Lo que dijo Álex Flórez sobre contratar trabajadoras sexuales: “No creo que tenga nada de malo”

A la novela que enfrenta el senador Álex Flórez, del Pacto Histórico, por su escándalo en Cartagena, se suma una nueva arista: en las últimas horas habló la dama de compañía que el congresista quería meter al hotel donde se hospedaba y dio detalles del supuesto encuentro sexual que había acordado tener con él.

Este tema generó, otra vez, una fuerte controversia en redes sociales debido a que, si es cierto lo que la mujer le reveló a Noticias RCN, Álex Flórez habría contribuido al turismo sexual que azota al Caribe colombiano y que se habría intentado detener desde diferentes frentes políticos.

Aunque Flórez, que es aliado político del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, recibió duros cuestionamientos, a través de un video que le concedió al mismo informativo aseguró que no se arrepiente de haber contratado los servicios de la fémina de 20 años en la Torre del Reloj, en la capital de Bolívar.

“Yo me conocí con ella en la discoteca esa noche. Yo no hago uso de damas de compañía, y no creo que tenga nada de malo que quienes decidan hacerlo lo hagan”, expresó Álex Flórez.

Además, en otros apartes de su pronunciamiento, el parlamentario de la banca de Gobierno aseguró que, pese a su escándalo, no tiene un concepto negativo frente a la mujer de 20 años que iba a entrar con él al hotel cartagenero pero que, por no tener su cédula de identidad, no le permitieron el ingreso. “Para mí es muy importante expresarme con respeto de ella y de cualquier mujer”, agregó Flórez.

Hay que recordar que la polémica no solo se generó porque el senador le gritó “asesinos” a los policías que buscaban poner orden a la situación, sino también porque varios periodistas y otras personalidades aseguraron que la mujer que este quería entrar al hotel era menor de edad. Sin embargo, Noticias RCN logró establecer que la mujer tiene 20 años y que, en efecto, sí sería cierto que se le quedó el documento de identidad.

Según la información de la mujer, el senador le preguntó primero la edad y fue él quien la habría contactado directamente y no sus escoltas, como se suponía. Ella le contestó que tenía 19 años y que no había cumplido los 20 años. Una vez intercambiaron una conversación sobre las intenciones de ir al hotel, se dirigieron hacia la habitación donde él se estaba hospedando y la respuesta fue tajante de parte del hotel, lo que desató el show que ya todo el país conoce.

Este nuevo episodio generó múltiples reacciones desde diferentes actores de la política y la opinión pública en Colombia. Por ejemplo, la representante Catherine Juvinao cuestionó que el Pacto Histórico haya incluido al también exconcejal en la lista que conformaron para el Congreso: “Lo de Alex Flórez pone en la mesa un asunto de fondo: las listas cerradas hechas a bolígrafo. Sin democracia interna en los partidos veremos a personajes llenos de cuestionamientos en el Congreso por cuenta de sus padrinos políticos y nada más. ¿Es la democracia que queremos?”, dijo.

Así mismo, la congresista del partido Dignidad, Jennifer Pedraza, no le perdonó a su colega en el Congreso que haya contribuido al patrocinio de servicios sexuales en la capital bolivarense y dijo que nadie puede confiar en él debido a los reciente sucesos que lo atañen.

“A las denuncias previas por violencia de género contra de Álex Flórez se suma este escándalo que incluye patrocinio de redes de explotación sexual que afectan de muchas maneras a mujeres en Cartagena. Nada que ver con el alcohol. Es imposible confiar en una persona así”, aseveró la parlamentaria en Twitter.

