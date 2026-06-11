Gobierno Petro criticó la declaración de emergencia humanitaria en Valle del Cauca por “abandono institucional”

Desde el Ministerio de Salud negaron la crisis sanitaria y humanitaria que se vive en el departamento y expusieron cifras oficiales - crédito Gobernación del Valle del Cauca y Colprensa

Una evidente crisis en los servicios de salud y entrega de medicamentos en el Valle del Cauca llevó a su gobernadora, Dilian Francisca Toro, a declarar un estado de emergencia humanitaria en todo el departamento para llamar la atención del Gobierno nacional.

“La crisis humanitaria en salud que declaramos en el Valle del Cauca fue el resultado de una realidad que miles de familias viven a diario: barreras para acceder a servicios, falta de medicamentos, tratamientos interrumpidos y demoras que están poniendo la vida de los pacientes en riesgo”, sostuvo Toro en una rueda de prensa tras comunicar la decisión.

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Comunicado oficial del Ministerio de Salud sobre crisis en el Valle del Cauca - crédito Ministerio de Salud

Sin embargo, desde el Ejecutivo afirmaron que la medida no correspondería con la realidad, de acuerdo con un comunicado oficial emitido en los canales de información del Ministerio de Salud, en el que se negó que, por ejemplo, exista un cierre masivo de servicios de salud en el Valle del Cauca, ya que las cifras oficiales respaldan la continuidad de la red asistencial en el departamento, una de las problemáticas señaladas desde la administración departamental.

“El ministerio considera necesario aclarar que dichas afirmaciones no corresponden a la evidencia oficial disponible y desconocen la realidad de los recursos, inversiones y capacidades actualmente existentes en el territorio”, se lee en la misiva.

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Según la información de la cartera, durante 2026 no se han cerrado 2.000 servicios, ni hay evidencia de un colapso estructural, como se afirmó desde la Gobernación del Valle del Cauca al declarar emergencia humanitaria.

“No es cierto que en el Valle del Cauca se hayan cerrado 2.000 servicio. Los registros oficiales del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps), con corte al 6 de junio, evidencian una variación neta de 113 servicios calculada a partir de la apertura de 1.086 servicios y el cierre de 1.199 servicios, esta variación es equivalente al 1,56% de la oferta habilitada del departamento”, explicaron.

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Ministerio de Salud aseguró que los desafíos que enfrentan las entidades sanitarias en el Valle del Cauca son derivados de la Ley 100 de 1993 - crédito Ministerio de Salud

Los voceros de la entidad sanitaria argumentaron que la mayoría de los cierres reportados, cerca del 75%, corresponden a servicios de consulta externa y no a áreas críticas hospitalarias.

“Durante este periodo únicamente se registran 25 cierres de internación, 30 de servicios quirúrgicos y 17 de atención inmediata, cifras que no sustentan una afectación generalizada de la capacidad hospitalaria del departamento”, se especificó el comunicado.

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También aclararon que la red hospitalaria del Valle del Cauca mantiene disponibilidad de camas y capacidad instalada y que, actualmente, el departamento dispone de 795 camas de cuidado intensivo para adultos, de las cuales 176 están disponibles; 330 de cuidado intermedio con 98 habilitadas, y 4.484 de hospitalización general, con 1.210 disponibles.

En cuanto a los recursos, el comunicado oficial sostiene que el Valle del Cauca recibió en 2025 cerca de $10 billones por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC) y ha sido beneficiario de inversiones históricas superiores a $1,249 billones.

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“Las afirmaciones que presentan la situación como consecuencia de un abandono institucional desconocen la realidad de los recursos, inversiones y capacidades existentes en el territorio”, enfatizó el Ministerio.

La gobernadora del Valle del Cauca insiste en que en el Valle del Cauca hay una deuda de seis billones de pesos - crédito Colprensa

Desde la entidad reiteraron que la salud de los ciudadanos exige “responsabilidad institucional” y que cualquier análisis debe sustentarse en evidencia técnica y verificable, ya que los desafíos no pueden atribuirse exclusivamente a una supuesta ausencia del Estado o falta de recursos, debido a fallas estructurales derivadas del modelo instaurado desde la Ley 100 de 1993.

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“Presentar esta dinámica como una desaparición masiva de la capacidad instalada o como evidencia de un colapso estructural de la red no corresponde a la realidad”, se lee en el comunicado.

Por su parte, la gobernadora Toro se pronunció para reportar la entrega de medicamentos por domicilio a pacientes tras la declaración de emergencia humanitaria.

“Recibimos con mucha esperanza y satisfacción que las EPS y los dispensarios de medicamentos, a instancia de la Superintendencia Nacional de Salud, están entregando los medicamentos domiciliariamente, y eso es una respuesta muy importante. Sin embargo, no es suficiente y por eso mantendremos la emergencia humanitaria, porque la salud de los vallecaucanos requiere soluciones integrales y urgentes“, dijo.

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