciscana, por lo que se vincula con la paz, la reconciliación, la austeridad y la atención a los sectores más vulnerables.

El símbolo se leyó como un mensaje político en plena jornada electoral

La aparición de la cruz llamó la atención por el momento en el que fue exhibida, pues Petro acudió al puesto de votación vestido completamente de blanco, acompañado por sus hijas Antonella y Sofía, y caminó entre simpatizantes y funcionarios en una imagen que fue ampliamente difundida por medios de comunicación y en redes sociales.

El color blanco predominó en la vestimenta presidencial, por lo que en redes sociales se llegó a asegurar que era parte de un ritual de santería. Incluso, una usuaria de X identificada como Andy escribió un mensaje para el mandatario luego de que se conocieran los resultados del preconteo de la Registraduría: “Oiga Petro cambie de santeros, porque ni los ritos cubanos ni la cruz Tau, ni vestirse de blanco los 7 días seguidos para atraer las bendiciones palenqueras, le sirvieron para un carajo. Lo suyo es rodearse de inútiles hasta para los rezos”.

Sin embargo, en la interpretación de los colores, este suele asociarse con paz, reconciliación, transparencia y renovación.

El mandatario utilizó el símbolo durante toda la jornada - crédito Europa Press
El mandatario utilizó el símbolo durante toda la jornada - crédito Europa Press

Cabe mencionar que no es la primera vez que Petro recurre a elementos visuales para reforzar mensajes políticos. A lo largo de su trayectoria, su narrativa ha estado ligada a la paz, la justicia social, la protección ambiental y la transformación cultural, por lo que la Cruz Tau se identifica con varias de esas ideas.

Después de la intensa jornada electoral en la que Petro y sus seguidores esperaban que Iván Cepeda llegara a la Presidencia y los resultados terminaron favoreciendo al abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella, en las redes sociales se desató toda una conversación en la que sus detractores no dudaron en asegurar que su simbolismo era parte de un supuesto ritual que no le había funcionado.

El mandatario de los colombianos volvió a utilizar el símbolo el 22 de junio - crédito Enea Lebrun/REUTERS
El mandatario de los colombianos volvió a utilizar el símbolo el 22 de junio - crédito Enea Lebrun/REUTERS

Cabe mencionar que no hubo una declaración oficial adicional que explicara por qué Petro decidió usar la Cruz Tau en medio de la segunda vuelta presidencial en Colombia que dio como ganador al candidato de oposición que fue apoyado por empresarios y distintos sectores de la derecha tradicional.

Temas Relacionados

Gustavo PetroSanteríaPresidente de colombia 2026Cruz TauColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mercado de pases de la Selección Colombia: estos jugadores cambiarán de equipo después de la Copa del Mundo 2026

La indecisión de David Ospina entre el retiro y jugar en el exterior, los equipos interesados en Jhon Lucumi, la continuidad de Gustavo Puerta en España y de Jefferson Lerma en Inglaterra marcan los movimientos

Mercado de pases de la Selección Colombia: estos jugadores cambiarán de equipo después de la Copa del Mundo 2026

La caries sin tratar puede hacerle perder un diente: cuidado con las manchas blancas

La lesión puede avanzar durante meses o años sin dolor al inicio, hasta afectar la pulpa y causar infección, por lo que es necesario visitar a su médico de forma periódica

La caries sin tratar puede hacerle perder un diente: cuidado con las manchas blancas

Procuraduría puso su lupa sobre Daniel Quintero por presunta participación en política luego de unas polémicas declaraciones

Según el organismo de control, las palabras del superintendente de Salud y exalcalde de Medellín podrían constituir una vulneración a las restricciones que tienen los servidores públicos en materia de actividad política

Procuraduría puso su lupa sobre Daniel Quintero por presunta participación en política luego de unas polémicas declaraciones

Petro le deja una “bomba de tiempo” a De la Espriella: descuadre del Gobierno haría que se suban impuestos y se revisen subsidios

La Anif advirtió sobre la presión institucional en 2026 y puso el foco en consensos y reformas estructurales como vía para restaurar la confianza

Petro le deja una “bomba de tiempo” a De la Espriella: descuadre del Gobierno haría que se suban impuestos y se revisen subsidios

El IDU anunció cierres parciales en la carrera Séptima entre calles 119 y 112 desde el 25 de junio: así será el plan de movilidad

Las obras en el corredor incluirá carriles exclusivos para Transmilenio, puentes en las calles 100 y 127, un paso subterráneo y obras ambientales con árboles nativos

El IDU anunció cierres parciales en la carrera Séptima entre calles 119 y 112 desde el 25 de junio: así será el plan de movilidad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Westcol celebró que lleva meses sin consumir marihuana: “Siempre apostaré por mí”

Westcol celebró que lleva meses sin consumir marihuana: “Siempre apostaré por mí”

Jessica Cediel respondió a quienes la criticaron por respaldar a Abelardo de la Espriella: “Querido izquierdista, respeto tu sentir”

Fredy Guarín y Andreina Fiallo revolucionaron las redes sociales con fotografía en la que confirmarían su reconciliación

Andrea Valdiri encaró a seguidor que la insultó a ella y sus hijas y lo buscó hasta la puerta de su casa: “Hay cosas que yo no puedo tolerar”

Andrea Valdiri perdió cerca de 100.000 seguidores por respaldar a Abelardo de la Espriella y así reaccionó: “Toca barrer la mala vibra”

Deportes

Mercado de pases de la Selección Colombia: estos jugadores cambiarán de equipo después de la Copa del Mundo 2026

Mercado de pases de la Selección Colombia: estos jugadores cambiarán de equipo después de la Copa del Mundo 2026

Esta es la “estrategia” de la Federación Colombiana de Fútbol para mantener el ánimo arriba de los jugadores

El gimnasta colombiano Ángel Barajas ganó oro en la barra fija del Panamericano en Río de Janeiro: esta fue su impecable rutina

Tahith Chong, figura de Curazao en el Mundial 2026, le rindió homenaje al ‘Pibe’ Valderrama en sus redes sociales: “Próxima generación”

Partidos del Mundial 2026, hoy lunes 22 de junio: fixture, horarios completos y cómo ver en vivo la fecha 2