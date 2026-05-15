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Gobierno Petro respaldó medidas contra Tesla por retrasos en entrega de vehículos en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio detectó posibles afectaciones a consumidores tras múltiples quejas por demoras y garantías

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- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Gustavo Petro - Presidente de Colombia | crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El presidente Gustavo Petro respaldó públicamente las medidas adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra Tesla Colombia, luego de las quejas de usuarios por retrasos en la entrega de vehículos eléctricos en el país.

La reacción del mandatario se conoció después de que la entidad emitiera una orden administrativa dirigida a la compañía automotriz por posibles afectaciones a consumidores colombianos.

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Según información divulgada por Revista Semana, la SIC identificó inconsistencias relacionadas con tiempos de entrega, garantías y disponibilidad de infraestructura de carga para los vehículos comercializados por Tesla en Colombia.

El caso pone en la mira la operación de Tesla en el mercado colombiano.

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La decisión de la Superintendencia se produce meses después de la llegada oficial de Tesla al país, una entrada que generó gran expectativa dentro del mercado automotor colombiano por el crecimiento de la movilidad eléctrica.

La llegada de Tesla marca un hito para la industria automotriz colombiana y la adopción de movilidad eléctrica - crédito Colprensa
Tesla Colombia - crédito Colprensa

Desde noviembre de 2025, cuando se conoció el desembarco de la compañía de Elon Musk en Colombia, el presidente Gustavo Petro celebró públicamente la noticia y aseguró en su cuenta de X que “Colombia debe pasar con rapidez al transporte eléctrico. Tanto en el público como en el particular”.

Sin embargo, tras el aumento de reclamaciones de clientes, el Gobierno empezó a endurecer la vigilancia sobre las operaciones de la marca en el país.

La SIC detectó retrasos masivos en las entregas de vehículos.

De acuerdo con la comunicación oficial, la Superintendencia evidenció situaciones que podrían afectar los derechos de los consumidores colombianos.

Entre los hallazgos aparece que más de 1.800 vehículos que debían ser entregados entre febrero y marzo de 2026 seguían pendientes de entrega hasta abril de este año.

La entidad explicó que la medida busca prevenir posibles afectaciones a compradores de vehículos eléctricos comercializados a través de plataformas digitales.

También existen dudas sobre garantías e infraestructura de carga.

Además de las demoras, la SIC alertó sobre posibles inconsistencias en la información suministrada a consumidores frente a garantías de los vehículos, tiempos de entrega y disponibilidad de infraestructura de carga en Colombia.

Ese último punto empezó a generar preocupación entre algunos compradores, especialmente por el crecimiento acelerado de vehículos eléctricos en ciudades como Bogotá y Medellín.

Petro respaldó públicamente la actuación de la Superintendencia.

El mandatario reaccionó haciendo un reposteo del comunicado emitido por la SIC en su cuenta de X, gesto que fue interpretado como un respaldo directo a las medidas adoptadas contra Tesla Colombia.

Tesla Colombia | REUTERS/Luisa Gonzalez
Tesla Colombia | REUTERS/Luisa Gonzalez

La reacción también llamó la atención porque Gustavo Petro y Elon Musk han protagonizado varios cruces públicos en redes sociales durante los últimos meses.

Los choques entre Petro y Musk volvieron al centro del debate.

Uno de los episodios más recientes ocurrió luego de una publicación de Elon Musk relacionada con Adolf Hitler y el socialismo, que generó una fuerte respuesta del presidente colombiano.

“No señor Elon Musk, no cambie la historia”, escribió Petro en X, donde aseguró que Hitler utilizó el término socialista por razones políticas y acusó al nazismo de destruir movimientos obreros y sindicales.

El mandatario también afirmó en ese momento que “los nazis destruyen violentamente los esfuerzos colectivos de la sociedad” y rechazó cualquier interpretación que vincule el nazismo con ideas socialistas.

Tesla sigue creciendo en Colombia pese a las controversias.

A pesar de las críticas y de las investigaciones administrativas, la marca mantiene un fuerte crecimiento en el mercado colombiano de vehículos eléctricos.

En Medellín, por ejemplo, ya se reporta un aumento considerable de automóviles Tesla circulando en las vías, reflejo del interés creciente por este tipo de movilidad.

El auge de los carros eléctricos en Colombia también ha impulsado debates sobre infraestructura de carga, regulación del comercio electrónico y protección de los consumidores frente a nuevas tecnologías automotrices.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la operación.

La orden emitida por la Superintendencia no implica una sanción definitiva contra Tesla Colombia, pero sí representa un llamado de atención formal sobre el cumplimiento de las obligaciones con consumidores.

Mientras avanzan las revisiones administrativas, las autoridades seguirán monitoreando la entrega de vehículos y las condiciones comerciales ofrecidas a los compradores en el país.

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