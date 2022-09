Este es el libro en el que se basa “Leandro”, la nueva producción de RCN que protagoniza Silvestre Dangond

Foto: RCN Televisión

En esta semana estrenó la nueva producción de RCN, sobre la vida y obra del artista vallenato Leandro Díaz, bien llamado como ‘El maestro Leandro’, uno de los compositores más importantes en la historia del género y uno de los músicos más emblemáticos de Colombia. Las letras de sus canciones y sus melodías hacen parte de la historia dorada de nuestra música.

La novela rápidamente se ha posesionado en lo alto del rating y tiene a los televidentes a la espera de lo que será su desarrollo, de la mano del debut actoral del cantante Silvestre Dangond, y las actuaciones de un elenco conformado por Laura de León, Carmenza Gómez, Aida Bossa, Diego Vásquez, Viña Machado, Mario Espitia, George Slebi, Paula Castaño, Daniela Tapia, Marciano Martínez, Emilia Ceballos, Beto Villa, John Bolívar, Jair Romero, Emerson Rodríguez, Víctor Hugo Ruiz, Guillermo Vives y María Laura Quintero.

En el primer episodio, Leandro, interpretado por Dangond, está interesado en sorprender con su talento a un importante empresario que va a llegar a Barranquilla para fichar talentos musicales. Leandro Díaz quiere presentarle sus composiciones a este importante empresario para así cumplir el sueño de toda su vida, grabar su primer disco.

Para llegar a la audición Leandro tiene que enfrentar una serie de problemas que por poco impiden que llegue al lugar, pero finalmente logra presentarse ante el empresario. Sin embargo, la audición no termina como él esperaba.

Entonces, aparece en escena la hermosa Matilde Luna, interpretada por Laura de León, quien deja solo a su esposo para quedarse a escuchar a los músicos. Ella se encuentra con Leandro cuando éste, bastante enojado por ser descalificado, se va al río para desahogar sus sentimientos.

Matilde lo sigue y lo convence de regresar al festival y presentar su talento, pero allí Díaz es golpeado por el esposo celoso de la mujer. Aún así se sube al escenario a cantar, motivado por la mujer, al tiempo que recuerda su dura infancia enfrentando el rechazo de su padre.

Pues bien, la curiosidad es más que evidente entre los televidentes. Solo unos pocos saben hacia dónde va la historia, aquellos que conocen lel libro en la que está basada la novela, escrito por Alonso Sánchez Baute, publicado hace unos años por la editorial Alfaguara.

El libro, cuyo título es simplemente “Leandro”, relata la historia del hombre que nace ciego en una aldea perdida del Valle de Upar y contra todo se convierte en una leyenda de la música vallenata, a partir de hechos reales y los testimonios de sus familiares y amigos más cercanos, de quienes trabajaron con él y pudieron vivir de cerca su genialidad.

No se trata de una biografía oficial, sino de una crónica novelada que revive los momentos más importantes de la vida del artista, en un viaje entre los pueblos y los amores que lo inspiraron.

"Leandro", el libro en el que se basa la producción de RCN que es protagonizada por Silvestre Dangond. Cortesía: Penguin Random House

“En la madrugada del 20 de febrero de 1928, año bisiesto, Abel Rafael se paseaba frente a la casa. Levantaba con los pies pequeñas nubes de polvo que permanecían luego en el aire por largo rato. Había luna nueva, a la que también llaman oscura o negra. Cientos de estrellas y un par de rumazones detenidos, como fijados en el firmamento con un alfiler, acompañaban su soledad. Llevaba en la mano una botella de chirrinche de la que con frecuencia sorbía tragos largos. Hacía calor, pero ¿cuándo no hace calor en esta tierra?” (p.17 - Leandro).

Sánchez Baute profundiza en el drama humano de este personaje, rechazado en su infancia y excluido de su sociedad. Trata aquí la historia de un hombre solitario que crece al amparo de una tía y algunos de sus hermanos, escuchando los sonidos de la naturaleza y atento al mal andar de la gente, para él no seguirlo.

“Desde niño aprendí a caminar despacio, a tantear en el aire antes de pisar con seguridad, a ser paciente y tomarme las cosas con calma: un paso a la vez, pero un paso seguro, tanto con el cuerpo como con la mente. Poco a poco. Como los lulos, que demoran tanto en madurar” (p. 41 - Leandro).

En entrevista con El País Cali, el también autor de “Al diablo la maldita primavera”, contó cómo fue el tratamiento de la historia y lo que significó para él, encontrando en la vida dura del artista una novela maravillosa. “Un hombre que nace ciego en la mitad de la nada, que es rechazado por sus padres al nacer, que crece desprotegido y a quien luego se le presenta una epifanía a partir de la cual entiende que ya nada puede ser peor a la soledad infinita que ya había vivido (la soledad en la niñez suele ser mucho peor que en la vejez, porque marca para siempre), así que vuelve la pena y el dolor en un escudo para sobrevivir sin perder la alegría (...) ”El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional”, dijo Buda. Por eso no me interesó contar su biografía. Quise más bien ayudarme de la ficción para tratar de entender a este gran hombre, no sólo por su música sino -mucho más- por su calidad humana”.

Llena de belleza y dolor, así es contada la vida de Leandro Díaz en este libro. A más de un lector, gústele o no la música vallenata, esta pieza le habrá de parecer más que exquisita. Es que es la historia de un juglar, un personaje llamado a la eternidad.

¿Es la telenovela una adaptación del libro de Sánchez Baute?

No totalmente. Los guionistas y el director utilizaron como insumo básico el libro, pero no intentan reproducirlo a cabalidad. Les sirve de punto de partida. Con lo cual, si alguien quisiera leerlo a la vez que ve la producción de RCN, no habría riesgo alguno de spoiler. Y puede ser un buen momento para empezar, pues apenas se estrenará el segundo episodio.

SEGUIR LEYENDO: