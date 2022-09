Las corralejas volverían a Antioquia este año: esto es lo que dice el alcalde de Caucasia

Graderías de la Plaza de Toros del Espinal. Imagen: EFE.

Durante los últimos días, el alcalde Caucasia, Jéfferson Sarmiento, anunció que el municipio antioqueño estudia una solicitud para realizar las correlejas este 2022, las altas probabilidades de aprobar a la actividad que es promovida por el sector privado.

Esta práctica es calificada por las autoridades departamentales como maltrato animal. Del mismo modo, Sarmiento señaló también que desde el Gobierno Nacional no prohíba esta práctica, no tiene la obligación de restringirlas.

Estas declaraciones las pronunció el mandatario local en una rueda de prensa en la que afirmó que no tiene en la mano herramientas jurídicas para negarle a los empresarios las peticiones sobre las corralejas en Caucasia en el marco de las festividades locales, y que posiblemente sí se realizarán en la época de fin de año.

“El doctor Aris Cárcamo, secretario de Gobierno, está revisando la solicitud para ver si se rechaza o se admite, pero lo más seguro es que haya corralejas en el municipio de Caucasia”, aseguró Jéfferson Sarmiento.

De acuerdo con el alcalde, el negarse a hacer estas actividades también le traerían consecuencias. “¿La Administración municipal se puede negar? Quizá sí, pero la negación o la omisión también me pueda generar a mí un problema ante una entidad.

“No dar el permiso, me puede generar problema. Pero dándolo, también me puede generar otro. Si prohíben la realización de los eventos con un precedente jurídico, acá no se hacen. Ellos [organizadores] se blindan con eso: que no está prohibido la realización de las corralejas. Lo más seguro es que haya corralejas en el municipio”, señaló Sarmiento Ortiz.

Por otro lado, la posición que tomó la Gobernación de Antioquia a esta situación, es que en el territorio no se debe respaldar estas prácticas porque ponen en riesgo la integridad física de los seres vivos. De acuerdo con Aníbal Gaviria, gobernador del departamento, aseguró que: “las corralejas tienen que acabarse. Es un tema que no solo desde el punto de vista del cuidado de los animales sino desde el cuidado de la vida, de quienes a ellas asisten, no resiste más análisis”.

En cuánto a Gimena Barrios Vergara, animalista antioqueña apoyó el llamado del mandatario “quisiera pedirle a todas las personas que realizan eventos donde maltratan los animales que sean mucho más conscientes y sensibles con ellos. Solo pedimos una cosa: un mundo mejor, sin maltrato animal”.

Vale mencionar que, el alcalde de Caucasia también ha sido advertido de las consecuencias, por ejemplo en una carta con fecha del 15 de diciembre de 2021 se leen las peticiones de la Gobernación para que le cierre la puerta a las corralejas. De igual manera, en el documento se enumeran las normativas que están activas que puede utilizar para detener el paso a los clamores de los privados.

Por su parte, hayq que tener en cuenta que la Fiscalía General de la Nación inició una investigación por la muerte de cuatro animales durante las cuestionadas corralejas de Caucasia, Antioquia. Durante el evento que se realiza a inicio de año, tres toros y un caballo murieron en circunstancias que fueron hechos de investigación por el grupo Gelma de la Fiscalía.

Los señalamientos por la afectación a los animales no fueron los únicos, las corralejas de Caucasia también fueron cuestionadas por las aglomeraciones y la falta de control por parte del personal de logística.

Además de los animales que fallecieron, otros cinco caballos resultaron lesionados, así como 22 de los asistentes al evento.

