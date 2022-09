Claudia Bahamón, presentadora colombiana. Foto: Instagram @claudiabahamon

Desde sus redes sociales, Claudia Bahamón comparte un contenido muy variado: desde publicaciones enfocadas en sus labores como presentadora, pasando por su preocupación por el cuidado del medioambiente hasta curiosas anécdotas, como fue el caso más reciente.

De este modo, el pasado jueves 8 de septiembre la presentadora neivana compartió con su comunidad en Insatgram la historia de una tortuga que se “apropió” de su piscina. Fue así como empezó por escribir:

“En junio del año pasado (2021) un sábado llegó a mi casa por cosas del destino esta tortuga. Yo me angustié porque no sabía qué hacer con ella, cómo cuidarla, qué darle de comer, en dónde ponerla, etc. Al día siguiente, al despertarme fuimos a verla y la tortuga había desaparecido. Todo un misterio. Leí sobre tortugas y entre tantas cosas que encontré decía que hibernan entre 8 y 12 meses”.

Empero, la tortuga no se volvió a ver y Bahamón no volvió a pensar en ella hasta que en mayo pasado, la tortuga regresó. “Un día mientras yo grababa MasterChef me llamó mi mamá a decirme: -Nena, no me habías dicho que tenías una tortuga- Y yo: -¿Tortuga? ¡Yo no tengo tortugas!-; -Sí nena, desde hace días vive una tortuga en la piscina-”.

Claudia Bahamón y la historia de la tortuga que se “apropió” de su piscina. Foto: Instagram @claudiabahamon

Vaya sorpresa para la presentadora y su familia, pues el animal no solamente había vuelto sino que se quedó en la piscina de su casa por un tiempo, específicamente durante cuatro meses.

“¡Pues señores! La tortuga hibernó por once meses y cuando salió decidió vivir en la piscina. ¡Confieso que era muy raro y divertido ver una tortuga apropiarse de nuestra piscina en pleno verano!... Aunque nadaba feliz, sabía que ese no podría ser su hogar por mucho tiempo más. Hoy me desperté con las ganas de llevarla a una nueva casa porque sentía que ya era justo y necesario”.

Así las cosas, Claudia Bahamón compartió este texto en conjunto con un video en el que se observa, en primer lugar, a Donatella -nombre que los hijos de la neivana le pusieron al animal- nadando en su piscina, posteriormente, se observa que fue llevada a un nuevo lugar, una especie de laguna para que continuara con su rumbo en otras aguas.

“¡Acá su encuentro con una mejor vida! ¡Nueva familia, nuevos amigos, somos felices todos!”, fue la frase con la que la presentadora colombiana concluyó su historia.

La desagradable sorpresa que encontró Maluma en su piscina:

Las ratas prácticamente son sinónimo de terror para más de una persona y toparse con ellas ya sea en la calle o en algún rincón de la casa es una experiencia por lo menos desagradable. Ahora, ¿qué pasaría si hubiese una rata en la piscina? Bueno, esto fue exactamente lo que le pasó a Maluma el pasado mes de julio aproximadamente.

Entonces, desde sus redes sociales el cantante urbano enfocó al skimmer de su alberca y comentó que allí estaba escondido el animal. “Comenzó la novela pues, ¿ustedes qué creen qué es eso que hay allá metido en ese hueco? una hijueput* rata... ay Dios mío, yo hablando que extraño a mis animales (tiene un par de perros), que extraño yo no sé qué... ¡pan!, tome lo suyo... vamos a ver un momentico cuando salga se las voy a mostrar”. Aquí el video de lo expresado por el reguetonero colombiano:

