Daniel Briceño se apartó de decisión del Centro Democrático y no votará por Jorge Laverde para contralor: “No me gusta la opción”

Daniel Briceño anunció que se apartará de la decisión del Centro Democrático y votará en blanco en la elección del nuevo contralor - crédito Montaje Infobae

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El representante a la Cámara Daniel Briceño anunció que votará en blanco en la elección del nuevo contralor general, pese a que el Centro Democrático definió respaldar como bancada a Jorge Eliécer Laverde.

El congresista explicó que solicitó autorización para apartarse de la decisión colectiva y argumentó que el Congreso no debe repetir, a su juicio, el error que cometió con la elección de Gregorio Eljach como procurador general.

La elección del nuevo jefe de la Contraloría está prevista para este miércoles 12 de agosto en el Congreso de la República, en una votación secreta en la que los parlamentarios deberán escoger al sucesor de Carlos Hernán Rodríguez al frente del organismo encargado de ejercer el control fiscal.

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Briceño explicó que comunicó previamente su posición a la bancada del Centro Democrático y pidió autorización para votar de manera diferente a la orientación adoptada por la colectividad.

“Yo se lo comuniqué a mi bancada, le pedí la autorización. Si bien ellos han decidido apoyar al doctor Laverde, yo personalmente pedí la autorización de votar en blanco”, afirmó el congresista.

Gregorio Eljach ha recibido cuestionamientos de Daniel Briceño por su gestión al frente de la Procuraduría y la actuación del organismo durante la transición de Gobierno - crédito @PGN_COL/X

Según explicó, su decisión está relacionada con la manera en que entiende el papel que deben cumplir los organismos de control y, especialmente, con la necesidad de que mantengan independencia frente a los sectores políticos que participan en su elección.

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“Precisamente porque la forma como yo hago política, como veo que deberían ser los órganos de control, pues no me gusta la opción de Laverde por una razón”, sostuvo.

Briceño compara elección de Laverde con la de Eljach

El representante llevó su argumento a la elección de Gregorio Eljach como procurador general. Para Briceño, el Congreso cometió un error al escogerlo bajo la percepción de que era el candidato respaldado por el Legislativo y ahora no debería repetir esa fórmula en la elección del jefe de la Contraloría.

“Este Congreso ya cometió un error escogiendo al señor Eljach, y lo escogieron porque era supuestamente el candidato del Congreso. Nosotros necesitamos es independencia de los órganos de control”, manifestó.

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Briceño cuestionó además la gestión del actual procurador y sostuvo que su posición frente a Laverde responde precisamente a que no quiere respaldar una candidatura que, según su lectura, pueda estar relacionada con Eljach.

A través de esta carta cinco partidos políticos expresaron su apoyo a Jorge Laverde, que sería el nuevo contralor General si no ocurre ninguna sorpresa - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Yo no llegué al Congreso haciéndole control al señor Eljach, que ha hecho la peor Procuraduría de la historia del país, para votar por el títere de Gregorio Eljach”, afirmó.

La postura del congresista representa una diferencia dentro del Centro Democrático, que anunció su respaldo a Laverde. Aunque Briceño decidió respetar la determinación de su partido, ejercerá su voto de manera independiente y en blanco.

La elección se produce en medio de una competencia entre varios aspirantes. Entre los nombres que han concentrado la atención en el Congreso están Carlos Mario Zuluaga, Andrés Castro, Jorge Eliécer Laverde y Ana Elena Monsalvo.

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De acuerdo con reportes previos a la votación, Laverde consiguió el respaldo anunciado de Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, La U y Cambio Radical. Esa suma de apoyos lo ubicaba como uno de los candidatos con mayores posibilidades de alcanzar la mayoría necesaria.

Críticas a la actuación de la Procuraduría

Jorge Eliécer Laverde cuenta con el respaldo de varias bancadas para la elección del nuevo contralor general - crédito suministrada a Infobae Colombia

La posición de Briceño también está relacionada con los recientes cuestionamientos que ha hecho contra Eljach por la actuación de la Procuraduría frente a la contratación estatal durante los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro.

El Ministerio Público ordenó el pasado 24 de julio reforzar la vigilancia preventiva sobre los contratos estatales durante el periodo de transición administrativa.

Las instrucciones incluyeron revisar el cumplimiento de los principios de la contratación pública, verificar que los contratos estuvieran incluidos en los planes anuales de adquisiciones y examinar los procedimientos de entidades sometidas a regímenes especiales de contratación.

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El memorando también estableció que los informes de las vigilancias preventivas iniciadas durante este periodo debían llegar a la Viceprocuraduría antes del 18 de agosto, con información sobre hallazgos, cuantías y posibles incidencias disciplinarias.