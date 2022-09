George Russell revivió una icónica frase de Juan Pablo Montoya: “tienes que ser ciego o estúpido para no verme”

George Russel recordó una de las frases más polémicas del colombiano Juan Pablo Montoya por su paso en la Fórmula 1. Imagen: Mercedes AMG Petronas F1 Team y AFP.

Este fin de semana se corrió el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, la 16ava carrera del calendario que dejó al neerlandés Max Verstappen de la escudería Red Bull Racing como el gran ganador. El actual campeón del mundo largó desde la séptima posición de la parrilla debido a una penalización de cinco puestos que tomó tras cambiar el motor de combustión interna de su monoplaza y le dejó a dos de sus compañeros de profesión la oportunidad de crear una de las polémicas de la carrera.

En el histórico circuito de Monza, el monegasco Charles Leclerc, de la escudería Ferrari, y el británico George Russell, de Mercedes, pelearon por la punta de la carrera en la largada. Tras una buena sesión de clasificación, Charles tenía la carta alta para ser el primero en llegar a la curva número uno, pero George lo seguía de cerca en la segunda posición.

Cuando se apagó el semáforo y todos los bólidos largaron, Russell logró colocarse al lado del Ferrari e intentó rebasarlo por la línea exterior, sin embargo, Leclerc ‘le cerró la puerta en la cara’ y no le permitió ni siquiera poder girar en la curva, generando así un punto de polémica y discusión.

En la rueda de prensa, luego de la carrera, le preguntaron a ambos pilotos sobre este pequeño incidente, a lo que Russell respondió de una manera curiosa y con humor. El piloto de Mercedes recordó una de las frases más icónicas del colombiano Juan Pablo Montoya cuando este condujo en la máxima categoría del automovilismo.

Con una pequeña sonrisa entre dientes, George dijo: “¿Cómo fue que dijo Montoya en Imola 2004? Tienes que ser ciego o...(risas)”, recordando la discusión que tuvo el bogotano con el alemán Michael Schumacher, por un intento de adelantamiento similar, donde el múltiple campeón del mundo argumentó que no lo había visto por el exterior.

Vea aquí el momento al que se refirió George Russell, que involucró a Juan Pablo Montoya y Michael Schumacher:

Este fue el momento de Juan Pablo Montoya al que hizo alusión el piloto George Rusell de la escudería Mercedes. Video: Youtube Fórmula 1.

Le puede interesar: Sebastián Montoya termina en zona de puntos en su primera carrera en la Fórmula 3

En ese entonces Schumacher se defendió argumentando que no vio al colombiano doblando en la curva y que en esos adelantamientos por fuera generalmente se pierde agarre, por lo que no lo esperaba allí: “Vi que atacó por el exterior y yo estaba frenando. Luego, estaban los demás girando por la esquina. Primero que todo, no lo vi por un segundo girando en la esquina. Normalmente, pierdes agarre, así que no estaba esperando que estuviese allí”.

Luego fue Montoya, quien con una fuerte declaración, dio su opinión sobre lo sucedido argumentando que el germano debió haber sido ciego o estúpido si no fue capaz de verlo intentando adelantar por el exterior: “Estoy asombrado, logré haberme puesto delante de él cuando estábamos frenando, así que ‘oh, no, no me vio allí’. No hay posibilidad, sabes que tienes que ser ciego o estúpido para no verme, pero ya sabes así es el automovilismo”

El piloto favorito de Russell es Montoya

No sería de extrañar que George tuviese en su mente, muchos más recuerdos memorables del colombiano. En ocasiones anteriores, el británico de 24 años de edad, ha afirmado que Montoya es su piloto favorito del ‘Gran Circo’ debido a su audacia y agresividad en pista:

¿Mi piloto favorito? Para mí, Juan Pablo Montoya. Le tengo mucho respeto y me gustaba mucho su estilo. Era siempre muy agresivo y daba el 120%. Me gustaba su compromiso”

SEGUIR LEYENDO: