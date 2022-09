Ella es Eva, la primera influenciadora virtual de Colombia

Eva, influenciadora digital creada por Match Agency. Foto: Instagram @soyeevva

En un mundo de redes sociales e influenciadores por doquier, desde el terreno de la tecnología no se para de sorprender. Entre las múltiples cosas que todo el tiempo se están creando, desarrollando, con las que se está innovando... hay algo llamado el Metaverso que, en el ‘El magazín de tecnología y cultura digital’ del canal de televisión DW Español lo definen como: “Un mundo virtual paralelo, en el que las personas viven como avatares”.

Todo suena muy futurista y, sí, en parte lo es. Sin embargo, desde ya existen cosas como influenciadores virtuales o influenciadores digitales para el Metaverso, como es el caso de Eva. Esta creadora de contenido es de origen colombiano y fue desarrollada por Match Agency.

¿Qué es Match Agency?:

Dicha compañía, según su página web: “Somos una agencia experta en crear el Match de los influencer y las marcas, logrando resultados 100% medibles. Contamos con un pool de talentos en exclusividad y alianzas estratégicas con los creadores más relevantes del país”.

De este modo, entre los servicios que ofrecen destacan cosas como producción de video, diseño web, Management, investigación de audiencias, creación de campañas digitales, etc. Y, ahora también la creación de Eva, cuyo presupuesto rondó los 20 millones de pesos.

¿Quién es ‘Eva’, la primera influenciadora virtual del país?:

Entonces, en cuanto a Eva; en el perfil de su Instagram -disponible apenas desde el pasado mes de abril- se le describe como community manager y “la primera influenciadora virtual de Colombia”.

Para ampliar la información sobre esta creadora de contenido, recientemente en la Revista P&M se publicó lo expresado por la directora general de Match Agency -Karen Carreño- sobre cómo fue el desarrollo de la influenciadora virtual colombiana:

“Eva es el resultado de la necesidad de sumarnos al Metaverso y su nombre procede de la simbología en relación con la primera mujer creada, ya que nuestra Eva es la primera influencer digital en el país. Se desarrolló a través de un prototipo de características físicas de las mujeres más reconocidas en América Latina”.

En el artículo de P&M, también se le destaca a ‘Eva’ como publicista, además de relacionista pública.

Por otro lado, en cuanto al contenido que ofrece Eva, en sus redes sociales se puede ver que está enfocada principalmente en el estilo de vida, además del marketing.

Ahora solo queda esperar que Eva vaya adquiriendo más y más popularidad día con día como la primera influenciadora digital de Colombia, país en el que si se habla de sus creadores de contenido más exitosos, se podría hacer la mención de Luisa Fernanda W (contenido enfocado en belleza, looks, tips/recomendaciones) , Yeferson Cossio (bromas), La Liendra (bromas, reflexiones, contenido cómico), Dani Duke (belleza, looks), Pautips (belleza, estilo de vida, looks), entre otros.

Por otro lado, no sobra mencionar que entre su “team de talentos”, Match Agency cuenta con varias celebridades colombianas como Valentina Lizcano (actriz); y también han trabajado con la actriz y cantante, Megumi Hasebe, entre otras famosas personalidades.

Aquí algunos de los videos de Eva, la creadora de contenido colombiana presente en el Metaverso:

Conozca a Eva, la primera influenciadora virtual de Colombia

Conozca a Eva, la primera influenciadora virtual de Colombia

Conozca a Eva, la primera influenciadora virtual de Colombia

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO: