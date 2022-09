Gustavo Petro aseguró que la paz total es responsabilidad de todos: “No es tarea exclusiva del Gobierno”

En su primera alocución como presidente de la República, Gustavo Petro habló de la paz total e invitó a la ciudadanía a participar de los Diálogos Regionales Vinculantes para construir el Plan Nacional de Desarrollo. FOTO: Presidencia de la República

En la primera alocución emitida por el presidente de la República de Colombia Gustavo Petro Urrego, hizo énfasis en lo que se ha convertido en el centro discursivo de su gobierno: la paz total. En cada pronunciamiento a la opinión pública que se hace desde presidencia, en las líneas de discurso de los ministerios, en especial el Ministerio de Defensa.

“Transformar Colombia en un país de paz total no es una tarea exclusiva del gobierno ni de unos pocos ni de la gente que está armada. La paz total es una tarea de toda la ciudadanía. Colombia no será una sociedad pasiva frente a la injusticia histórica”. En la tarea de conseguir una paz total, deja en claro la intencionalidad del Gobierno Nacional, no se trata solo de llegar a acuerdos con los grupos armados al margen de la ley, sino que es un concepto mucho más amplio que se extiende a la sociedad civil e indica que no espera una sociedad pasiva respecto a lo que el llama una injusticia histórica.

Así lo manifestó este miércoles el Presidente Gustavo Petro en su primera alocución, en la que convocó a todos los colombianos y colombianas a participar activamente en los Diálogos Regionales Vinculantes, que se realizarán en 50 regiones del país y que comenzarán este viernes 16 de septiembre en Turbaco, en el departamento de Bolívar.

En su mensaje, el Jefe de Estado aseguró que la ciudadanía entera debe “ser parte activa de la construcción de un país diferente; aquí tienen la oportunidad para ser protagonistas, parte del cambio”. El constante llamado de Gustavo Petro es a configurar una sociedad activa frente a los cambios y en particular el cambio que el propone hacia lo que han llamado potencia mundial de la vida.

El Mandatario explicó que los diálogos representan una oportunidad para determinar las prioridades ciudadanas regionales y “su norte y objetivo final será la construcción de un entorno de paz total, donde toda la ciudadanía pueda vivir en igualdad de condiciones. Una paz total construida sobre fuertes bases de justicia social, justicia económica y justicia ambiental”.

Gustavo Petro, con todo su gabinete, se han inclinado por las periferias, justo estos lugares han sido los principalmente visitados, para establecer diálogos con las comunidades. Incluso si se recuerda el mapa que registra las votaciones presidenciales en Colombia, en el se puede evidenciar que la periferia fue quien puso la votación mayoritaria para el candidato del Pacto Histórico, a diferencia de los centros que tuvieron otra intención de voto.

Finalmente, Gustavo Petro indicó que: “Sobre estos ejes de justicia construiremos un nuevo país en paz y para todos”, enfatizó el Jefe de Estado.

En Contexto

La carta al presidente Gustavo Petro sobre la paz total

Desde la organización Human Rights Watch envió una carta al presidente Gustavo Petro cuando realizó su anunció de paz total para Colombia.

En la carta indicaban que durante los últimos cinco años, muchas regiones de Colombia han sufrido un aumento de la violencia por parte de los grupos armados lo que ha significado altos niveles de desplazamiento forzado masivo, masacres, confinamiento e incremento de homicidios, incluyendo de defensores de derechos humanos y otros líderes sociales.

“Su política de “paz total”, si se diseña e implementa adecuadamente, podría contribuir a lograr avances en materia de derechos humanos en estas y otras regiones de Colombia que durante décadas han sufrido graves abusos por parte de todos los actores del conflicto armado”, dijeron desde Human Rights Watch.

