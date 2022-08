Sara Uribe reacciona al ver a su hijo compartir con la novia de su ex

Sara Uribe después de que un seguidor le pidiera una opinión sobre las visitas de su hijo al nuevo hogar de Fredy Guarín. Instagram: @Sara_uribe

Los niños siempre quedan en medio cuando su padres rompen su relación. En esta ocasión el pequeño Jacobo tuvo que experimentar lo que era tener a su padre, el exfutbolista Fredy Guarín y a su madre, Sara Uribe, separados; sin embargo, al revisar la agenda mediática y las declaraciones de los dos, parece que el niño la está pasando muy bien, aún cuando tiene que compartir con la nueva pareja de su papá.

En redes sociales Fredy Guarín se ha mostrado muy feliz con su esposa, Pauleth Pastrana. El reconocido boyacense ha dejado ver algunos momentos en los que refleja todo el amor que siente por ella, pero también por el resto de su familia.

También le puede interesar: Por qué Sara Uribe no tienen novio, la presentadora respondió a sus seguidores en redes: “Tremendos petardos que hay por ahí”

La veterinaria es mamá de Celeste, fruto de una antigua relación, a la que se vio hace poco en un video de Guarín junto a Jacobo y su pareja dando un paseo a caballo. No hicieron falta palabras para que quedara evidenciado que los dos niños se llevan muy bien.

Hijo de Sara Uribe montando a caballo con nueva pareja de Fredy Guarín . Instagram: @fguarin13

También le puede interesar: Fredy Guarín le pide matrimonio a Pauleth Pastrana con foto de ella en un cultivo

Lo que publicó el exfutbolista de 36 años generó curiosidad entre los usuarios que no podían concebir que el pequeño Jacobo tenga una buena relación con su madrastra, aunque algunos internautas, en las diferentes plataformas digitales comentaron que esto se debe a la edad del menor y que está en etapa de crecimiento.

Cazadores de la red y fanáticos de las figuras públicas mencionadas esperaban una reacción negativa por parte de Sara Uribe, debido a que se trata de la nueva esposa de su ex y el hecho de que su propio hijo tenga que compartir con ella; sin embargo, las declaraciones de la modelo dieron otro giro.

Sara Uribe permite que su hijo pase tiempo con la novia de su ex. Instagram: @la_chismosa_news

También le puede interesar: “Quieren el regreso de Guarín”: Sara Uribe entregó detalles de su relación con la familia de Fredy

Luego del video con caballos y una nueva familia feliz, algunos empezaron a llenar la bandeja de entrada de Sara de mensajes en los que querían saber su opinión al respecto. Ella, sin pena alguna comentó:

“A veces por el mismo ego no dejamos que las cosas fluyan de manera natural y bonita. Si le están brindando amor a tu hijo, si te lo están cuidando… Yo eso se lo voy a dar de consejo a muchas mamás que me siguen acá: no le vayan a hacer más daño a sus hijos evitando que compartan con sus padres, pónganse en los zapatos de esa persona”, dijo la modelo colombiana.

Adicionalmente, mencionó que la nueva pareja de Guaro, como es conocido, también tiene una pequeña, por lo que da fe de que tratará a Jacobo de la mejor manera posible, pues las dos son madres y quieren ver a sus hijos en un ambiente sano. “Si esa persona tiene un hijo ¿Cómo no va a amar de esa misma forma a un ser que solo brinda amor? Mi hijo solo tiene amor y solo sabe dar amor. Eso es lo que Jacobo se ha ganado y ha recibido: amor”, manifestó.

SEGUIR LEYENDO: