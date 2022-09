Vuelta a España: Remco Evenepoel expone el liderado en la etapa 18 ante sus máximos perseguidores

El corredor Rigoberto Urán se impuso en la etapa 17 de la Vuelta a España. Foto: EF Education-EasyPost

La etapa 17 de Vuelta España dejó como ganador al pedalista colombiano Rigoberto Urán al servicio del EF Educación-EasyPost que se impuso en los 162,3 kilómetros entre Aracena - Monasterio de Tentudía. En la clasificación general, el ciclista del Quick-Step Alpha Vinyl Team, el belga Remco Evenepoel continúa como líder de la última grande del 2022 con un tiempo de 65:14:05.

La última semana de la Vuelta 22 promete emociones en la etapa 18, una compleja prueba de montaña para los corredores que tiene un recorrido de 192 km. Su punto de partida será Trujillo, que está a 450 metros al nivel del mar, con un tramo bastante exigente para los pedalistas.

La etapa 18 está compuesta por tres puertos; el primero de segunda categoría está en el Km 109 (Alto de la Desesperá / 977m), para luego descender y aproximarse al Alto de Piornal (Primera categoría / 1270m) que es el único sprint de la carrera con bonificación en el kilómetro 151. El último premio de primera categoría está situado en la meta en el Alto de Piornal.

La gran incertidumbre pasa sobre el estado físico de Remco Evenepoel que tendrá que capotear para defender el liderado de la Vuelta a España, teniendo en cuenta que su desempeño en pruebas anteriores de montaña no fueron los mejores.

Le puede interesar: “Bueno marica, es ahora o nunca”: las palabras de Rigo minutos antes de ganar la etapa de la Vuelta a España

Tiene un recorrido de 192 km Trujillo - Alto de Piornal.

Ante esta situación, los máximos perseguidores de Evenepoel podrán atacarlo, dado que el segundo en la clasificación general, el español Enric Mas Nicolau (Movistar Team), está a 2′01″, mientras que su compatriota Juan Ayuso Pesquera (UAE Team Emirates) es tercero a 4′51″ y el también ibérico Carlos Rodríguez del Ineos Grenadiers está en la cuarta casilla a 5′20″.

El mejor colombiano es Miguel Ángel López del Astana Qazaqstan Team que está posicionado dentro de los cinco primeros de la Vuelta a España a 5′33″ del líder de la clasificación general. Con su última victoria, Rigoberto Urán (EF Educación-EasyPost) se sitúa dentro del Top 10 de la competencia en el puesto nueve con tiempo de 9′33″.

En nacido en Urrao (Antioquia) no ocultó su felicidad por quedarse con la etapa 17: “La victoria de La Vuelta la llevaba buscando no solamente este año, hace muchos años y bueno, terminar hoy acá primero me da mucha felicidad. Agradecerle al equipo, a toda la gente que ha hecho esto posible, a mi familia y a mí mismo, nunca dejé de creer en mí, confiar”.

Clasificación general de la Vuelta a España

1. Remco Evenepoel - (Quick Step-Alpha Vinyl)

2. Enric Mas - (Movistar Team) a 2:01

3. Juan Ayuso - (UAE Team Emirates) a 4:51

4. Carlos Rodríguez - (Ineos Grenadiers) a 5:20

5. Miguel Ángel López - (Astana Qazaqstan Team) a 5:33

6. João Almeida - (UAE Team Emirates) a 6:51

7. Thymen Arensman - (DSM) a 7:46

8. Ben O´Connor - (Ag2r-Citroën) a 9:11

9. Rigoberto Urán - (EF Educación-EasyPost) a 9:33

10. Jai Hindley - (Bora-Hansgrohe) a 11:40

28. Sergio Higuita - (Bora-Hansgrohe) a 54:33

73. Harold Tejada - (Astana Qazaqstan Team) a 2:20:37

130. Juan Sebastián Molano - (UAE Team Emirates) a 3:49:16

SEGUIR LEYENDO: