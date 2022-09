Marbelle felicitó a la mujer que acompañó al senador Álex Flórez en Cartagena

Marbelle arremetió contra Álex Flórez y defiende el actuar de la dama de compañía que ocasionó el enfrentamiento. Foto: Colprensa

El senador, Álex Flórez, fue el protagonista del escándalo en Cartagena cuando fue grabado por un policía en alto estado de embriaguez. El enfrentamiento se presentó al momento de ingresar a un hotel en la ciudad de Cartagena, Bolívar, en compañía de una mujer que no es menor de edad como se especuló en un principio.

La dama de compañía que conoció el Senador, afirmó en entrevista con Noticias RCN que no sabía que Flórez era un Congresista. Adicionalmente, señaló que lo que motivó el enfrentamiento fue que al momento de ingresar al establecimiento turístico no le permitieron el ingreso por no tener un documento físico que la identificara.

Como no la dejaron ingresar, el senador se puso molesto. Ella intervino pidiéndole al recepcionista que la dejara ingresar “colabóreme ahí”, ante la negativa, el senador empezó a proferir palabras subidas de tono y empezó la discusión entre la parte administrativa del hotel y el representante.

Sin embargo, el congresista ha negado todo el tiempo que hubiera estado en compañía de la mujer y que la hubiera conocido en la torre del reloj. En vista de la negativa de aceptar lo ocurrido, Marbelle dejó sentada su opinión respecto a este tema y aprovechó para felicitar a la acompañante del senador.

Tal y como suele hacerlo con los ataques en contra del líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, utilizó su cuenta de Twitter para exaltar la confesión de la dama de compañía que estaba con el senador al momento del escándalo en el hotel, asegurando que tuvo más valentía para ser honesta ella que el congresista.

“La dama de compañía salió más honesta y frentera que el senador que al juega y la niega”, fueron las palabras que escribió la cantante en la red social.

Marbelle defendió a la dama de compañía que estaba con el senador Álex Flórez en el hotel. Tomada de Twitter @Marbelle30

No es la primera vez en la que la exparticipante de MasterChef Celebrity cuestiona a los integrantes del Pacto Histórico, pues cabe recordar que en el pasado fue ella quien debió retractarse de lo dicho en contra de la actual vicepresidenta, Francia Márquez, por orden de la Fiscalía.

A través de dos trinos publicados en las recientes horas la cantante de ‘Collar de perlas’ indicó: “De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a @FranciaMarquezM por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo”.

De igual manera la interprete de ‘Adicta al dolor’ señaló que la vicepresidenta no tienen ningún vínculo con alguna organización criminal cómo lo afirmaba en trinos de meses anteriores.

“También rechazo el racismo y no lo acepto. Ofrezco disculpas y lamento el impacto colectivo a la Comunidad Afrocolombiana, quienes se pudieron sentir perjudicados. Tampoco puedo afirmar que la vicepresidenta tenga algún tipo de vínculo con las extintas FARC”.

Otra de las víctimas de los ataques de la ‘reina de la tecnocarrilera’ es el presidente Gustavo Petro, de quien señaló que es un “pendejo” al mencionar que, con el retracto de los chilenos a la nueva constitución, había revivido la dictadura de Augusto Pinochet.

La andanada de la representante de la tecno carrilera concluyó con un tuit que retomó una de las críticas la oposición había utilizado en contra del presidente Iván Duque. “Soñemos con el día en que Colombia vuelva a tener presidente”, escribió la artista.

