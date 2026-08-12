Los Ghetto Kids enviaron mensaje a Colombia tras el terremoto que sacudió gran parte del país: “Estamos con ustedes”

Guardar

Los Triplets Ghetto Kids, los pequeños que se robaron el show en la final de la Copa Mundial de la FIFA, enviaron un mensaje de solidaridad a Colombia desde Uganda dos días después del terremoto de magnitud 7,4 que el 10 de agosto de 2026 sacudió el occidente del país y dejó más de 250 muertos, según cifras actualizadas.

El grupo compartió un video en su cuenta de Instagram en el que ocho voces se turnaron para enviar fuerza a las familias afectadas. “Vimos las noticias”, dijeron. “Estamos orando por ustedes. Esto también pasará. Los amamos. Estamos con ustedes”.

Quiénes son los Ghetto Kids y por qué Colombia los conoce

El vínculo entre estos bailarines ugandeses y el público colombiano se forjó en el mayor escenario posible: el grupo acompañó a Shakira en el espectáculo de medio tiempo del estadio MetLife de Nueva Jersey el 19 de julio, donde la artista barranquillera interpretó Dai Dai, el himno oficial del torneo.

PUBLICIDAD

Después, compartieron escenario en uno de los conciertos de la colombiana por Estados Unidos en su segunda temporada y estuvieron como invitados de lujo en la mansión de Miami de la barranquillera, donde se tomaron fotos para la posteridad e hicieron diferentes actividades.

“Fueron días llenos de amor inexplicable”: Shakira revela su emotiva despedida de los Ghetto Kids - crédito @shakira/ Instagram

La colaboración no fue casual. Shakira había visto las coreografías que distintos bailarines publicaban en redes sociales con esa canción y decidió incorporar a los Ghetto Kids al espectáculo. El encuentro entre la cantante y los jóvenes fue tan cercano que, días después de la final, los invitó a pasar una temporada con ella en el sur de Florida.

PUBLICIDAD

Allí, los ocho bailarines —Ivan, Ricky, Joseph, Brighton, Kesha, Jojo, Ciara y Ketra— conocieron el mar por primera vez en sus vidas, pues Uganda es un país sin salida al océano.

Una historia que comenzó en las calles de Kampala

El grupo fue fundado en 2014 por el coreógrafo ugandés Dauda Kavuma en el barrio de Katwe, uno de los sectores más pobres de Kampala. El nombre original, Triplets Ghetto Kids, surgió de los tres primeros niños que Kavuma entrenó.

Shakira compartió el momento en que se despidió de los Ghetto Kids, quienes la acompañaron en el espectáculo de medio tiempo del Mundial 2026 - crédito @shakira/Instagram

Con el tiempo, el colectivo creció y adoptó el nombre abreviado de Ghetto Kids para sus apariciones internacionales.

Su salto al mundo ocurrió ese mismo año, cuando un video en el que cinco niños bailaban la canción Sitya Loss del artista ugandés Eddy Kenzo acumuló más de 8 millones de reproducciones en YouTube. Kenzo quedó tan impresionado que los invitó al videoclip oficial del tema, lanzado en septiembre de 2014.

PUBLICIDAD

Desde entonces, el grupo pasó por el escenario del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon junto al rapero French Montana, y en 2023 ganaron el Botón Dorado de Britain’s Got Talent durante su propia actuación —la primera vez en la historia del programa que el botón se activó mientras los concursantes estaban en el escenario—, lo que los llevó a la final del certamen.

El terremoto más fuerte de Colombia en el siglo XXI

Temblor en Pereira - crédito redes sociales

El sismo que motivó el mensaje de los Ghetto Kids golpeó Colombia el lunes 10 de agosto a las 7:34 a. m., hora local. Su epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y el Servicio Geológico Colombiano lo catalogó como el movimiento telúrico de mayor magnitud registrado en el país durante el siglo XXI.

PUBLICIDAD

El terremoto se percibió en al menos 900 municipios de 11 departamentos en el país, y sus efectos llegaron hasta Panamá y Ecuador. Las ciudades de Pereira, Cali y Manizales concentraron los mayores daños: edificios colapsados, hospitales averiados y aeropuertos cerrados para inspección estructural. El presidente Abelardo de la Espriella declaró el desastre nacional y ordenó el despliegue de más de 180 rescatistas militares para las labores de búsqueda entre los escombros.