Bancada del Pacto Histórico planea un retiro espiritual para construir el código de ética

Roy Barreras estaría planeando un retiro espiritual con las bancadas del Pacto Histórico para construir el código de ética del Congreso. Foto: Infobae.

Según se conoció este martes, la bancada del Pacto Histórico estaría planeando un retiro espiritual el próximo 16 de septiembre y no el 15 como se especuló, en la ciudad de Villavicencio. La decisión se conoce días después de que se conociera el bochornoso episodio que protagonizó el senador Álex Flórez en un alto estado de alicoramiento frente a un hotel en Cartagena, en el que, al parecer, pretendía ingresar con una menor de edad.

La reunión entre las bancadas de Senado y Cámara de Representantes sería para coordinar la construcción del código de ética que regiría a los congresistas, en el que, además, estará consignada la posibilidad de sancionar a quienes tengan comportamientos que perjudiquen la imagen del partido.

Sin embargo, en diálogo con este medio, la oficina de prensa del senador Roy Barreras mencionó que todavía no se ha realizado una invitación formal a los congresistas, ni con la comisión de ética del Congreso de la República, que al parecer también formaría parte del encuentro espiritual que está pensado para mediados del mes en curso.

Tampoco se ha establecido el punto de encuentro en la capital del departamento del Meta, en el que se reunirán los integrantes de la bancada del Pacto Histórico para discutir la norma bajo la que posiblemente se regirán los asuntos de ética como lo ocurrido con el senador Flórez.

Otro de los que habló respecto al escándalo protagonizado por el senador Álex Flórez, fue el congresista Jhon Jairo Roldán, presidente de la comisión de ética del Senado y dijo para El Tiempo que: “con la jurisprudencia que hay efectivamente la ley establece que la competencia de la Procuraduría se extiende en actuaciones disciplinarias donde el senador, en este caso Alex Flórez, no está cumpliendo funciones propias del cargo, entonces es competente la Procuraduría y no a nosotros”.

Hay que recordar que la cuestionada escena ocurrió el pasado 2 de septiembre en Cartagena y quedó registrada en video. En el material se ve a Flórez llegar a un hotel con varios acompañantes que tuvieron inconvenientes para registrarse en el lugar. Ahí la situación se acaloró y a pesar de que un escolta intentó mediar y apaciguar la confrontación, Flórez no habría podido ser controlado y fue necesario el apoyo de las autoridades.

Senador Álex Flórez admitió problemas con el alcohol

El senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, recientemente involucrado en una polémica por haber sido captado insultando policías mientras estaba ebrio, confesó este 4 de septiembre tener un problema con el alcohol. El político publicó un video en sus redes sociales en el que cuenta que está batallando contra esta enfermedad desde hace tiempo, pero abandonó el tratamiento y recayó.

“Hoy quiero reconocer ante todos ustedes que tengo problemas con el licor. Me rehusaba aceptar el problema, pues esta es una condición socialmente aceptada y a la que no se le da la importancia suficiente desde el enfoque de salud pública y lo que implica padecerla. Yo he tocado fondo”, dijo Flórez.

La escena ha sido criticada por una gran parte de la ciudadanía, por lo que Flórez tuvo que retractarse y reconocer su enfermedad. El congresista asegura que este problema con el alcohol le ha representado inconvenientes con su familia y amigos. De igual forma, según Flórez, el episodio que protagonizó en Cartagena le ha costado graves enfrentamientos con sus compañeros del Pacto Histórico. Asegura que su actuar dejó en entredicho el proyecto político que viene defendiendo.

