“Tu pregunta es una vergüenza para mí”: el tenso cruce de Jürgen Klopp con un periodista sobre la visita de Liverpool a la ciudad de Nápoles

Ocurrió en la conferencia de prensa previa al encuentro del Liverpool y el Napoli

Un tenso momento se vivió en la conferencia de prensa previa al encuentro que animarán Liverpool y Napoli en el sur de Italia por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League. Lejos de los pronósticos deportivos y de las disposiciones tácticas que empleará el entrenador Jürgen Klopp, el alemán tuvo un cruce con un periodista que le consultó sobre el posible temor a un enfrentamiento de las aficiones de ambos equipos.

—Quería saber si considera que la ciudad (de Nápoles) es peligrosa, porque hoy las redes sociales del Liverpool publicaron varios mensajes diciéndoles a los aficionados que tengan cuidado en la ciudad. Me preguntaba si esa ha sido tu experiencia; si te gustaría tranquilizar a los simpatizantes y si consideras que es una ciudad acogedora— deslizó uno de los cronistas presentes.

—Tu pregunta es una vergüenza para mí ¿Quieres crear titulares? No lo entiendo ¿Eres de Nápoles? ¿Crees que es una ciudad peligrosa? No lo sé. No vivo una vida normal en Nápoles. Estoy protegido aquí, me voy al hotel y me preguntas qué pienso de Nápoles. Sabes exactamente de lo que habla la gente. Si algunos aficionados se encuentran con otros aficionados, algo puede pasar. No tiene nada que ver con la ciudad. Así que no lo sé. Pero no estoy aquí para crear titulares para ti, y si ya no sabes qué preguntar, no hay problema porque me encantaría ir al hotel y concentrarme en el partido. Y parece que no sabes qué preguntar si me haces esa pregunta— respondió el estratega alemán antes de exigirle al traductor que imponga un tono de voz agresivo.

El Liverpool debutará en el Grupo A frente al combinado italiano en el estadio Diego Maradona. El elenco de Anfield comparte la zona junto al Ajax, que en su primer compromiso goleó 4 a 0 al Glasgow Rangers. Por lo tanto, para Klopp será “un auténtico reto” buscar la clasificación a los octavos de final de la competición más codiciada de Europa. “Lo primero que tengo que decir es que será un auténtico reto”, explicó el alemán. Y agregó: “Todos los clubes tienen calidad, tienen un pedigrí y yo diría que todos tienen opciones. La buena noticia es que nosotros también, así que estamos impacientes por hacer frente a este desafío”.

Finalistas el año pasado ante el campeón Real Madrid, los Reds saben que “no es una competición donde se puedan esperar caminos fáciles porque el nivel es increíblemente elevado”. “La diferencia este año es que la fase de grupos será más apretada (debido al comienzo del Mundial de Qatar a partir del 20 de noviembre)”, concluyó el entrenador germano.

