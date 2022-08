Juanes llega a los 50 años y publica su libro oficial: “No todos seríamos capaces de vivir su vida”

El libro se presenta oficialmente el día del cumpleaños número 50 del cantante colombiano (Cortesía: Penguin Random House).

Juan Esteban Aristizabal ‘Juanes’ es uno de los artistas colombianos más conocidos a nivel mundial. Su música y su carisma le han permitido ganar fanáticos en todo el mundo. Durante 35 años de carrera musical ha conseguido situarse en la memoria colectiva de todo aquel que lo admira, desde sus inicios como vocalista de Ekhymosis, con apenas 15 años. Sus canciones hacen parte de nuestro acervo afectivo. En cada momento importante de nuestras vidas, siempre hubo una canción de Juanes.

A partir del día de su cumpleaños número 50, el mundo conocerá la primera biografía autorizada del artista, escrita por el periodista antioqueño Diego Londoño, conocido por su trabajo como locutor de Radiónica, la radio pública colombiana, y por ser el autor de Los Yetis, una bomba atómica a go go, la historia de los abuelos de nuestro rock (2013); Medellín en Canciones, el rock como cronista de la ciudad (2014); Rodolfo Aicardi, la historiade el ídolo de siempre (2018); Brutal Honestidad, las vidas de Andrés Calamaro (2021); y Donde nacen lascanciones, historias de grandes músicos colombianos (2022), entre otros títulos.

El periodista Diego Londoño es el autor de la primera biografía autorizada por Juanes (Cortesía: Penguin Random House).

Juanes se sentó a conversar con Londoño durante tres años y medio para dar a luz este libro que da cuenta de una vida en caleidoscopio, “en tornasol, con tonos magenta, azul celeste, amarillo, gris, negro y blanco, con oscuridades y luces, con silencios, soledades, exceso de guitarras y gente gritando a todo volumen. Pero también una vida sencilla, de abrazos y besos en las mañanas, domingos de pereza, viernes de fiesta, almuerzos familiares, dolores compartidos y sueños a merced del tiempo. Una vida simple, común y corriente, que se viste de gala, de frac, charol y colonia especial cada que las luces se encienden”.

Londoño señala que no todos seríamos capaces de vivir la vida de Juanes, “su obsesión, su juicio y disciplina, sus noches de poco sueño y las giras interminables, los aviones de acá para allá, la presión, las fotografías, los comentarios y las críticas. Y justamente por eso nació este texto, para acercarnos a su humanidad, a sus poros, a su manera de respirar, a su forma de entender la vida, de aferrarse a su pasado y de pensar en el presente, por su manera de amar la música, de percibir la política, la religión, la familia y para vivir de cerca, a través de las historias, esa sonrisa que se dispara cuando algo lo hace feliz”.

— ¿En qué momento se concretó la idea de escribir esta biografía?

— Desde el primer momento en que me senté con Juanes a darle forma a esto en la casa de su mamá pasaron alrededor de 3 años y medio. La idea se concretó luego de que Andrés Calamaro nos acercara, y allí empezó el afán por perseguir a Juanes, en giras y fuera de ellas, en conciertos y en el sofá de la casa de su madre, con el pecho hinchado de amor, en sesiones de fotos o entrevistas, con fanáticos y sin ellos, en compañía y en soledad. Este libro nació para entender las sombras y momentos más luminosos de la vida de un soñador que se convirtió en una estrella.

— ¿Cómo fue el proceso de escritura y documentación de este libro?

— El libro tiene más de cincuenta fuentes, pero la principal es Juanes. Aquí están las voces de su familia, de sus amigos, de los músicos con los que ha trabajado y los que sienten admiración por él, gente que conoce su ADN y su arquitectura. Tiene prólogo de Juan Luis Guerra y de Fonseca, y cuenta historias que van desde antes de él nacer, el árbol genealógico de su familia, cómo se enamoraron sus papás, hasta lo que fue su primera guitarra y los primeros encuentros con la música, sus clases en el colegio, su ascenso al rock y el estrellato. Aquí lo que quise fue abordar todas las esquinas de esta estrella y me parece que se hizo bien, es muy completo.

— ¿Cómo se daban los encuentros, en medio de la agenda robusta que manejan los dos?

— Fueron sesiones largas de entrevista en donde nos sentábamos a conversar de muchas cosas. Además, me dediqué a perseguirlo y estar con él en su entorno, con el fin de entender todo su universo, verlo ahí siendo esa megaestrella que es. Yo necesitaba verlo en medio de su rutina, verlo a la hora de comer, de hacer ejercicio, cuando calentaba para los conciertos, todos esos momentos. Lo perseguí por Estados Unidos, por Colombia, en todas partes. Ese ritmo me permitió construir este libro, lograr el tono que quería.

En la foto, con lentes oscuros, Diego Londoño, y recostado sobre el sofá, Juanes. (Cortesía).

— ¿Qué hay del proceso de edición? ¿Cómo fue, qué tanto trabajo implicó para los dos?

— Todo fue muy detallado. Con Juanes estábamos más que sincronizados. Luego de recibir el primer manuscrito y leerlo no tuvo mayores indicaciones de corrección. Él fue muy claro con el hecho de que se trataba de algo escrito por mí, me decía que iba a respetar todo lo que allí dijera, y así fue. Yo fui muy respetuoso con todo lo que él me contó, pero siempre tuve la preocupación de que fuera él quien me dijera que se sentía cómodo. Él tenía que leerlo para yo avanzar.

Ya con Juan Sabogal, el editor, el proceso fue supremamente estricto. Leímos el libro unas siete u ocho veces. Fue una experiencia increíble porque no es un libro que canse, es muy generoso. Tiene 320 páginas y el diseño, que quedó magnífico, estuvo a cargo de Camilo Londoño, de 747. El concepto estético fue clave tanto para el contenido como para lo gráfico. Trabajamos mucho y nos divertimos mucho. Creo que logramos un lindo homenaje para sus 50 años.

— ¿Por qué escribir sobre Juanes? ¿Qué representa su figura para Colombia?

— A mí siempre me ha interesado su vida. Es muy difícil que yo escriba sobre alguien que no me genere algún tipo de atracción o admiración. Yo conocía algunas cosas de su vida y para mi tiempo como músico fue importante porque me influenció en muchas cosas. Me gustaba mirar cómo hacía las cosas y por qué las hacía. Creo que ese fue el primer momento. Luego, me parece que hablar de él es hablar de nosotros. Juanes es una persona a la que le interesa y le preocupa el devenir del país, alguien que quiere que todos crezcan y que se desarrollen en todos los aspectos.

Él me abrió las puertas de su vida con una gran amabilidad y yo entro con mucho respeto, por supuesto. Escribir sobre él era algo que yo quería. La vida me lo puso en frente y hoy agradezco que eso haya pasado. Es un tipo muy nuestro, muy auténtico. Es grosero si quiere, divertido todo el tiempo, saluda a todo el mundo. Juanes no necesita máscaras, siendo él se ha ganado el cariño de todos y eso está en su música, también.

El artista colombiano celebra su cumpleaños con el lanzamiento de su primera biografía autorizada, escrita por el periodista Diego Londoño (Foto: Cortesía, Penguin Random House).

— ¿Qué aspectos del personaje podrán encontrar los lectores aquí?

— Lo que hay aquí sobre Juanes no todo el mundo lo conoce, historias de un muchacho en Medellín que soñaba con hacer lo que hace hoy; historias de un hombre soñador que persiguió su primera guitarra hasta el cansancio, recorriendo prenderías en Medellín, cuando la encontró se dio cuenta de que estaba mala y al arreglarla se topó con otro chico que era mucho más ‘gomoso’ que él con la música y terminaron tocando juntos en una banda de rock que se llamó Ekhymosis.

Los lectores encontrarán aquí a alguien que es producto de una familia antioqueña que estaba muy cercana a la música, pero no al rock and roll; encontrarán a un personaje que partió hacia Estados Unidos con apenas unos dólares en el bolsillo, una guitarra y una maleta color naranja, asustadísimo, y llegó a dormir en un tapete, después en un sofá, a comer sandwiches con agua, sandwiches que partía en tres pedazos para los tres momentos del día; un personaje al que le tocó vivir en un motel preguntándose cómo le iba a hacer para lograr lo que quería, ese mismo personaje que hoy es el colombiano con el récord de más grammy latinos ganados, que ha tocado con los Rolling Stones, que ha sido invitado por Tony Bennet, Bono, Prince, Yoko Ono, entre otros personajes, para tocar con ellos; un tipo que todo lo ha hecho a pulso y que ahora llega a una edad importante.

— Han pasado muchas cosas en 1.577.836.800 segundos. ¿Qué pasará ahora?

— Para él, seguir viviendo. Para mí, seguir escribiendo. Tengo una novela en curso. A Juanes le aguro para los siguientes 50 años de su vida, que la deriva siga siendo emocionante, que siga la esperanza altiva, que su café no se enfríe y el ejercicio nunca pare. Que siga recibiendo cariños de la familia, amor de su esposa y alegría de sus hijos. Que su camisa negra siga intacta, que el rezo de “A Dios le pido” se multiplique para todos, que la fotografía se siga revelando una y muchas veces más, que la paga llegue a buen recaudo y se convierta en ahorro, que la mala gente deje de serlo y se convierta en gente que cambia el odio por amor, que la sangre derramada se transforme en gotas de agua dulce y los besos en guerra sean solo un juego de niños. Que no haya nada imposible, que creamos en el jamás. Que no sea solo por ti, ni por mí, sino por todos, y que la esperanza de volverte a ver sea un abrazo fraterno y largo. Ojalá que él, Juanes, siga sonriendo, que lleguen muchas más historias, que sus guitarras y melodías sigan retumbando, con pasión y locura, en las paredes de bares en todo el mundo, que su música se siga transportando misteriosamente de continente a continente y que su canción favorita aún esté por venir.

Juanes cumple 50 años y lo celebra con el lanzamiento de su biografía. Foto: Cortesía, Diego Londoño.

La biografía de Juanes está disponible en todas las librerías de Colombia y a partir del 31 de agosto en Ecuador; el 1 de septiembre en México y el 13 de septiembre en Estados Unidos.

