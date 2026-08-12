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Walmer Pacheco, capitán del Deportivo Pereira, llegó a la ciudad: se puso guantes para ayudar a las víctimas del terremoto

El defensor desde el primer momento de la catástrofe pidió volver a la capital de Risaralda para estar con su familia y ayudar a quienes lo necesitaban

El capitán del equipo pereirano ha estado muy atento de la situación desde el primer momento del sismo - crédito Instagram

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El capitán del Deportivo Pereira, Walmer Pacheco, volvió a la ciudad tras el terremoto de magnitud 7,4 y se sumó de forma directa a las labores de ayuda y remoción de escombros, en una emergencia que llevó a la Dimayor a suspender por una semana la actividad del fútbol profesional colombiano.

El balance preliminar de la tragedia supera las 200 personas fallecidas y registra cerca de 1.600 heridas. Esas cifras, de acuerdo con la publicación, podían aumentar con el paso de las horas mientras continuaban las tareas de búsqueda y rescate.

Pacheco estaba en Barranquilla junto al plantel del Pereira, que debía enfrentar a Junior por una nueva jornada de la Liga BetPlay, cuando se produjo el sismo que golpeó al occidente del país y al Eje Cafetero. Tras la emergencia, el equipo pidió regresar a la capital de Risaralda y el partido quedó aplazado.

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Desde la concentración, el lateral derecho ya había expresado su urgencia por volver. “Queremos devolvernos (a Pereira) así sea por tierra”, manifestó ante los medios después del terremoto.

El jugador también mostró parte de la situación desde una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. Durante el recorrido llegó al sector de Parque La Libertad, donde registró edificaciones colapsadas, remoción de escombros y operaciones de rescate.

Post del Deportivo Pereira, destacando la labor social de Walmer Pacheco - crédito X
Post del Deportivo Pereira, destacando la labor social de Walmer Pacheco - crédito X

En esa transmisión pidió elementos para quienes participaban en la atención de la emergencia, entre ellos guantes y tapabocas. En medio de ese llamado, describió la gravedad del escenario con una frase que concentró la atención sobre lo que ocurría en la zona: “Hay gente aún bajo los escombros”.

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La imagen del capitán trabajando junto a la comunidad se volvió viral en redes sociales después de que el club publicara una fotografía en sus canales oficiales. “Después de un largo viaje, nuestro capitán Walmer Pacheco se puso la 10 y vino a ayudar luego del terremoto registrado en Pereira”, escribió la institución.

Balance del sismo de 7,4 grados en Colombia: misiones de rescate completan 48 horas

A dos días del terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto a las 7:34 en Colombia, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), el presidente Abelardo De La Espriella reportó 2.595 heridos y 181 fallecidos en el balance nacional entregado este martes 11 de agosto en Pereira.

Varias personas caminan entre los escombros tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Juan David Duque TPX IMAGES OF THE DAY
Varias personas caminan entre los escombros tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Juan David Duque TPX IMAGES OF THE DAY

El Gobierno indicó que se mantienen activas las operaciones de búsqueda y rescate en zonas afectadas como Pereira, Armenia, Manizales, Cali y el departamento del Chocó, mientras avanzan las labores para atender a víctimas atrapadas bajo escombros.

El balance oficial incluye daños en infraestructura: 48 edificios colapsados, 8.357 viviendas averiadas, 807 centros educativos con afectaciones, 85 centros de salud dañados, 74 vías comprometidas, 377 centros comunitarios averiados, 16 acueductos afectados y un aeropuerto con daños en su pista.

En Pereira, una de las ciudades con mayor impacto, De La Espriella informó el 11 de agosto que se contabilizan 79 muertos y 278 heridos. También reportó 37 desaparecidos, 66 edificios colapsados, 60 escuelas comprometidas y 14 puentes y vías afectadas.

Pereira ha sido una de las ciudades más afectadas en Colombia por el sismo - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
Pereira ha sido una de las ciudades más afectadas en Colombia por el sismo - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

En las últimas horas, el mandatario firmó el decreto 1172 del 11 de agosto, que declara tres días de duelo nacional. “Decrétase, en honor de todas las personas fallecidas, duelo nacional por el término de tres (3) días en todo el territorio nacional, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior”, establece el texto.

El presidente también anunció un alivio económico por tres meses para hogares afectados en Risaralda, con el objetivo de reducir gastos. “He dado instrucciones para que se decrete un alivio económico, para que se decrete un auxilio económico por tres meses. Es un respiro en esta tragedia. Todos los servicios públicos por tres meses para los risaraldenses”, dijo.

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