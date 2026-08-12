Murió exbasquetbolista de la selección Colombia durante el sismo del 10 de agosto en Cali

Cali ha sido la ciudad más afectada por el sismo de 7,4 grados con epicentro en San José del Palmar - crédito Reuters

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El exjugador Juan Alberto Barrios murió en Cali durante el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto, una pérdida que golpeó al baloncesto nacional porque también se trataba de un formador de nuevas generaciones en las aulas y en las canchas.

El sismo tuvo su epicentro en las cercanías de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y provocó afectaciones estructurales, colapsos de edificaciones y emergencias en ciudades del occidente y centro del país como Cali, Pereira y Manizales.

La muerte de Barrios fue confirmada por la Federación Colombiana de Baloncesto, que expresó condolencias a sus familiares, allegados y a la comunidad deportiva. La entidad lo recordó como una figura e impulsor de este deporte en el país, de acuerdo con la publicación.

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La Federación Colombiana de Baloncesto lamento la muerte de Juan Barrios - crédito FCB

Juan José “Juancho” Barrios, también mencionado en otras publicaciones como Juan Alberto Barrios, fue exjugador de la Selección Colombia de Baloncesto y vistió la camiseta del combinado nacional en certámenes internacionales.

“Juancho” Barrios fue protagonista con la selección durante finales de la década de los 70 y comienzos de los años 80. Su participación en competencias internacionales lo convirtió en uno de los referentes de una generación que buscó posicionar al baloncesto colombiano en el ámbito regional.

La trayectoria de Barrios también dejó huella en departamentos como Bolívar y Valle del Cauca, donde su nombre quedó ligado al desarrollo de la disciplina. Después de retirarse de la competencia, Barrios se dedicó a la formación deportiva. Se desempeñó como entrenador de baloncesto y profesor de educación física en el Colegio Inem de Cali, desde donde impulsó procesos formativos que, según las versiones citadas, impactaron a cientos de jóvenes.

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El Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Baloncesto enviaron sus condolencias a la familia y lamentaron la muerte del basquetbolista:

El Ministerio del Deporte lamentó la muerte de Juan Barrios - crédito Ministerio del Deporte

“El deporte colombiano lamenta la partida de Juan Alberto Barrios, exjugador de la Selección Colombia de Baloncesto y una de las víctimas del terremoto. Extendemos nuestra solidaridad a todas las personas y familias afectadas por esta tragedia” Ministerio del Deporte

“El baloncesto nacional está de luto. Tras el terremoto de hoy, Fecolcesto lamenta el fallecimiento de “Juancho” Barrios. Ex-jugador seleccionado Colombia, entrenador y docente del Colegio INEM. A toda su familia y amigos, nuestra solidaridad" Federación Colombiana de Baloncesto FCB