La caries sin tratar puede hacerle perder un diente: cuidado con las manchas blancas

Esta enfermedad es ligada al consumo de azúcares, la falta de información y barreras de acceso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una caries dental sin tratamiento no es un problema menor, debido a que puede avanzar durante meses o años hasta destruir la estructura del diente, alcanzar la pulpa y terminar en una endodoncia o en la extracción definitiva, según explicó la especialista en rehabilitación oral Oriana García.

Además de ser una consulta frecuente, concentra una carga sanitaria amplia, pues la Organización Mundial de la Salud estima que 3.500 millones de personas padecen enfermedades bucodentales y que la caries no tratada en dientes permanentes es la más común.

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El impacto no se limita al daño clínico. De acuerdo con el Índice de Inclusión en Salud desarrollado por The Economist Impact y respaldado por Haleon, Colombia podría ahorrar hasta USD 3.800 millones si refuerza de manera integral sus estrategias de prevención en salud oral.

García ubicó el inicio del problema en un desequilibrio cotidiano y explicó que las bacterias presentes en la boca transforman azúcares y almidones en ácidos que atacan el esmalte y, cuando esa exposición se repite, aparece una mancha blanca que puede evolucionar hasta convertirse en una cavidad permanente.

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La especialista también precisó que no existe un único ritmo de avance: “El tiempo en que una caries pequeña puede progresar a una lesión profunda varía”, afirmó, al señalar que esa evolución puede tomar meses o años cuando no se recibe atención oportuna.

Cualquier anomalía en los dientes debe ser consultada con su médico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El dolor no siempre aparece al principio y eso retrasa la consulta

Uno de los factores que más posterga el tratamiento es que el dolor no necesariamente surge en las primeras etapas. Esa falta de señales inmediatas hace que muchas personas lleguen al consultorio cuando el deterioro ya comprometió sectores más profundos del diente.

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García describió la caries como una patología multifactorial, condicionada por la higiene oral, la dieta, el flujo salival y la susceptibilidad individual. Ese conjunto de variables explica por qué una lesión que parece pequeña puede transformarse en un problema de mayor escala si no se controla a tiempo.

La infección puede avanzar hacia la dentina (tejido que forma la estructura del diente), reducir la resistencia de la pieza y elevar el riesgo de fractura. Si alcanza la pulpa dental, donde se encuentran nervios y vasos sanguíneos, puede provocar dolor intenso, pulpitis, necrosis pulpar y abscesos.

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En esa fase, la pérdida de tejido puede ser tan amplia que las opciones clínicas se reducen a procedimientos más invasivos. El tratamiento de conducto aparece entonces como alternativa para conservar la pieza, y la extracción queda como último recurso cuando el daño ya es irreversible.

El consumo de azúcares transforma un diente sano en una pieza severamente afectada por caries - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La prevención cuesta menos que tratar el daño avanzado

La carga económica de la caries también pesa en los sistemas de salud, pues la falta de prevención puede elevar los costos médicos hasta en 50% frente a un esquema de cuidado continuo.

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La OMS, además, identificó la alta ingesta de azúcares libres como uno de los principales factores detrás de esta patología, con mayor cantidad de casos en niños y adolescentes. Esa relación ubica a la alimentación como uno de los frentes centrales de prevención.

García sintetizó ese enfoque en hábitos concretos: “La higiene oral adecuada puede marcar una diferencia sustancial. Cepillarse al menos dos veces al día con crema dental fluorada, usar hilo dental y acudir regularmente al odontólogo son hábitos clave”.

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Es indispensable hacerse chequeos desde los primeros años de vida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La caries puede prevenirse

La persistencia de la enfermedad no responde solo a decisiones individuales, teniendo en cuenta que las brechas en el acceso a los servicios de salud y la falta de información siguen incrementando su prevalencia, sobre todo en países en desarrollo.

Entre tanto, los especialistas trabajan en el desarrollo de herramientas clínicas que puedan evitar la pérdida dental, debido a que la impresión 3D permite preservar dientes mediante restauraciones como incrustaciones o coronas de alta resistencia y que se ven más estéticas.

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