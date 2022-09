Sara Uribe insinuó que se “casa” después de que la captaran en apasionado beso

Sara Uribe respondió a las críticas que recibe en redes sociales con un contundente mensaje. Tomada de Instagram @sara_uribe

Sara Uribe se ha convertido en el referente de una mujer perseverante en la farándula nacional, pues supo cómo aprovechar su fama para hacer a un negocio familiar. Recientemente, la paisa despertó la intriga de sus seguidores, luego de haber sido captada muy acaramelada y fundirse luego en un apasionado beso con un hombre en una discoteca.

A través de una dinámica en Instagram, la también modelo interactuó con sus seguidores e inmediatamente fue interrogada por los internautas quienes le pidieron que confesara “¿Quién era el hombre con el que te vieron muy cariñosa en la disco?”.

Mientras se preparaba para salir y preparaba su cuerpo aplicándose un gel en el abdomen para disminuir sus medidas, la paisa respondió: “Eehhh, también todo lo quieren saber. ¿No les bastó con verme ahí toda ‘besucona’? La mamá de las enamoradas, la mamá de las ridículas”.

Posteriormente, otro curioso quiso conocer si estaba saliendo en este momento con alguien y respondió afirmativamente, con el picante que la caracteriza en sus interacciones la comunicadora aseguró que: “estoy más tragada que la tanga brasilera que tengo y que se tengan porque me caso”.

Finalmente, le preguntaron por lo que pudo haberle dicho el hombre con el que protagonizó el apasionado beso y aseguró que él le dijo que ella le gustaba mucho y “¡Llámame!”, entre risas mientras agregó: “No, mentiras, es que si yo les contara a ustedes la historia”.

Y aunque todavía se desconoce la identidad del hombre que le habría robado el corazón a Sara Uribe, lo cierto es que los comentarios estuvieron a favor de que ya era hora de una nueva oportunidad en el amor para la presentadora después de todo lo que ocurrió con Fredy Guarín.

Algunos de los comentarios más destacados son: “déjenla en paz, todos merecemos ser felices”; “un besito no se le niega a nadie ome”; “que sea feliz”; “cuántas igual de frescas y sinceras como Sara”; “se lo merece, se ven muy bien, que sean felices”, entre otros.

A continuación, la divertida respuesta de Sara Uribe cuando le preguntaron por el hombre con el que se dio un beso:

La presentadora interactuó con sus seguidores y respondió algunas inquietudes

Su hijo, Jacobo, reveló chisme de la presentadora

El pasado lunes 15 de agosto la también empresaria compartió el mencionado clip que registra a Jacobo contando lo siguiente: “Les tengo un chisme, no me gusta. Come muchos dulces mi mamá, por la noche. Pero a mí no me deja comer dulces”.

Mientras el pequeño contaba este secreto sobre su madre, en el video se intercalaron imágenes de Sara Uribe comiendo bocadillo y otros dulces. A su vez, la modelo compartió el clip con una leyenda que dice: “Tan chismosito Jacobo, dizque contándoles mis chismes”, y no dejó por fuera su tradicional etiqueta de ‘LasAventurasDeJacobo’, la cual le agrega a todos los videos sobre su primogénito y único hijo hasta el momento.

Vale mencionar que, el niño también cuenta con su respectiva cuenta de Instagram, administrada por Uribe, quien desde allí también comparte todo este tipo de publicaciones que realiza con Jacobo. Si se habla de su número de seguidores, el perfil del pequeño de tres años de edad tiene una comunidad conformada hasta el día de hoy por casi 300 mil usuarios que siguen sus aventuras.

