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Tras el terremoto de 7,4 en Colombia ya son 130 las réplicas, confirmó el Servicio Geológico Colombiano

La emergencia cuyo epicentro fue en el municipio de San José del Palmar (Chocó) deja hasta el momento un total de 239 fallecidos, 3.755 heridos y 287 personas desaparecidas, según el reporte consolidado por parte de la Unidad Nacional para el Riesgo de Desastres naturales (Ungrd) con corte al mediodía

El movimiento de las placas tectónicas expulsa la energía que genera los movimientos telúrico - crédito @serviciogeologicocolombiano/IG
El movimiento de las placas tectónicas expulsa la energía que genera los movimientos telúrico - crédito @serviciogeologicocolombiano/IG
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La mañana del miércoles 12 de agosto de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que, tras el fuerte sismo de magnitud 7,4 que sacudió a San José del Palmar (Chocó) el lunes 10 de agosto, se han registrado más de 130 réplicas en la región, con corte a las 6:00 a. m..

Según el último comunicado emitido por la entidad, estas réplicas han tenido magnitudes que oscilan entre 0,6 y 4,8, y una profundidad promedio de 100 kilómetros.

Los detalles de la situación en cuanto a la actividad sísmica en la zona se revelaron por medio de un video que se difundió dsesde la cuenta de Instagram.

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De acuerdo con la información oficial, el fenómeno de las réplicas corresponde a sismos de menor intensidad que ocurren en la misma zona afectada por el evento principal, mientras las placas tectónicas reajustan su posición.

Por lo anterior, desde el Servicio Geológico Colombiano se detalló que la presencia de réplicas no permite anticipar si habrá otro sismo relevante ni cuáles serían sus características.

Las réplicas pueden durar, días, semanas, e incluso, hasta meses - crédito @serviciogeologicocolombiano/IG

El organismo aclaró que la duración de la actividad sísmica posterior puede extenderse durante días, semanas o incluso meses. “La ciencia no puede predecir exactamente cuándo ocurrirá una réplica o un sismo. Tampoco se puede predecir qué magnitud tendrán”, señala el video explicativo que divulgó el SGC.

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La entidad recordó que Colombia cuenta con un modelo nacional de amenaza sísmica, herramienta que permite estimar las intensidades posibles de futuros terremotos en el territorio nacional.

Dicho modelo, elaborado por el SGC, busca fortalecer la preparación ante nuevos eventos sísmicos y mejorar la capacidad de respuesta de autoridades y población.

La grabación también especificó que las réplicas se concentran en la zona del sismo principal y no ocurren en lugares alejados del epicentro, aunque algunas pueden sentirse en municipios o ciudades distantes, como ha sucedido con varios de los eventos posteriores al temblor del lunes.

Por su parte, la Red Sismológica Nacional de Colombia, operada por el Servicio Geológico Colombiano, mantiene el monitoreo de la actividad en la región y garantiza la publicación continua de información oficial a través de sus canales.

La emergencia se originó en San José del Palmar (Chocó), epicentro del sismo de 7.4

San José del Palmar volvió a temblar en la noche del martes 11 de agosto y la madrugada del miércoles 12 de agosto, en medio de la emergencia abierta por el terremoto de 7,4 del lunes, y con el Pacífico como la región más afectada.

El nuevo episodio sísmico mantuvo en vela a los habitantes del municipio chocoano, epicentro de la tragedia. Según el Servicio Geológico Colombiano, la tierra siguió moviéndose en esta población de difícil acceso ubicada a más de 300 kilómetros de Quibdó.

Minutos antes de la medianoche se registraron dos movimientos telúricos con apenas dos minutos de diferencia: a las 11:07 p. m. y a las 11:09 p. m.. Durante la madrugada del 12 de agosto también se reportaron sismos de baja intensidad de 2,5 y 2,1, dos de ellos en el Litoral del San Juan, en Docordó, y otro en Sipí, ambos en Chocó.

A las 2:33 a. m. se sumó un sismo de magnitud 4 en Ecuador, además de un temblor de 3,3 en Los Santos, Santander. La seguidilla de réplicas se produjo mientras continuaban las labores de búsqueda de sobrevivientes, cuerpos y desaparecidos tras el terremoto principal.

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