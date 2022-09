Tatán Mejía y la inesperada revelación que hizo sobre uno de sus platos en la final de MasterChef: “Hay tres goteras de sangre”

Tatán Mejía en MasterChef Celebrity Colombia 2022. Foto: Instagram @tatanmejia

Entre febrero y julio de este año, la audiencia colombiana vio el desarrollo de una nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’. En esta entrega, los cuatro finalistas fueron Carlos Báez (actor), Ramiro Meneses (actor y director), Chicho Arias (comediante) y Tatán Mejía (motociclista).

Cada uno de estos famosos colombianos expuso lo mejor de su talento en dicho programa de telerrealidad, sin embargo, en medio del corre-corre de lo que fue la final no pudieron faltar los incidentes y uno de ellos estuvo protagonizado por Tatán Mejía.

¿De qué se trató? Pues bien, aunque la situación en cuestión no fue captada por las cámaras de la producción y, por ende, no se vio en pantalla, el motociclista manizaleño hizo una confesión recientemente sobre uno de sus últimos platos en la competencia: se cortó y sin darse cuenta algunas gotas de sangre cayeron en la sopa que le preparó a los jurados -los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y el chileno Christopher Carpentier- pese a lo ocurrido, Mejía optó por limpiar la sangre y presentar la sopa.

Ahora, por los recientes días el manizaleño quiso poner el tema sobre la mesa precisamente delante del propio Jorge Rausch, además de Variel Sánchez, actor que hizo acto de presencia en la final de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2022) como invitado especial de Tatán Mejía y, que vale recordar, participó en la temporada de 2018 del reality gastronómico.

Entonces, fue así como desde sus redes sociales el motociclista colombiano narró en primer lugar: “Voy a hacer una confesión que quería hacer desde hace mucho rato y la tenía guardada, es una confesión de la final de MasterChef. Quiero contar algo con mis dos parceros: Variel estuvo en la final conmigo, fue mi invitado especial y el juez”.

Posteriormente, y tras ubicar el celular en la mesa para contar su historia mejor, Mejía se dispuso a confesarle a Rausch lo que había pasado con su sopa, pues Variel Sánchez ya lo sabía porque había sido testigo del momento en que la sangre había caído al plato.

“Yo nunca me corté en todo el reality, resulta que en la final en el azare... pues nos pusieron 30 minutos para hacer cuatro platos cada uno, yo me corté y en ese visaje de que tiene que ir a enfermería y no se qué, le dije al de sonido: -Parce, esparadrapo, yo me tapo y sigo cocinando- y seguimos cocinando”.

En medio de la narración de Mejía, su amigo Variel Sánchez bomeó con que “por suerte la sopa era roja”, y el ingrediente estrella habían sido unas gambas. Ahora, ambas celebridades se dieron cuenta de que la sangre había caído a la preparación justo cuando Claudia Bahamón -presentadora del programa- había comenzado la cuenta regresiva para presentar el plato ante los jurados.

“... Claudia está diciendo: -Quedan diez minutos, quedan nueve, ocho. Veo a Variel que me hace (actuó la mirada de arriba a abajo que le hizo el bogotano) hay tres goteras de sangre en el plato... No lo podíamos decir porque queda en el audio y no lo podíamos mostrar... Me dice: -Límpielo, límpielo-... y entrego los platos... debo confesar que ojalá le haya tocado a Carpentier... mentiras Carper”, expresó el manizaleño.

Al escuchar semejante revelación, por un momento Jorge Rausch, luego se llevó prevemente las manos a la cara. Posteriormente, dijo sobre su carrera gastronómica: “Yo no puedo decir que eso me ha pasado”.

Por otro lado, pese al esfuerzo de los cuatro finalistas, solo uno podía quedarse con el título de ganador y ese fue Ramiro Meneses.

En cuanto a Mejía, vale mencionar que, el deportista era visto por varios de los participantes que pasaron por esta temporada del programa y por un buen número de televidentes, como el ganador. Desde el minuto cero se destacó como cocinero y una de las fichas más fuertes en términos gastronómicos. Además, también fue muy evidente su carácter competitivo y sus ganas de siempre estarse superando. De este modo, no fue una sorpresa que consiguiera llegar a la final, como tampoco fue sorpresa que lo hiciera Ramiro Meneses.

El caso de Carlos Báez y Chicho Arias fue todo lo contrario. Ambos fueron percibidos inicialmente como dos concursantes con pocas o ninguna base culinaria, de ahí que crearan junto con otros concursantes el grupo de los ‘Analfabetas del sabor’. Empero, a medida que iban realizando las pruebas gastronómicas y la producción iba avanzando, cada uno fue puliendo sus habilidades, ganando retos y, de este modo, se fueron encaminando hasta la final gracias a sus halagadas preparaciones.

‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2022) concluyó el pasado 12 de julio en el Canal RCN; hasta el momento han sido presentadas cuatro versiones del programa con celebridades desenvolviéndose como participantes.

