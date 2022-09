Colombiana reveló cómo conseguir boletas baratas para cualquier concierto: una boleta de Elton John en 3 dólares

En el último mes asistió a alrededor de 7 conciertos. Foto: Diana Lara

En Colombia el levantamiento de las restricciones de reuniones masivas permitió que el sector de entretenimiento moviera todos los escenarios en el país, lo mismo que sucedió en todo el mundo. El auge de los conciertos en el país se ha convertido en una especie de culto, no sólo por el concierto en sí, sino por todo lo que trae alrededor de los eventos masivos.

Diana Lara es una colombiana que lleva viviendo en Estados Unidos alrededor de seis años y, antes de radicarse en Norteamérica ya iba con regularidad a conciertos, aunque no a tantos como hubiera querido, tanto por los permisos como por el precio de las entradas.

Sin embargo, desde que llegó a Nueva York, encontró en los conciertos y festivales una pasión que la ha llevado a poco más de 120 escenarios en los últimos cuatro años; es decir, una media de treinta conciertos al año.

Actualmente considera que es una forma de vida. Empezó asistiendo a presentaciones en los cafés o bares de su vecindario, donde bandas emergentes hacían su debut y luego a escenarios con otros miles de fanáticos.

“Asistir a los conciertos me ha abierto muchas puertas, he conocido mucha gente, he viajado a muchas ciudades, por ejemplo, siempre que voy a Chicago a festivales, como el Lollapalooza o festivales por este tipo, me quedo en la casa de un amigo que conocí en un festival. En Boston también me quedo en casa de otro amigo que conoció una vez en un tren, entonces cómo tener esa cultura del concierto te hace conocer mucha gente que vive de la misma forma, y cuando uno conoce ese tipo de gente, pues conoces las boletas más baratos, aprendes más de música, de otros perspectivas, de otros géneros, de muchas cosas”.

Quienes conocen a Diana, dicen que tiene alma rockera. Cuando vivía en Colombia sólo asistía a conciertos de ese género, pero cuando empezó a conocer a otras personas con otros gustos musicales, entendió que era mejor no concentrarse en un solo tipo de música.

“Yo antes iba solo a conciertos de rock o de música alternativa y ahora, pues no, ahora he ido a ver a los Tigres del Norte, he ido a ver música de banda; he ido a ver conciertos de reggaeton, muchos de muchos otros géneros, y he aprendido que los públicos son diferentes, que la música es diferente; he aprendido a conocer y a querer más la música latina, sobre todo acá en Estados Unidos, como que esa cultura de ser latino es muy arraigada, y uno así sea cínico, así uno no le guste hablar de que uno es latinoamericano. Cuando uno vive acá, la experiencia es completamente diferente y uno se arraiga mucho a sus raíces y a su identidad Latina. Y con ese arraigo y también con la cultura del concierto, empiezo a ver un montón de bandas latinoamericanas, sobre todo del mundo del rock”.

Diana conoció a un amigo en Estados Unidos, quien asistía a muchos conciertos y le parecía algo extraño comparando su experiencia en Colombia. Pues, los costos de las boletas en Estados Unidos son superiores a los precios en Colombia y empezó a relacionarse aún más con él para conocer esa vida.

“Cuando yo empecé, cuando yo llegué acá, yo conocí a un amigo que él era muy de esa vida, es que aquí es cultural, entonces tú puedes ver en los conciertos de bandas legendarias tipo Rolling Stones o Beatles, gente de 80 a 70 años literalmente con la silla de ruedas y el tanque de oxígeno en el concierto. Aquí los conciertos en su mayoría son bandas viejas que hubo y los asistentes son personas de 80 a 70, 60 años gente súper canosa entonces aquí la cultura del concierto es muy fuerte.

“Y este amigo que yo conocí, pues él me dijo: yo empecé a ver conciertos en bares y años después las bandas crecían mucho y se volvían internacionales, entonces él me contó una vez que en un bar vio a una banda de Nueva York que se llama Interpol y tuvo el privilegio de beber con ellos y años después, pues Interpol se convirtió en este fenómeno gigante del rock alternativo.

Entonces, pues yo escuchando esas vainas. Yo decía como hey, voy a empezar y empecé en los bares, entonces pequeños bares con boletos de 20 dólares, donde te dan el trago viendo bandas emergentes, ya después empecé como a revisar las páginas y las aplicaciones de música, para ver quién estaba girando y aquí como, o sea, todo el tiempo está girando gente, porque Estados Unidos pues es una plaza muy grande para todas los conciertos y para todos artistas del mundo, entonces todo el tiempo hay cosas y yo empecé como a mirar las boletas más baratas, entonces cuando empecé iba a gallineros y así

Ahora Diana es una hábil cazadora de conciertos, hasta el punto que las aplicaciones donde compra las boletas como Ticketmaster, la plataforma líder en ventas de conciertos. Ha recibido descuentos en sus boletas, por ejemplo, una de las entradas más baratas que consiguió fue la de Elton John, por el precio de $US 3 dólares y el servioxcio de 11 dólares, la consiguió el mismo día a través de una aplicación llamada Jametime. Sin embargo, esa no es la boleta más barata, ha conseguido por el precio de $2 dólares conciertos que ella siempre soñó.

Pero para saber cómo encontrar los precios, se necesita la experiencia, estar rodeado de personas que están apasionadas por este mundo del espectáculo y saber que los bares son el epicentro de esas fortunas coincidencias que la han impulsado a convertir los conciertos en una pasión.

Diana en el último mes a visto a Kendrik Lamar, Rage Against the machine, Babasónicos, Los fabulosos Cadillacs, Roger Waters, Ramstein y Rosalía. Sin embargo, aunque es una amante de la música y el reggaeton se ha vuelto en su vínculo estrecho con la esencia de ser latino, no quiso asistir al concierto de Bad Bunny, pues le parece demasiado costoso pagar $US 400 dólares por un artista que no ha tenido la trayectoria como Shakira, donde si pagó esa suma de dinero.

Consejos para los que quieren empezar en este mundo

Cada mes o al prinicipio de año Diana empieza el año haciendo una lista de las bandas que van a asistir a Estados Unidos, revisa el presupuesto de las boletas, del transporte. Después de cuadrar el presupuesto cada mes, empieza a ver los carteles de bares y teatros como ls Halls, compara todos los eventos en una lista de Excel y escoge primero los que más le gusta vs lo que no ha visto.

Una vez elige lo que quiere ver junto con el presupuesto, deja claro un mes antes del evento..

Cuando sabe que el artista se va a presentar en otra ciudad que la boleta es 80 % más barata que en Nueva York, compra los tiquetes de avión con anticipación o de tren, se contacta con los amigos de esas ciudades para ahorrarse lo del hotel.

Uno de los recursos más valiosos son las aplicaciones, pues en ellas encuentra no sólo las boletas y los servicios más baratos de viajes, sino también el lugar donde la vida es más simple sin necesidad de trasladarse a algún lugar

En los próximos días se va a ver a los Peaches Boys y New Orden en Filadelfía tan sólo le costó $US 130 y se quedará en la casa de un amigo. Lo mismo que ella hace cuando uno de sus amigos va a ver un artista que se presentará en Nueva York. Para Diana, compartir se ha vuelto en el ADN de los conciertos.

