Abelardo de la Espriella confirmó la llegada de los primeros rescatistas extranjeros al país: cuántos y de dónde son

El Gobierno justificó la selección de equipos internacionales por criterios técnicos y capacidad de coordinación en emergencias - crédito REUTERS / Juan David Duque

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Los primeros rescatistas extranjeros llegarán a Colombia en las próximas horas tras el terremoto de magnitud 7,4 presentado el lunes 10 de agosto que afectó a once departamentos.

La Cancillería anunció que serán veintidós expertos de Los Ángeles y Virginia quienes se sumarán a las tareas de búsqueda y rescate, en apoyo a los equipos nacionales que ya trabajan en las zonas más golpeadas por el sismo.

La llegada de este contingente de Estados Unidos fue confirmada por la Cancillería a través de su cuenta de X. El mensaje precisó: “Un equipo de 22 expertos rescatistas procedentes de Los Ángeles y Virginia llegará al país para apoyar la respuesta de la @UNGRD”.

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El grupo, detalló la cartera: “Se especializa en coordinación de equipos de búsqueda y rescate urbano (USAR por sus siglas en inglés), y cuenta con conocimiento del protocolo INSARAG de la ONU”.

Veintidós rescatistas provenientes de Los Ángeles y Virginia se incorporarán a las tareas de búsqueda en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 - crédito Cancillería de Colombia

La participación de estos equipos extranjeros será clave en áreas técnicas como la coordinación, con autosuficiencia de comunicaciones, procesamiento de información operativa e ingeniería USAR. De este modo, se fortalecerán las capacidades de respuesta en un momento en que las primeras 72 horas resultan determinantes para encontrar sobrevivientes bajo los escombros.

La Cancillería aseguró que “continúa trabajando de la mano de la Ungrd para coordinar la ayuda internacional que fortalezca las capacidades del país, ante la crisis”. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su gratitud al Gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, por la rapidez de la asistencia y por anunciar además una donación de USD 15,5 millones en ayuda inicial destinada a la emergencia.

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El Departamento de estado de Estados Unidos confirmó que el despliegue de estos equipos se produce tras la solicitud directa del Ejecutivo de Abelardo De La Espriella. “A solicitud de la Administración del presidente Abelardo de la Espriella, el Departamento de Estado ha movilizado equipos técnicos de búsqueda y rescate urbano (USAR en inglés) del condado de Fairfax, Virginia, y del condado de Los Ángeles, California, para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate de Colombia”, escribió la entidad en X.

El arribo de rescatistas extranjeros se produce después de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres solicitara asistencia internacional - crédito Embajada de Estados Unidos en Bogotá

Mientras tanto, el debate en Colombia se intensificó por la decisión del Gobierno de aceptar solo la ayuda de rescatistas estadounidenses y rechazar la de otros países como El Salvador, aunque sí han sido aceptadas donaciones materiales internacionales. Esta postura ha generado críticas de diversos sectores y cuestionamientos sobre las razones políticas detrás de la selección de los apoyos extranjeros.

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En respuesta a estas inquietudes, la Cancillería reiteró que la coordinación de la ayuda internacional se realiza según las necesidades planteadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. “La Cancillería continúa trabajando de la mano de la Ungrd para coordinar la ayuda internacional que fortalezca las capacidades del país, ante la crisis”, insistió el Ministerio, subrayando la voluntad de mantener una estrategia técnica para la recepción de apoyo internacional.

Actualmente, Colombia dispone de veintitrés equipos USAR integrados en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Estas unidades están compuestas por miembros de la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil, los cuerpos de bomberos, la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Todos ellos operan bajo el protocolo internacional de Ochar, la agencia de la ONU para la atención humanitaria.

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La decisión oficial de aceptar solo rescatistas estadounidenses ha generado debate y críticas en sectores nacionales e internacionales - crédito Fairfax County Urban Search and Rescue / Instagram

En paralelo, otras agrupaciones independientes han viajado por su cuenta para ofrecer apoyo. El grupo Topos Aztecas, originario de México y distinto a los Topos Tlaltelolco y los equipos oficiales, arribó a Cali tras su paso por Venezuela. Estas acciones voluntarias reflejan la disposición de diferentes países y organizaciones civiles para sumarse a la emergencia, pese a las restricciones oficiales.