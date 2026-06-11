Colombia

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 11 de junio

La moneda europea registra una caída en su valor respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen JQ6XAXRUDNC3DNWC5ZDCGTDJ5Y

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 4.041,41 pesos colombianos, lo que representa una variación del -1,93% en comparación con el precio de cierre anterior de 4.120,8 pesos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del -1,34%, consolidando una caída interanual del -13,31%.

El tipo de cambio euro a peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa en la última jornada, marcando un descenso constante. Actualmente, la volatilidad del 15,88% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 17,21%, lo que sugiere un período de estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

PUBLICIDAD

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del euro en ColombiaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Centro Democrático acusó a Iván Cepeda de repetir contra Abelardo de la Espriella la estrategia que utilizó contra Uribe: “¡Mal perdedor!”

Mientras Cepeda pidió que se investiguen presuntos nexos de De la Espriella con organizaciones paramilitares, el partido liderado por el expresidente sostuvo que las denuncias responden a intereses políticos

Centro Democrático acusó a Iván Cepeda de repetir contra Abelardo de la Espriella la estrategia que utilizó contra Uribe: “¡Mal perdedor!”

Dorado Mañana resultados de hoy jueves 11 de junio: ganadores del último sorteo

Este jueves se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Dorado Mañana resultados de hoy jueves 11 de junio: ganadores del último sorteo

Chontico Día resultados de hoy jueves 11 de junio, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día resultados de hoy jueves 11 de junio, esta fue la jugada ganadora

El Gobierno Petro suspenderá los pagos de programas sociales de Prosperidad Social durante la segunda vuelta electoral del 21 de junio

La entidad advirtió que programas como Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Renta Joven y Colombia Mayor no están condicionados a la elección de Presidencia y Vicepresidencia

El Gobierno Petro suspenderá los pagos de programas sociales de Prosperidad Social durante la segunda vuelta electoral del 21 de junio

Sinuano Día resultados de hoy jueves 11 de junio: ganadores del último sorteo

Sinuano realiza dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Sinuano Día resultados de hoy jueves 11 de junio: ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

ENTRETENIMIENTO

Nació Caleb, el hijo de Blessd y Manuela QM, en Medellín

Nació Caleb, el hijo de Blessd y Manuela QM, en Medellín

La historia de Shakira en los eventos deportivos: la colombiana suma otra gran cita deportiva con la inauguración del Mundial 2026

Joaquín Guiller confirmó el fin de su matrimonio de 25 años y dijo cómo vive ahora tras la separación

Audiencia contra Blessd por secuestro: el reguetonero y los demás involucrados en el caso no aceptaron los cargos

Hebert Vargas habló de dura ruptura amorosa y el proceso que siguió para sanar: “Alguien destruyó mi corazón”

Deportes

Reinaldo Rueda estaría en carpeta en Atlético Nacional tras perder la final de la Liga BetPlay ante Junior: cuál es su situación

Reinaldo Rueda estaría en carpeta en Atlético Nacional tras perder la final de la Liga BetPlay ante Junior: cuál es su situación

La selección Colombia denunció presunto acto de racismo contra Linda Caicedo ante Paraguay por Liga de Naciones: qué pasó

Richard Ríos o Gustavo Puerta para la selección Colombia en el Mundial 2026: Carlos Antonio Vélez eligió

Luis Díaz habló sobre cómo reaccionaría si llega a cumplir el sueño de ganar el Mundial 2026 con Colombia: “Me vuelvo loco”

Este es el puesto que ocupa la selección Colombia en el ranking FIFA previo a su debut en el Mundial 2026