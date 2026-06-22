El gimnasta colombiano Ángel Barajas ganó oro en la barra fija del Panamericano en Río de Janeiro: esta fue su impecable rutina

El colombiano Ángel Barajas, de 19 años, superó a Diogo Soares, que obtuvo la plata con 14.133 en Río de Janeiro - crédito @DeportColombia/X

El triunfo de Ángel Barajas en la barra fija del Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística en Río de Janeiro, Brasil, marcó un nuevo capítulo para la gimnasia colombiana.

Con apenas 19 años, el deportista nacido en Cúcuta obtuvo la medalla de oro tras lograr una puntuación de 15.233, la más alta registrada en toda la jornada.

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La final de barra fija reunió a los mejores gimnastas del continente en el Parque Olímpico de Río. Barajas superó con amplia diferencia al brasileño Diogo Soares, quien se quedó con la medalla de plata tras recibir una calificación de 14.133.

La actuación del colombiano generó la atención, la respuesta está en la dificultad de la rutina que presentó. Barajas ejecutó acrobacias con un nivel técnico que sobrepasó al de todos sus rivales, consolidando su posición como referente de la gimnasia artística en Colombia.

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Ángel Barajas ganó el oro en barra fija del Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística en Río de Janeiro con 15.233 puntos - crédito @OlimpicoCol/X

El podio se completó con una definición ajustada por el bronce. El brasileño Nory y el canadiense Felix Dolci empataron con 14.033 puntos, pero los criterios de desempate favorecieron al representante local, quien se quedó con el tercer puesto.

Plata para Barajas

El cierre del Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística en Río de Janeiro dejó a la delegación colombiana con una de sus mejores actuaciones continentales. La última jornada estuvo marcada por las victorias de Ángel Barajas y Camilo Vera, quienes aportaron dos medallas de oro y reforzaron el ascenso del equipo nacional en el panorama internacional.

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Barajas subió nuevamente al podio tras conquistar el oro en la final de barra fija, donde su desempeño lo posicionó como referente de la gimnasia artística en Colombia. El atleta, que ya ostenta una medalla olímpica, sumó así una nueva presea dorada a su historial, consolidando su presencia entre los mejores del continente.

Por su parte, Vera selló la jornada con otra medalla dorada en la final de salto masculino, evidenciando su progreso y proyección como figura emergente en la disciplina. Su triunfo confirmó el alto nivel mantenido a lo largo del campeonato, situándolo entre los nombres destacados de la gimnasia americana.

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Ángel Barajas ya había sumado una medalla de plata en el concurso individual completo del Campeonato Panamericano - crédito @OlimpicoCol/X

Durante el evento, Barajas también logró la medalla de plata en la final de suelo con una puntuación de 13.900 y sumó un bronce en la prueba de caballo con arzones. Estos resultados le permitieron cerrar el torneo con varias preseas individuales, ratificando su regularidad y competitividad.

Trayectoria Ángel Barajas

El nombre de Barajas ha ido ganando peso en la gimnasia internacional desde sus primeras medallas en las categorías juveniles. Sus presentaciones destacadas en aparatos como la barra fija y las barras paralelas lo llevaron a conquistar múltiples preseas, exhibiendo un potencial que llamó la atención fuera de Colombia.

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En el año 2024, Barajas logró un hecho sin precedentes para el deporte colombiano: obtuvo la medalla de plata en la barra fija durante los Juegos Olímpicos de París. Este logro lo convirtió en el primer gimnasta colombiano en subir al podio olímpico, consolidando su lugar como una de las principales figuras del país en competencias globales.

Tras este hito, Barajas ha mantenido su rendimiento y se ha posicionado como una de las cartas fuertes de Colombia en el circuito internacional de gimnasia artística.

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La cosecha colombiana no se limitó a la última jornada. En la clasificación general del concurso completo individual, Vera se consagró campeón panamericano y Barajas obtuvo la plata, firmando un 1-2 histórico para el país en esa modalidad. La selección masculina, además, alcanzó la medalla de plata en la competencia por equipos.

Colombia logró consolidar así una de sus mejores actuaciones en la historia del certamen continental, con medallas en pruebas individuales y colectivas. El equipo demostró solidez, talento y una clara evolución, posicionándose como protagonista en el escenario panamericano.

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