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Santa Fe quiere comprar a figura del Atlético Nacional: estos son los detalles de la negociación

Eduardo Méndez anunció que el club bogotano revisará con Atlético Nacional las condiciones económicas y las facilidades de pago para quedarse con el volante defensivo Kilian Toscano, hoy en préstamo en el equipo cardenal

-crédito Catalina Olaya/Colprensa
Kilian Toscano estaría en el radar para ser comprado por parte de Independiente Santa Fe -crédito Catalina Olaya/Colprensa
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En medio de la conmoción que generó el terremoto de 7,4 grados de magnitud en Colombia, el fútbol profesional de nuestro país se mantuvo en pie, pese a la postergación de los juegos de los torneos Conmebol, y en las ciudades afectadas: Cali, Pereira y Manizales.

En ese contexto, el mercado de fichajes sigue en movimiento, e Independiente Santa Fe busca cerrar uno de los fichajes en el mediocampo para lo que será el cierre de la temporada 2026 como lo es el volante Kilian Toscano, juvenil proveniente de la cantera de Atlético Nacional.

Eduardo Méndez en rueda de prensa tras los rumores de la salida de Jorge Bava como entrenador de Independiente Santa Fe - crédito Independiente Santa Fe
Eduardo Méndez en rueda de prensa tras los rumores de la salida de Jorge Bava como entrenador de Independiente Santa Fe - crédito Independiente Santa Fe

El presidente de Independiente Santa Fe Eduardo Méndez confirmó el 12 de agosto de 2026 que el club tiene una opción para comprar al mediocampista defensivo Kilian Toscano, cuyo pase pertenece a Atlético Nacional y que actualmente está a préstamo en el equipo bogotano.

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En entrevista con el programa Planeta Fútbol de Win Sports, el dirigente adelantó que Santa Fe se sentará a revisar las condiciones económicas con el club de Medellín:

“Tenemos una opción de compra; esperemos a ver cómo llevamos los diálogos con Nacional, tenemos buenas relaciones y muy pronto entraremos a ver las facilidades de pago que ellos nos den”, dijo.

Estadísticas de Kilian Toscano con Independiente Santa Fe

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Kilian Toscano llegó a Independiente Santa Fe para reforzar el mediocampo Cardenal-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Desde su llegada a Atlético Nacional, Kilian Toscano jugó 27 partidos en todas las competencias (Liga BetPlay, Superliga BetPlay, Copa Libertadores, Copa Sudamericana) en 1.561 minutos, no anotó gol y recibió en cinco ocasiones la tarjeta amarilla.

Además ganó la Superliga BetPlay con el cuadro “Cardenal” cuando venció al Junior de Barranquilla en el estadio El Campín.

El presidente de Santa Fe se refirió al aplazamiento del partido de la Copa Sudamericana ante River Plate

Santa Fe vs. River
La llave de Santa Fe vs. River por Copa Sudamericana se aplazó una semana, por el terremoto en Colombia - crédito Conmebol

Méndez también habló de la reprogramación de la serie ante River Plate por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026, cuyo partido de ida en Bogotá se aplazó tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

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“Bogotá no fue afectada por el terremoto y se habló. Que nosotros sepamos, no se hizo ese pedido (el de jugar en Lima)”, dijo, al referirse a gestiones realizadas por la Federación Colombiana de Fútbol ante la Conmebol.

La Conmebol informó nuevas fechas para la eliminatoria: la ida se jugará el 19 de agosto de 2026 a las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, y la vuelta será el 26 de agosto de 2026 a las 7:30 p. m. en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

Santa Fe anunció que donará el recaudo del dinero de la boletería ante River Plate para las víctimas

El cuadro Cardenal destinará todo el dinero de la taquilla para ayudar a los damnificados por el terremoto en Colombia-crédito Jefatura de Prensa de Santa Fe
El cuadro Cardenal destinará todo el dinero de la taquilla para ayudar a los damnificados por el terremoto en Colombia-crédito Jefatura de Prensa de Santa Fe

Independiente Santa Fe donará un porcentaje de la taquilla del partido ante River Plate a las familias afectadas por el terremoto en Colombia, una decisión que se activó tras la confirmación de que el encuentro por los octavos de final de la Copa Sudamericana se jugará el 19 de agosto en el estadio El Campín y que además reabre la venta de entradas.

Hasta el mediodía del 11 de agosto quedaban 6.000 boletas disponibles, según explicó el presidente del club, Eduardo Méndez en el programa Equipo F de ESPN Colombia.

La venta se había frenado mientras se definía la nueva programación del partido, previsto en un comienzo para el 12 de agosto.

La medida combina la recaudación del encuentro con una campaña paralela de ayuda directa. Méndez confirmó que el club abrió una cuenta exclusiva para recibir aportes económicos y que la sede administrativa de Santa Fe ya empezó a recibir donaciones en especie para los damnificados.

“Nosotros hoy abrimos, en nuestra sede administrativa, Calle 64A número 50B-08, estamos recibiendo todo lo que la gente hincha santafereña y quien no sea santafereña quiera donar para ayudar a todas estas familias que han sufrido la calamidad”, dijo el dirigente al programa F360 de ESPN Colombia.

La recolección de ayudas se realiza en la sede ubicada en la Calle 64A número 50B-08, en la localidad de Barrios Unidos, cerca del estadio El Campín. Allí el club empezó a canalizar los aportes de hinchas y de personas ajenas a la institución que quieran sumarse a la asistencia para las víctimas del sismo.

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