Ya son 1.000 las violaciones de derechos humanos en Colombia en el 2022, reveló el Cinep

En uno de sus más recientes informes, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) reveló que en lo que va corrido del año 2022, se han registrado alrededor de 1.000 violaciones en contra de los derechos humanos en Colombia. De acuerdo con lo que quedó consignado, el pasado miércoles, en la revista Panorama de Derechos Humanos, entre el primero de enero y el 30 junio de este año, se contabilizaron 983 victimizaciones a los Derechos Humanos. La investigación, que fue desarrollada por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, destacó que las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario en Colombia se ven representadas en 480 casos.

“En el primer semestre de 2022, el Banco de Datos del CINEP registró 983 victimizaciones, todas vulneraciones a los DDHH; infracciones al DIHC y Violencia Político-Social”, se lee en las redes sociales de aquella entidad. Tal y como se detalla, los presuntos responsables de estos delitos han sido, en el país, el Ejército Nacional, con 53 casos; la Fiscalía General de la Nación, con 81; la Policía Nacional, con 148; y Grupos paramilitares, con 206.

Seguido a estos datos, se supo que los departamentos más afectados por ello han sido Cauca, con 85 casos; Santander, 67; Valle del Cauca, 44: Putumayo, 34; Bogotá, 30; y el Huila, con 28 registros.

El informe explica, además, lo que sucede con la violencia político social, fenómeno que se define, por parte de esa entidad, como aquella que es ‘ejercida por personas, organizaciones o grupos particulares o no determinados, motivados por la lucha en torno al poder político o por la intolerancia frente a otras ideologías, razas, etnias, religiones, culturas o sectores sociales, estén o no organizados. Se caracteriza por no tener un presunto responsable claramente definido”.

Respecto a esto, se calcula que en lo que va del año se han contabilizado 453 victimizaciones en todo el país, siendo Cauca, de nuevo, la zona de Colombia más golpeada con 163 casos. A esta le siguen Antioquia, 50; Arauca, 42; Valle del Cauca, 34; y Nariño, 30.

De acuerdo con lo que destaca la investigación del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, durante el primer semestre del 2022 fueron 86 las personas asesinadas como consecuencia de sus labores de liderazgo social. Por el otro lado, esta población fue víctima de 10 atentados. Es de resaltar que a estos números se le suma el homicidio de 16 personas excombatientes de guerrillas que se habían acogido al acuerdo de paz firmado por Colombia.

En cuanto a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, el informe destaca que se conocieron de 91 casos. De nuevo, la lista en este tipo de situaciones la lidera Cauca, con 40. Le siguen Caquetá, 14; Arauca, ocho; y Norte de Santander, seis. En este caso, los presuntos responsables serían grupos guerrilleros como el Eln y las disidencias de las desaparecidas FARC; a ellos se les atribuyen 85 del total de casos. Siguen combatientes activos, con cuatro registros; y la Armada Nacional con dos.





SEGUIR LEYENDO: