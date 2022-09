Jessica Cediel, con “pancita” y vestido de maternidad desató rumores de embarazo

Foto: Instagram @jessicacedielnet

Jessica Cediel es una de las presentadoras colombianas más cotizadas de la televisión nacional, pues ha hecho parte de reconocidos programas como ‘Sábados felices’ y ‘Muy buenos días’. Además, se desempeñó como reportera del canal internacional Telemundo en la edición XXXll de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Sin embargo, la también modelo y actriz ha sido tema de conversación en horas recientes por cuestiones ajenas a su trabajo. Y es que sorprendidos quedaron sus seguidores al ver una serie de fotografías en las cuales se mostró, aparentemente, embarazada.

Con una “pancita” y luciendo un vestido de maternidad, la comunidad de fanáticos de la bogotana tuvo suficiente material para empezar a especular al respecto. Inclusive, hubo quienes se mostraron ilusionados con la posibilidad de que, por primera vez, la mujer se convierta en madre.

Para revelar toda la verdad detrás de estas imágenes apareció el periodista Carlos Ochoa, conocido como ‘La biblia de la televisión’, quien a través de sus redes sociales se encargó de aclarar que, contrario a lo que señalan algunos rumores, Jessica Cediel no está esperando ningún hijo.

De acuerdo con lo expuesto por el presentador del canal regional Teleantioquia, todo hace parte de una nueva película en la que ella estará actuando junto a otras reconocidas celebridades colombianas.

“Calma que esta linda pancita hace parte de un personaje para una película llamada ‘Uno más uno son tres’, del gran director Harold Trompetero (...) Es la continuación de ‘Todas para uno’, la película que Cediel hizo (en 2014) con Santiago Alarcón y Mary Méndez”, explicó inicialmente.

Pero el chisme no para ahí, pues Carlos Ochoa dejó saber que Alarcón no estará en esta segunda producción y su reemplazo será el comediante Diego Camargo. Méndez tampoco hará parte del filme debido a un compromiso profesional que se cruzó con estos rodajes, aunque su personaje no será interpretado por nadie más sino que será borrado de la historia.

Los que si harán parte del elenco son Ana María Arango, Julián Caicedo, Norma Nivia y la presentaora de entretenimiento Pilar Schmitt, quien debutará como actriz con el papel de una influenciadora que da consejos para la maternidad.

“En la película Jessica no quiere ser mamá sino seguir teniendo éxito profesional, mientras que su pareja sí porque ya llevan 15 años juntos. Ya comenzaron los ensayos, lecturas de libretos y planeación de vestuario, y el lunes comienza el rodaje”, concluyó el experto en telenovelas.

Teniendo en cuenta el tema del supuesto embarazo de Jessica Cediel, es clave recordar que en meses pasados ella misma anunció su deseo de ser madre en algún momento de su vida. No obstante, también advirtió que, a sus 40 años, se niega a tener un hijo “de carne y hueso” sin una pareja estable con quien conformar una familia, lo cual la motivó a someterse a la criopreservación de ovocitos maduros, también conocida como congelación de óvulos.

Según la página oficial de la Clínica Mayo, este método tiene como finalidad conservar el potencial reproductivo de las mujeres para el futuro.

“Los óvulos que se extraen de los ovarios se congelan sin fecundar y se conservan para su uso en el futuro. Un óvulo congelado puede descongelarse, combinarse con un espermatozoide en un laboratorio e implantarse en el útero (fertilización in vitro)”, explica la institución médica en su sitio web.