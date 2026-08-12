Karol G reveló cómo su fundación Con Cora está ayudando a los damnificados por el terremoto en Colombia

Karol G activa a Con Cora para llevar ayuda a las zonas más golpeadas por el terremoto en Colombia - crédito @karolg y Europa Press

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La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto movilizó a artistas, creadores de contenido, empresas y organizaciones que comenzaron a buscar mecanismos para llevar ayuda a las zonas más golpeadas.

Entre quienes decidieron involucrarse se encuentra Karol G, que puso a disposición de los damnificados el trabajo de su fundación Con Cora.

La cantante había expresado su solidaridad con las familias afectadas y llamó a sus seguidores a mantenerse unidos para enfrentar las consecuencias del movimiento telúrico. Además, aseguró que su manera de ayudar iba a ser por medio dela fundación, pero no había dado detalles al respecto.

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Sin embargo, en las últimas horas y a través de las redes sociales de su fundación, se conocieron algunos de los esfuerzos que se están adelantando para llegar a municipios donde las ayudas tienen mayores dificultades de acceso.

La fundación Con Cora de Karol G coordina donaciones tras el sismo de 7,4 en Colombia - crédito @concorafoundation/IG

Con Cora se articula con organizaciones para llegar a las zonas afectadas

La fundación explicó que uno de los principales retos después de la emergencia ha sido precisamente llegar a los territorios más apartados, por lo que decidió trabajar de manera conjunta con organizaciones que ya tienen presencia y capacidad operativa en las regiones afectadas.

“Después de la emergencia, ha sido muy retador llegar hasta los municipios más afectados en Colombia. Hay muchas zonas del país que han sufrido afectaciones, y queremos acompañar a quienes más lo necesitan. En este caso, nos sumamos a organizaciones que están haciendo posible que la ayuda llegue hasta estos lugares de difícil acceso. Te invitamos a sumarte a este esfuerzo”, señaló Con Cora en una publicación.

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La organización también explicó que la prioridad está puesta en entregar asistencia directa a comunidades que requieren elementos básicos para afrontar los primeros días posteriores al desastre, especialmente aquellas en las que las ayudas no han logrado llegar con la misma facilidad.

“¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO? Junto a organizaciones aliadas articulamos una respuesta solidaria para llevar apoyo directo a algunas de las comunidades más afectadas por los recientes sismos en Colombia. Cuando llegar es más difícil, acompañar es más importante. ESTAMOS LLEGANDO A DONDE MÁS nos necesitan. Hoy podemos hacer la diferencia juntos, puedes donar directamente a nuestra fundación y apoyar a la recuperación de unas de las zonas más afectadas en Colombia”, explicó la fundación.

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Con Cora concentra su respuesta en comunidades apartadas donde el apoyo tarda más en llegar, con entregas de alimentos, hidratación, aseo y atención básica durante los primeros días de la emergencia - crédito @concorafoundation/IG

Estos son los elementos que están llevando a los damnificados

Uno de los mensajes difundidos por la familia de Karol G permitió conocer con mayor detalle qué tipo de ayudas están siendo trasladadas a los territorios afectados. Jessica Giraldo Navarro, hermana de la artista, explicó que durante esta semana se adelantarán diferentes jornadas para entregar productos considerados prioritarios en esta etapa de la emergencia.

“Durante esta semana estaremos llegando con insumos médicos, agua, alimentos no perecederos, kits de aseo, pañales y otros utensilios que se están requiriendo con urgencia en varios de los municipios afectados por el terremoto en el Chocó y el Valle del Cauca donde no están llegando las ayudas para atender esta primera fase de la emergencia”, manifestó Giraldo Navarro.

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La información fue compartida posteriormente por Karol G en sus propias historias de Instagram, amplificando el llamado para que sus seguidores conocieran las acciones que está desarrollando Con Cora y las posibilidades de contribuir.

De esta manera, la fundación busca concentrar esfuerzos en comunidades que enfrentan dificultades de acceso y que, además de los daños provocados por el terremoto, tienen necesidades relacionadas con alimentación, hidratación, atención básica y elementos de higiene.

Jessica Giraldo Navarro, hermana de la artista, contó que durante esta semana entregarán productos esenciales y artículos de higiene en territorios donde la atención no ha logrado entrar con la misma rapidez - crédito @yegiraldo_/IG

Karol G había pedido unidad desde el primer día

Desde que se conoció la magnitud de la emergencia, la intérprete de música urbana había utilizado sus redes sociales para enviar un mensaje de solidaridad a los colombianos y promover canales de ayuda.

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“En momentos como este, nos unimos, nos cuidamos y nos sostenemos como país”, expresó la cantante, en un mensaje en el que también manifestó su preocupación por las personas que resultaron afectadas y por las familias que enfrentaban momentos de incertidumbre.

En otra de sus publicaciones, Karol G escribió: “Mi solidaridad, mi corazón y mis oraciones están con todas las personas afectadas por el terremoto en Colombia y con tantas familias que hoy atraviesan momentos de dolor e incertidumbre”.