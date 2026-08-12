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Mabel Cartagena les cantó la tabla a los artistas y creadores de contenido: pidió “meterse la mano en el bolsillo” para ayudar tras el terremoto

La presentadora y creadora de contenido hizo un llamado a colegas, empresarios y personas con grandes audiencias para que, además de compartir información sobre donaciones, aporten económicamente a las comunidades afectadas por la emergencia

El llamado de Mabel Cartagena tras el terremoto en Colombia: “hay que meterse la mano en el bolsillo” - @flakycartagena/IG

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La tragedia provocada por el terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto generó una ola de solidaridad en redes sociales.

Artistas, influenciadores, empresarios y ciudadanos comenzaron a compartir información sobre centros de acopio, cuentas bancarias y organizaciones que están recolectando recursos para atender a las personas damnificadas.

Sin embargo, para Mabel Cartagena, compartir publicaciones no es suficiente. La presentadora utilizó sus historias de Instagram para hacer un llamado directo a los creadores de contenido y a quienes cuentan con capacidad económica para que realicen aportes destinados a las personas que atraviesan dificultades después de la emergencia.

La también empresaria comenzó su mensaje reconociendo el papel que han cumplido las redes sociales para difundir información y conectar a quienes necesitan ayuda con las organizaciones que están trabajando en las zonas afectadas. No obstante, consideró necesario dar un paso adicional y contribuir directamente con dinero.

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Mabel Cartagena les pide a los influenciadores donar por el terremoto en Colombia y no solo compartir información - crédito @flakycartagena/IG
Mabel Cartagena les pide a los influenciadores donar por el terremoto en Colombia y no solo compartir información - crédito @flakycartagena/IG

“Aparezco para hacer también un llamado para las personas que al igual que yo, son creadores de contenido, que trabajan con redes sociales, a empresas, empresarios, a personas que sí, que tienen un gran número de seguidores y que yo sé que tienen los medios para poder aportar un granito de arena para que por favor, está divino y maravilloso que subamos ayudas, contenidos de donaciones y todo, pero también pedirles que donen, que lo hagan porque se está necesitando muchísimo”, expresó.

Mabel Cartagena pidió a famosos no limitarse a compartir publicaciones

Cartagena insistió en que, aunque divulgar información sobre las necesidades de las comunidades es importante, quienes tengan la posibilidad económica deberían realizar una contribución. Por eso, su llamado estuvo dirigido especialmente a quienes trabajan con redes sociales y reciben ingresos por campañas, publicaciones y eventos.

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Ya creo que se compartió mucha información, pero también hay que meterse la mano en el bolsillo, gordis, porque la gente en este momento está necesitando dinero, comida...”, afirmó la presentadora.

Para explicar la importancia de cada aporte, Mabel contó el caso de una de sus seguidoras, quien le aseguró que había enviado una suma de dinero pese a no contar con mayores recursos. Con ese ejemplo, buscó destacar que la solidaridad no depende necesariamente de hacer grandes donaciones.

La empresaria sostuvo que difundir datos útiles ayuda, pero quienes ganan dinero con campañas y eventos pueden destinar parte de esos ingresos a apoyar la emergencia en el país - crédito @flakycartagena/IG

“Hoy una seguidora, por ejemplo, me dijo, me mandó el pantallazo y me dijo: ‘Gordi, mando cincuenta mil porque no tengo más’. Oigan, eso ayuda un montón. No importa cuánto tengan, todo suma”, relató.

La presentadora también hizo referencia a los ingresos que suelen recibir los creadores de contenido por diferentes trabajos comerciales e indicó que, desde su perspectiva, quienes tienen la capacidad de generar recursos mediante sus plataformas también podrían destinar una parte de ellos a apoyar a las personas afectadas por la emergencia.

Yo sé, conozco cuánto cobramos nosotros los creadores de contenido por una historia, por un reel, por un evento y nuevamente les superagradezco que compartamos la información, eso es muy válido, pero también conozco los números, gordi, y sería muy, muy bonito que pudieran también hacer las donaciones”, sostuvo Cartagena.

Durante sus historias, Cartagena quiso dejar claro que su llamado no estaba dirigido únicamente a los demás. La presentadora aseguró que también ha realizado aportes y que considera necesario que quienes tienen posibilidades económicas contribuyan con la emergencia.

La empresaria solicitó a quienes monetizan sus plataformas y a quienes tienen capacidad económica que hagan aportes directos para apoyar a las familias afectadas por la emergencia - crédito @flakycartagena/IG

“Yo sé que muchos tienen curiosidad de saber si he donado. Sí lo he hecho y creo que sí es necesario hacer el llamado porque saben que es nuestra obligación, así de simple”, manifestó.

Además, reveló que había conocido el caso de un hogar para adultos mayores que requería apoyo. Según explicó, se trata de personas que no cuentan con familiares que puedan hacerse cargo de ellas y que permanecen bajo el cuidado de una religiosa.

“Entonces hay en este momento un ancianato, por así decirlo, que, oigan, estos viejitos no tienen familia y están a manos de una monjita y necesitan en este momento. Yo ya le mandé”, contó.

La creadora de contenido también destacó que existen diferentes mecanismos para ayudar, incluso para quienes se encuentran fuera de las ciudades donde funcionan los centros de acopio. Mencionó alternativas como transferencias bancarias y otros medios digitales para realizar aportes económicos.

“Entonces para todos ellos que me siguen... hay formas muy fácil de hacer las donaciones. Si de pronto están en otras ciudades y no les queda bien encontrar un sitio de acopio, oigan, las personas están mandando cuenta bancaria, llaves, Nequi, o sea, formas hay”, explicó.

Antes de cerrar sus historias, Cartagena volvió a insistir en que la ayuda no debería limitarse a entregar aquello que sobra, sino que también implica compartir recursos y tiempo cuando existe la posibilidad de hacerlo.

Finalmente, pidió a sus seguidores que le enviaran información sobre organizaciones y cuentas verificadas que estén trabajando con las comunidades damnificadas, con el propósito de amplificar esas iniciativas desde sus plataformas.

Creo que es momento, gordi, de que todos saben que sí, todos estamos en la obligación, todos en este momento todos estamos en la obligación de ayudar. Así de simple”, concluyó la presentadora.

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