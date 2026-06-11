Colombia

Abelardo de la Espriella se posiciona como el eventual ganador de la segunda vuelta presidencial, según encuesta de AtlasIntel

El candidato de la derecha alcanzaría un respaldo de más del 52%, mientras que el aspirante Iván Cepeda lograría solo el 44%

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La medición de intención de voto desde enero de 2026 muestra que los apoyos para ambos candidatos presidenciales (Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda) ha ido creciendo con los meses - crédito Colprensa
La medición de intención de voto desde enero de 2026 muestra que los apoyos para ambos candidatos presidenciales (Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda) ha ido creciendo con los meses - crédito Colprensa

La intención de voto de los colombianos de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026 muestra un respaldo mayoritario hacia el candidato Abelardo de la Espriella, de la derecha. Así lo demuestra la encuesta de AtlasIntel y la revista Semana. La medición se llevó a cabo entre el 5 de junio y el 10 de junio y contó con la participación de 3.681 encuestados.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el aspirante De la Espriella ganaría en la segunda vuelta al obtener el 52,2% de la totalidad de los votos. Por su parte, el candidato Iván Cepeda, de la izquierda, ocuparía el segundo lugar con un 44,5% de respaldo del electorado. La medición indica que el voto en blanco sería solo del 2,6%; el voto nulo, del 0,1%; y el electorado indeciso, del 0,7%.

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Con respecto a los votos válidos, la encuesta muestra que el aspirante de la derecha se llevaría la victoria con un 52,6% de los apoyos en las urnas, mientras que el candidato de la izquierda alcanzaría un 44,8%. El voto en blanco se mantendría en el 2,6%.

La medición de intención de voto realizada desde enero de 2026 muestra que el apoyo para ambos candidatos presidenciales ha ido creciendo con los meses. En febrero tuvieron un empate en una de las encuestas, pero, en general, Abelardo de la Espriella se ha mantenido por encima de Iván Cepeda en las mediciones.

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