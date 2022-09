Gobierno confirmó que no subirán ni el diésel ni el gas natural, pero la gasolina sí

Precio del combustible

El ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes González, dio un mensaje sobre el alza en gasolina gradual, además del anuncio sobre el diésel y el gas.

En diálogos con el programa 6AM, de Caracol Radio, el jefe de cartera aclaró que ni los derivados del ACPM y el Diesel aumentarían de precio y, que el único que subiría sería la gasolina. Como también, Reyes confirmó que para el sector del transporte fluvial, que tiene como el ACPM principal combustible, no incrementará de precio.

“El presidente no ha dicho que se vaya a excluir a nadie. Ahora, qué se va a hacer, pues el presidente está haciendo unas aproximaciones al tema de cómo se hará con las motos, taxistas y lo conversará con estos sectores a su regreso de su viaje a la asamblea de las Naciones Unidas”, indicó en entrevista para Mañanas BLU este viernes.

Además, el jefe de cartera aclaró que la gran mayoría de conductores de camiones de carga usan diésel y son muy pocos los que tanquean con gasolina.“Ha quedado claro que, frente al alza de los combustibles y el tema del ACPM, el diésel y gas, no se incrementarán en precios. En combustibles, el incremento será gradual, el valor está por definirlo el presidente de la República”, detalló.

Asimismo, Guillermo Reyes contó en el medio mencionado que el presidente Gustavo Petro espera reunirse con los diferentes sectores que se verían impactados con la medida, pero que “no hay cambios”. Por este lado, el ministro pronunció que para las motos se evaluará si se implementa un subsidio, pues quienes las usan “hacen parte de un sector menos favorecido”.

De igual manera, el ministro Reyes señaló que mantiene una comunicación con el gremio de camioneros, y añadió que dejarán en conocimiento la existencia del Fondo de Reposición del Parque Automotor, cifra que se encuentra entre los 3 a 4 mil millones de pesos, para que pasen a vehículos eléctricos.

Por su parte, Hugo Ospina, líder de taxistas se pronunció al respecto: “vamos a entrar en una negociación. En este caso nosotros le pasamos una carta al señor Presidente de la República solicitándole que se abstuviera de subirle a los combustibles al servicio público y que todo lo contrario necesitamos excpeciones a las importaciones de los repuestos, necesitamos que los vehículos de taxis nuevos para poderlos reponer híbridos o eléctricos que vengan con cero arancel para poder reponer la flota que está precaria y no la hemos podido cambiar porque no hay seguridad jurídica, no hay confianza inversionista”, afirmó.

Cabe mencionar que, desde hace algunos días comenzó el debate sobre el alza del precio de la gasolina en el país. El anunció que los precios subirían lo dio el fin de semana el presidente, Gustavo Petro. “El déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10 billones por trimestre. Es decir, casi 40 billones anuales. Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. Se produce al no subir el precio de la gasolina”, escribió el mandatario vía Twitter.

“La mitad del déficit del presupuesto nacional se debe a un subsidio creciente a los consumidores de gasolina Es la hora de un debate nacional al respecto ¿Vale la pena subsidiar la gasolina por 40 billones cuando la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se duplica? (...) La otra cara de no subir la gasolina y aumentar el déficit del fondo es dejar aumentar el hambre y la pobreza en Colombia. Le propongo al congreso desligar el cobro de impuestos a la gasolina de la indexación del precio de la gasolina para mitigar el impacto sobre el consumidor”, añadió en el hilo de trinos que publicó el líder del Pacto Histórico.

De igual manera, el funcionario aseguró que desde el sector de Transporte se trabajará para que el país sea potencial mundial de la vida, por esto razón expresó que: “aunaremos esfuerzos para que la sea un compromiso de todas y todos los colombianos”.

