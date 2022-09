“Bueno marica, es ahora o nunca”: las palabras de Rigo minutos antes de ganar la etapa de la Vuelta a España

El corredor colombiano subió al podío tras ganar la etapa 17 de La Vuelta. REUTERS/Stephane Mahe

La etapa 17 de La Vuelta entre Aracena y Monasterio de Tentudía, estuvo colmada de emociones, sin embargo, fue notoria la ausencia del retirado Primož Roglič, quien previo a la competencia emitió el anuncio. No obstante, en medio de la confusión, Colombia celebra la victoria de Rigoberto Urán, quien se llevó aguerridamente el primer puesto de la jornada en territorio Ibérico.

Esta se convierte en la primera vez en que ‘Rigo’ consigue una etapa en La Vuelta, en entrevista con el medio RTVE de España, el corredor antioqueño narró cómo vivió esos últimos minutos de carrera y señaló que esta era su única oportunidad para conseguir el anhelado premio.

“Era un día importante y yo dije: bueno tiene que ser hoy, cuando Herrada salió yo dije, jueputa no puedo esperar, lo voy a dejar ahí, pero por detrás venía Soler y yo decía: estoy embalado, venía bien de piernas y a falta de 250 metros dije: bueno marica, es ahora o nunca, aquí ya no puedo esperar, jueputa, porque sí espero más, pierdo”

De igual forma, la emoción fue notoria en el paisa, sin embargo, no pudo levantar los brazos al cruzar la meta por la vertiginosidad en que se concluyó la carrera, pues en su ataque era acompañado por el francés Quentin Pacher y el español Jesús Herrada, situación que lo obligó a mantener las manos sobre el manubrio.

“Así fue, a falta de 250 metros arranqué con lo que tenía, tanto así que no me dio ni para levantar las manos y quedar en la foto, la foto de mi primera etapa de La Vuelta España cruzándola con los brazos en la bicicleta y esa foto valía mucho para mandarla a enmarcar, pero bueno, no importa, lo importante es que gané la etapa”, destacó el ciclista.

Aunque Rigoberto asume que ya “no le hace cosquillas a otros competidores”, destacó que tanto para él como para su equipo, el haber ganado le permite fortalecer su proyección por ahora y demostrar que la resiliencia es importante, teniendo en cuenta que sigue en competencia a pesar de las dificultades.

“Lo más importante de hoy, de este triunfo de tapa para mí y para mi equipo, es que es muy lindo ganar y me da mucha motivación, era algo que estaba intentando, ganar una etapa en La Vuelta, pero nunca me vine abajo, porque tengo esa actitud de siempre tirar hacia adelante, sin importar qué tan atrás vaya o qué tan adelante, eso lo importante, intentar y lucharla”.

En Italia, Urán levantó las manos y el Francia también, pues ganó la etapa 9 del Tour en 2017, además de ascender al segundo lugar del podio en Italia en 2013 y 2014. “En este caso podemos ganar la etapa sin que la foto quedará bonita, las fotos muy importantes, una de las cosas que queda para toda la vida es la barraca foto con las manos arriba”, sostuvo.

Al ser cuestionado sobre la importancia de la victoria, aseveró que dentro de su concepción, solo piensa en el presente, por lo tanto, atribuye que la etapa ganada es la más importante por el momento.

Frente a la presente etapa, señaló: “Para mí este es el triunfo más importante porque lo acabo de conseguir, porque el futuro no existe para Rigoberto Urán, del pasado no me acuerdo, solamente es el presente, entonces lo más importante es que he ganado esta etapa de La Vuelta España, ya cuando termine esto ya miraremos a ver”.

