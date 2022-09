Golazo de la colombiana Yoreli Rincón en Italia le da el triunfo a su equipo en el último minuto. Crédito: Sampdoria

Yoreli Rincón marcó su segundo gol en la temporada 2022-2023 con la Sampdoria de la Serie A Femenina de Italia. El tanto fue en el partido de la tercera fecha del campeonato ante Cuomo FC y se gestó tras el esplendido cobro de tiro libre al minuto 93 del partido. El único gol del encuentro fue destacado en las redes sociales del campeonato, así como por el mismo club de la volante colombiana.

El tanto de la experimentada futbolista se dio en el cobro de un tiro libre al borde del área. La portera rival, Maria Korenciova cuadro la barrera para proteger el palo de su mano derecha mientras que ella optó por acomodarse más hacia la mitad de la portería. Esta ventaja fue bien identificada por Rincón que optó por rematar por fuera de la barrera y aprovechar el efecto de la pelota para mandarla al fondo de la red pegada al vertical de la mano izquierda.

La jugadora es una de las goleadoras de su equipo junto con la francesa Kelly Gago. Además, su equipo llego al coliderato de la Serie A junto con la Fiorentina

El partido para la Sampdoria no había sido sencillo pues previo al gol de la colombiana tan solo acumulaba un remate a portería y el balón era administrado por el equipo local. Con esta victoria, el equipo de la ciudad de Genova escala a la segunda casilla del torneo con nueve puntos, los mismo que el equipo líder, la Fiorentina, pero quien se adueña del liderato al tener una mejor diferencia de gol, +4 frente a +3.

“La vida, las experiencias y tantas vivencias nos llevan cada día a querer ser mejores” fue el mensaje con el que Yoreli Rincón compartió su anotación en la redes sociales

Su tanto le valió además para ser elegida en el once ideal de la jornada junto con Katena de la Fiorentina y Karchouni del Inter de Milán. Según Opta, proveedor de estadísticas, el gol de Yoreli Rincón es uno de los tres provenientes de falta directa en la actual Serie A, además, la centrocampista de la Sampdoria ha pasado 18 balones en el área del rival, al menos dos más que cualquier otra jugadora en el partido de la tercera fecha.

Once Ideal de la tercera fecha de la Serie A Femenina

La colombiana con sus dos anotaciones es una de las goleadoras del equipo junto con la jugadora francesa Kelly Gago. Aunque el principal objetivo de Yoreli suele ser figurar en la lista de asistencia, este arranque de temporada la ubica entre las máximas anotadoras. El listado es dominado por Cristiana Girelli de la Juventus. Este es el segundo año de Rincón en la Sampdoria y el tercero en Italia tras fichar por Inter de Milán en la temporada 2020-2021. El torneo pasado fue la líder en la tabla de asistencias y marcó cuatro goles en 19 partidos.

Yoreli Rincón reveló cómo es su relación con Catalina Usme

La jugadora colombiana pasó por los micrófonos de Infobae, en donde habló de sus metas con la Sampdoria y por supuesto se refirió a la selección Colombia femenina. la ex Atlético Huila se pronunció sobre las declaraciones dadas al País de Cali, el mes pasado por la jugadora del América de Cali, Catalina Usme, quien dijo que si hubiese vetos en la selección Colombia, la primera marginada sería la capitana de las Chicas Superpoderosas, Daniel Montoya.

“Ella no tiene por qué meter las manos al fuego por mí, pero tampoco ensuciarse de esa manera cuando ella era una de las que decía en el 2015 que por qué no llamaban a Daniela Montoya que esta vetada (...) ¿Sabes que pasa? como dice el famoso que tenemos acostumbrados a decir en Colombia: lo malo de la rosca es no estar dentro de ella

