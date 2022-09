Un destino inédito tendría James Rodríguez para regresar al fútbol europeo

Panathinaikos tras los pasos de James Rodríguez @AlrayyanSC.

El pasado 1 de septiembre cerró el mercado de pases en la mayoría de ligas del mundo, solo en algunos países aún está abierta la ventana de transferencias. De esta situación está muy atento Jorge Mendes, agente de James Rodríguez, que busca salir a como dé lugar del Al Rayyan de Catar, que no está a gusto con las declaraciones del cucuteño, quien se ha ofrecido a otros equipos con tal de regresar al Viejo Continente.

Cabe recodar que días atrás el ex Real Madrid fue entrevistado por el programa español El Chiringuito y dejó al descubierto su intención por ponerse la camiseta del equipo Ché para hacer dupla con Édinson Cavani. “No sé nada, pero si es para ya, yo me iría caminando. Es un gran club, veo que tiene una hinchada buena, han fichado a Cavani ahora si quieren a alguien que le ponga pases a Cavani aquí estoy yo”.

No obstante, la presidenta del Valencia, Lay Hoon Chan, desmintió cualquier acercamiento con el ‘10′ de la selección Colombia. “Con James Rodríguez no. Con Juan Mata lo consideramos porque es un agente libre, pero al final por nuestro problema financiero optamos por otras opciones, simplemente no pasó. Pero James no”.

Luego de cerrarse la puerta del Valencia apareció la opción de Turquía tras un supuesto interés del Galatasaray, pero el cuadro de Estambul prefirió adquirir al español Juan Mata, Yusuf Demir, Milot Rashica, Mathias Ross Jensen y botaron la casa por la ventana con el fichaje del delantero argentino Mauro Icardi.

Contrario a lo que muchos piensan, James Rodríguez aún tiene una oportunidad de regresar al balompié europeo, pues hay un club que movería sus fichas para contar con los servicios del ex Bayern Múnich.

De acuerdo con la información de Guillermo Arango, periodista de RCN Radio, una escuadra de Grecia querría contar con James Rodríguez y haría una oferta formal al Al Rayyan para llevarse al exPorto de Portugal, quien tiene una cláusula de 4 millones de euros.

El equipo en cuestión es el Panathinaikos, uno de los más representativos del fútbol griego con 114 años de historia y que cuenta en sus vitrinas con 20 títulos ligueros.

Actualmente, El Trébol, como popularmente se le conoce al Panathinaikos, es el líder de la Superliga Griega con 12 puntos de 12 posibles tras imponerse en su última salida al AEK Atenas, escuadra en la que milito el jugador bogotano Fabián Vargas entre 2011 y 2012.

Lo cierto es que el panorama para James Rodríguez no es del todo claro, dado que el futbolista tendría que esperar hasta el próximo mercado de fichajes para ver qué posibilidades tiene de salir del Al Rayyan con el que ya tuvo minutos el pasado 7 de septiembre por la fecha 6 de la Liga de Catar ingresando a los 69 de juego.

Una vez finalizado el encuentro del Al Rayyan, con el que tiene contrato hasta junio del 2024, el volante de 31 años fue increpado por los aficionados del conjunto catarí, que le han reprochado duramente la actitud del futbolista cafetero.

